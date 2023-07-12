Заработал миллионы, играя в «Контру»: кто такой Jame, капитан киберспортивного клуба Virtus.pro

В киберспорте свои звезды. Один из них — Евгений Минкевич, профессионально известный как Jame, или Джами Али. Игрок в «стрелялку» Counter-Strike прошел путь от участника провинциальных команд до капитана клуба с мировым именем Virtus.pro. Теперь он регулярно побеждает в международных турнирах с огромными денежными призами.
Карьера киберспортсмена
Евгений родился 23 августа 1998 года в Новороссийске. Его отец родом из Афганистана, а мать — русская. Родители мальчика разошлись, и воспитанием ребенка занимались мама и бабушка. Как и многих его сверстников, Женю не обошло стороной увлечение компьютерными играми и аниме.
В детстве он мечтал стать деловым человеком в крутом офисе и после школы поступил в университет на экономический факультет. Правда, проучился всего год — парня с головой увлекла другая страсть, а именно онлайн-игра Counter-Strike: Global Offensive.
В 2017 году он начал участвовать в киберспортивных соревнованиях и поднимать на них свои первые деньги. Сначала это были офлайн-турниры в компьютерных клубах Новороссийска. Его первыми командами стали Comanche и Hala Ares.
Джами Али, он же Евгений Минкевич. Фото: соцсети
Затем Евгений выступил на международном состязании в популярный шутер, и его талант заметила казахская команда Avangar. Ребята пригласили перспективного игрока к себе на позицию снайпера. В их коллективе Джами добился своих первых серьезных достижений.
Осенью 2017-го команда выиграла серию турниров CIS Minor Championship в Бухаресте. В 2018-м завоевала три чемпионских титула: на CSGO.NET Cup 2, MSI Gaming Arena 2018 и Bucharest Gaming Week Invitational. Еще через год Джами отметился победами на аналогичных турнирах в Катовице, Рио-де-Жанейро и Москве.
В конце 2019 года участников Avangar полным составом выкупил российский клуб Virtus.pro. Причем игроки узнали эту новость из Интернета и сначала не поверили в нее. Затем, обсудив трансфер с своим руководством, пришли к решению расстаться на дружеской ноте.
Первые выступления за Virtus.pro вышли проигрышными, киберспортсмены часто ссорились. На фоне нескольких поражений в коллективе произошел ряд перетасовок, и Jame стал капитаном команды. После этого стрелки клуба наконец-то начали побеждать на соревнованиях.
Jame с призом. Фото: соцсети
Со временем им удалось войти в пятерку лучших команд в мире по сумме выигранных призовых (около 18 миллионов долларов). По словам Джами, деньги — это хорошая мотивация для развития, но не главная. На первом месте — любовь к игре и желание доказать окружающим, что ты можешь больше.
В 2019 году Virtus.pro пришли на шоу «Вечерний Ургант» и сыграли в CS:GO со звездами шоу-бизнеса.
Весной 2022 года на фоне антироссийских санкций в спорте клуб начал выступать под названием Outsiders и нейтральным флагом. При этом в команде состоят киберспортсмены из России, Казахстана и Латвии.
Осенью клуб выиграл чемпионат Intel Extreme Masters Rio Major в Бразилии и забрал приз в 500 тысяч долларов. А Джами получил звание самого ценного игрока турнира.
В июне 2023-го Virtus.pro выиграли турнир ESL Challenger Katowice, заработав еще 50 тысяч долларов, и Jame продлил контракт с клубом еще на четыре года.
«Я уже очень долгое время в Virtus.pro, для меня клуб стал вторым домом, так что решение продлить контракт было довольно простым. У нас отличное взаимопонимание с игроками, тренерским штабом и руководством, мы все хотим побеждать и готовы усердно работать ради этого», — цитирует Евгения сайт клуба.
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Jame с пиццей. Фото: соцсети
Личная жизнь
В свободное от турниров время Jame ведет авторские каналы в соцсетях, рассказывая фанатам Counter-Strike о тонкостях игры и соревнованиях. По его словам, за годы киберстрельбы шутер ему так и не надоел, поэтому парень готов и дальше соревноваться с полной отдачей.
Летом 2022 года Евгений внезапно сообщил подписчикам, что женился. Он опубликовал фото со свадьбы, на которых запечатлен вместе с красавицей-невестой, но ни слова не написал о том, кто его избранница. Больше о его личной жизни фанаты так ничего и не узнали.
В интервью геймер рассказывал, что обожает творчество блогера Юрия Хованского. Благодаря ему Джами влюбился в Санкт-Петербург и переехал туда. Однако после завершения киберспортивной карьеры молодой человек планирует вернуться в родной Новороссийск. Там, по его словам, есть все для комфортной жизни с семьей: море, горы, тепло.