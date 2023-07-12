Торты для самых богатых и знаменитых: как «кондитер за миллион» Ренат Агзамов добился успеха и встретил любовь

Ренат полюбил придумывать сладости еще в детстве – свой первый миксер он купил в 10 лет на деньги из копилки.

Татарские кулинарные традиции – с детства

Ренат Агзамов родился 13 апреля 1981 года в Киеве, но вскоре семья перебралась в Сочи, где и прошли детство и юность будущего кондитера. Отец, шеф-повар на железной дороге, отлично готовил блюда национальной татарской кухни, его коронным блюдом был плов. Глядя на отца, Ренат тоже пробовал свои умения в этом искусстве.

«В нашей семье приготовление пищи было возведено в культ. Когда мы промывали рис, важно было, чтобы ни одна рисинка не упала в раковину. Иначе плов не получится. Мотивационные слова, которые говорил отец, по сей день где-то глубоко во мне, в моей крови, в моих генах», – вспоминал позднее кондитер.

Уже семилетним мальчиком он мог побаловать семью домашним печеньем или сладкими кексами, чуть позже отец научил его печь хлеб. Интерес к кондитерскому делу возрастал, и мальчик тратил собственные сбережения на приобретение специальных приспособлений вроде миксера. Постепенно его мастерство совершенствовалось. Вскоре Ренат научился печь более сложные десерты – многослойные торты.

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