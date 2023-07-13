Кто такая Леся Садовская, седьмая жена Игоря Саруханова

Леся Садовская – дизайнер одежды. В конце 2022 года она стала супругой певца и композитора Игоря Саруханова, уже седьмой по счету. Что же известно об этой женщине?
Карьера
Олеся родилась 15 марта 1985-го в Тульской области. Примечательно, что этом году ее будущий муж начал сольную карьеру, уже успев прославиться как участник рок-групп.
О детстве и юности модельера мало что известно. Сама она рассказывала, что в молодости у нее была юбка, сшитая из шоколадного вельвета и расшитая бисером. Эта вещь, а также джинсовая куртка одноклассницы пробудили в девушке интерес к дизайну.
В 2008-м она окончила Тульский государственный университет по специальности психолога, а затем завершила экономическое образование в том же вузе и переехала в Москву.
Леся Садовская в 2017 году. Фото: Global Look Press
В столице Олеся занялась бизнесом, став совладелицей агентства по организации праздничных мероприятий Event Police. Впоследствии фирма превратилась в свадебное агентство Manhattan Wedding, а в 2019 году прекратила свое существование.
Взамен у Садовской появилось индивидуальное предприятие по пошиву одежды. На его основе она запустила бренд Sasha Fashion House (потому что имя Олеся происходит от Александры), а затем и именную дизайнерскую марку Lesia Sadovskaya.
Личная жизнь
Журналисты узнали, что раньше девушка носила фамилию Трофимова. В конце 2016 года она вышла замуж за бизнесмена и мецената Джумбера Саамова — управляющего партнера ювелирного бренда Saint Bones. В марте 2017-го Леся родила сына, которого назвала Давидом. Фото мальчика часто можно встретить на ее страницах в соцсетях.
Леся Садовская с сыном. Фото: соцсети
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В 2020 году дизайнер начала сотрудничество с певцом Игорем Сарухановым, с которым познакомилась через Интернет. Модельер создавала концертные наряды для артиста, и их деловые отношения постепенно переросли в романтические.
В начале 2022-го мужчина оформил развод со своей шестой женой Татьяной Костычевой и уже в ноябре сделал предложение Садовской. Свадьба состоялась 26 декабря в ресторане на Комсомольском проспекте Москвы. Новоиспеченные супруги отметили торжество в узком кругу родственников и друзей.
Леся официально взяла фамилию мужа, а Игорь посвятил ей песню «Одна на миллион».
Леся Садовская и Игорь Саруханов. Фото: Global Look Press