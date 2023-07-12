Торты для самых богатых и знаменитых: как «кондитер за миллион» Ренат Агзамов добился успеха и встретил любовь

Ренат полюбил придумывать сладости еще в детстве – свой первый миксер он купил в 10 лет на деньги из копилки.
Татарские кулинарные традиции – с детства
Ренат Агзамов родился 13 апреля 1981 года в Киеве, но вскоре семья перебралась в Сочи, где и прошли детство и юность будущего кондитера. Отец, шеф-повар на железной дороге, отлично готовил блюда национальной татарской кухни, его коронным блюдом был плов. Глядя на отца, Ренат тоже пробовал свои умения в этом искусстве.
«В нашей семье приготовление пищи было возведено в культ. Когда мы промывали рис, важно было, чтобы ни одна рисинка не упала в раковину. Иначе плов не получится. Мотивационные слова, которые говорил отец, по сей день где-то глубоко во мне, в моей крови, в моих генах», – вспоминал позднее кондитер.
Уже семилетним мальчиком он мог побаловать семью домашним печеньем или сладкими кексами, чуть позже отец научил его печь хлеб. Интерес к кондитерскому делу возрастал, и мальчик тратил собственные сбережения на приобретение специальных приспособлений вроде миксера. Постепенно его мастерство совершенствовалось. Вскоре Ренат научился печь более сложные десерты – многослойные торты.
Кулинарное училище и карьера в Сочи
Торт Рената Агзамова. Фото: соцсети
В 15 лет он стал студентом Краснодарского кулинарного училища – там уже учился его старший брат Тимур. Ребята занимались не только тортами – они находили время для тренировок: оба увлеклись боксом. Но вскоре для них настала по-настоящему взрослая жизнь.
Заболел отец, и братьям нужно было самостоятельно зарабатывать на жизнь, лечить отца и помогать маме. Ренат специализировался на сладостях, и к 20 годам достиг высокого уровня мастерства, став лучшим кондитером Сочи. Пора было думать о профессиональном росте, и братья Агзамовы отправились в Москву.
Столица встретила их неприветливо – не было денег, не было жилья, какое-то время им приходилось ночевать на вокзале. Но они упорно работали, стремясь достичь цели. Ренат сменил несколько мест работы в поисках не только более высокой зарплаты, но и возможности для профессионального роста.
Шеф-кондитер
Особенно популярны у заказчиков детские торты Рената Агзамова. Фото: соцсети
Первым значительным достижением в столице стала должность шефа-кондитера в ресторане «Ностальжи» – там Ренат работал два с половиной года. Потом он стал сотрудником предприятия «Фили Бейкер», под его проект была создана кондитерская фабрика.
Продукция фабрики быстро стала популярной – тортам Рената не было конкурентов благодаря использованию натуральных продуктов и уникальных домашних рецептов. Привычка использовать только самые качественные и свежие продукты передалась Ренату от бабушки:
«Бабушка брала слоеное тесто, рвала на кусочки и отпекала в духовом шкафу. Они вздувались, разной формы. Потом она брала хрустальную чашу, складывала кусочки слоеного теста горкой и заливала жидким заварным кремом. И это было волшебство».
Кроме того, кондитерские изделия Рената Агзамова поражают воображение своим оформлением – мастер украшает их шоколадными «лабутенами», фигурками людей, ювелирных украшений, лебедей…
Торты для Бородиной, Рудковской, Киркорова
Торт Рената Агзамова на юбилей Леонида Агутина. Фото: соцсети
Клиенты Агзамова – звезды российского шоу-бизнеса: Ксения Бородина, Егор Крид, Яна Рудковская, Евгений Плющенко… Один из самых знаменитых изделий Рената – торт для Филиппа Киркорова весом 400 кг, изготовленный в императорском стиле. Более простые и доступные – торты весом около 4 кг, которые украшаются фигурками из любимых детских мультфильмов.
