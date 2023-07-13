Кто такая Леся Садовская, седьмая жена Игоря Саруханова

Леся Садовская – дизайнер одежды. В конце 2022 года она стала супругой певца и композитора Игоря Саруханова, уже седьмой по счету. Что же известно об этой женщине?

Карьера

Олеся родилась 15 марта 1985-го в Тульской области. Примечательно, что этом году ее будущий муж начал сольную карьеру, уже успев прославиться как участник рок-групп.

О детстве и юности модельера мало что известно. Сама она рассказывала, что в молодости у нее была юбка, сшитая из шоколадного вельвета и расшитая бисером. Эта вещь, а также джинсовая куртка одноклассницы пробудили в девушке интерес к дизайну.

В 2008-м она окончила Тульский государственный университет по специальности психолога, а затем завершила экономическое образование в том же вузе и переехала в Москву.