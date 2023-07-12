Заработал миллионы, играя в «Контру»: кто такой Jame, капитан киберспортивного клуба Virtus.pro

В киберспорте свои звезды. Один из них — Евгений Минкевич, профессионально известный как Jame, или Джами Али. Игрок в «стрелялку» Counter-Strike прошел путь от участника провинциальных команд до капитана клуба с мировым именем Virtus.pro. Теперь он регулярно побеждает в международных турнирах с огромными денежными призами.

Карьера киберспортсмена

Евгений родился 23 августа 1998 года в Новороссийске. Его отец родом из Афганистана, а мать — русская. Родители мальчика разошлись, и воспитанием ребенка занимались мама и бабушка. Как и многих его сверстников, Женю не обошло стороной увлечение компьютерными играми и аниме.

В детстве он мечтал стать деловым человеком в крутом офисе и после школы поступил в университет на экономический факультет. Правда, проучился всего год — парня с головой увлекла другая страсть, а именно онлайн-игра Counter-Strike: Global Offensive.

В 2017 году он начал участвовать в киберспортивных соревнованиях и поднимать на них свои первые деньги. Сначала это были офлайн-турниры в компьютерных клубах Новороссийска. Его первыми командами стали Comanche и Hala Ares.