А основной доход приносят свадебные торты – изысканные, многоэтажные, нежные. Уникальная выпечка Рената Агзамова известна не только в России – его десерты прославились и в других странах. Он давно стал настоящей звездой: участвует в телешоу, дает мастер-классы, проводит семинары… В Татарстане, на своей исторической родине, мастер запустил «Международную выставку тортов Рената Агзамова».
Ему принадлежит сеть магазинов «Народный кондитер» в разных городах. Кроме того, Ренат выпустил книгу рецептов под названием «Агзамов в шоколаде»
Участие в ТВ-шоу
Один из тортов Рената Агзамова. Фото: соцсети
В 2017 году Ренат Агзамов стал соведущим программы «Тили Теле Тесто» на Первом канале – вместе с Ларисой Гузеевой и Игорем Бухаровым он помогал кондитерам-любителям, которые соревновались в приготовлении десертов. Похожая концепция и у шоу «Кондитер» на канале «Пятница!», ведущего Рената Агзамова некоторые сравнивают в этой программе с Константином Ивлевым – он так же эмоционально реагирует на промахи и ошибки конкурсантов-любителей.
В передаче «Утро Пятницы» Ренат знакомит зрителей с простыми рецептами, а еще он участвовал в шоу «Черный список» и «Битва шефов», «Король десертов».
Сколько стоят торты от Агзамова
Многие торты Рената Агзамова достигают нескольких метров в высоту. Фото: соцсети
Ренат Агзамов не скрывает, что мечтает занять первую строчку в Forbs в рейтинге самых богатых людей планеты. А ведь когда-то он зарабатывал 300 долларов в месяц, из которых 100 отдавал за съемное жилье, а еще 100 – отправлял родителям. Сегодня основной доход ему приносит создание эксклюзивных десертов, а дополнительный – участие в шоу и мастер-классах.
Один килограмм торта, изготовленного на фабрике Агзамова, стоит от 2500 рублей, при этом чем крупнее изделие – тем выше стоимость за килограмм, а дороже всего обходятся украшения. Средний свадебный торт весит 100 кг, эти заказы приносят фабрике 90% прибыли.
Жена и сын
Ренат Агзамов с женой Валерией. Фото: соцсети
Знаменитый кондитер готов часами рассказывать о тонкостях своей профессии, а вот подробности личной жизни предпочитает не афишировать. По данным СМИ, жену Рената Агзамова зовут Лерой, у них есть сын Тимур. Ренат по-настоящему предан семье, своей жене он посвятил одну из своих самых удивительных работ – шоколадный фонтан с глазурью.
Ренат Агзамов с сыном. Фото: соцсети
А вот сына он сладостями не балует – да Тимур и не особенно любит десерты, он привык к здоровому питанию. Приучить самого Агзама к правильному питанию пытается жена – кондитер весит 95 кг при росте 175 см. Но удается это, по признанию Агзама, с трудом.
Скандал с бывшей возлюбленной
В 2019 году личная жизнь Рената Агзамова стала предметом всеобщего внимания. Некая Наталья Джурило обвинила кондитера в том, что он, будучи ее любовником, обращался с ней жестоко, избивал, в результате чего она потеряла ребенка. Наталья настаивала на компенсации в размере 3 млн рублей, но в итоге оказалась за решеткой – Агзамов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что Наталья преследует его семью и угрожает его близким.
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Цель Рената Агзамова – вызвать эмоции
Один из самых больших тортов Рената Агзамова. Фото: соцсети
Прославленный кондитер продолжает вести шоу «Кондитер» – в 2023 году начал выходить уже седьмой сезон. И, конечно, Ренат Агзамов продолжает удивлять и радовать любителей сладкого своими кулинарными шедеврами. В одном из интервью он четко сформулировал свое главное правило:
«Наша задача – добиваться эмоции у покупателя, который покупает мой торт. У моего покупателя, который пришел на свадьбу и ждет торт от Рената Агзамова, задача – вызвать эмоцию. А вот если зритель встал и ушел, задача провалилась. Если мой торт вывозят в зал и люди продолжают сидеть и не встали, аплодируя главному артисту в зале, это означает, что я не реализовал ту мощь, которая может поднять людей в зале».