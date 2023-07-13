Аборты, скандалы, разводы и рак: как живут актрисы из сериала «Зачарованные»

Среди самых популярных сериалов 90-х – сага «Зачарованные» о сестричках-ведьмах. На протяжении 8 сезонов зрители следили за их приключениями. Сегодня мы расскажем о том, как сложились судьбы этих актрис и чем они занимаются сегодня.
Пайпер – Холли Мари Комбс – счастливая мама троих детей
Холли Мари Комбс с детьми. Фото: соцсети
Холли начала сниматься в 12 лет, но «Зачарованные» стали для нее прорывом. Она сыграла среднюю сестру – Пайпер. Актриса продолжала сниматься и потом, но нечасто. Среди известных проектов с ее участием – «Милые обманщицы». И все-таки популярность «Зачарованных» так и осталась непревзойденной. Кстати, этот сериал подарил Холли не только всемирную известность, но и любовь. И это стал не какой-нибудь голливудский супермен, а простой рабочий сцены – Дэвид Донохо.
Холли Мари Комбс. Фото: соцсети
Влюбленные поженились, Холли родила троих сыновей, но это не помешало супругам вскоре развестись. По словам Холли, она «разочаровалась в браке». Однако прошло немного времени, и у нее начался роман с ресторатором Майком Райаном. Они встречались три года, а в 2019-м поженились. Сейчас Холли 49 лет, она живет с мужем и детьми в Лос-Анджелесе и активно занимается благотворительностью.
Фиби – Алисса Милано – музыка, вегетарианство и двое детей
Алисса Милано в детстве. Фото: кадр из фильма "Коммандо"
Алисса тоже актриса с большим стажем, впервые она появилась на экране еще 8-летней девочкой, потом снималась в легендарном боевике «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером, сериале «Мелроуз-Плейс» и множестве других проектов. Роль Фиби досталась ей, когда она уже находилась в статусе безусловной звезды.
После окончания работы над «Зачарованными» Алисса Милано снялась еще в двух десятках фильмов и сериалов. Кроме того, она занимается и другими видами творчества: выпускает музыкальные диски и ведет передачи на ТВ.
Алисса Милано с дочерью. Фото: соцсети
50-летняя Алисса по-прежнему прекрасно выглядит, уверяя, что ее привлекательность и молодость – результат вегетарианства. В 2009 году она во второй раз вышла замуж, и с тех пор счастливо живет со своим мужем Дэвидом Баглиари – он спортивный агент. У них двое детей – сыну 11 лет, дочери 8. Правда, прежде чем стать счастливой мамой, ей пришлось сделать несколько абортов, пережить выкидыш и неудачный брак, но сейчас все неприятности позади.
Прю – Шеннен Доэрти – скандалы, рак и третий развод
Шеннен Доэрти с третьим мужем, Куртом Исваренко. Фото: соцсети
А вот Шеннен Доэрти к моменту съемок в «Зачарованных» была знаменита не только своими ролями, но и склонностью к скандалам. Она стала звездой в 19 лет, сыграв в сериале «Беверли-Хиллз 90210», однако после нескольких сезонов решено было распрощаться с капризной актрисой – никто не выдерживал ее конфликтного нрава. Один из бойфрендом Доэрти рассказывал в интервью:
«Что-то щелкает, и она мгновенно впадает в ярость».
Ее включили в «черный список» - «50 самых злобных женщин прайм-тайма». История продолжилась на съемочной площадке «Зачарованных». Шеннен ругалась со всеми. А больше всего ссор происходило между ней и ее экранной «сестричкой» - Алиссой Милано. Продюсеры долго терпели, но, когда Шеннен поставила условие – или она, или Алисса, - с облегчением «прикончили» ее героиню и попрощались с Доэрти.
Шеннен Доэрти без макияжа. Фото: соцсети
Впрочем, она все равно осталась популярной и востребованной актрисой, снялась в 60 с лишним проектах. В 2015 году поклонники Шеннен узнали о том, ей диагностировали рак молочной железы. И вот здесь твердый характер актрисы сослужил ей хорошую службу.
Она не собиралась опускать руки, отважно боролась с болезнью и на некоторое время добилась стойкой ремиссии. К сожалению, в 2020 году ей снова стало хуже, и борьба с болезнью возобновилась. В знак поддержки коллеги исполнительница роли Пайпер, Холли Мари Комбс, обрила голову. Что же касается личной жизни актрисы, то недавно стало известно о том, что она разводится со своим третьим мужем. Сейчас Шеннен Доэрти 52 года. Детей у актрисы нет.
Пейдж – Роуз Макгоуэн – одиночество в Лос-Анджелесе
Роуз Макгоуэн (справа) в сериале "Зачарованные". Фото: кадр из сериала
После того как экранную Прю «убили», нужно было срочно ввести в сериал замену. Ею стала Роуз Макгоуэн, исполнившая роль сводной сестры Пайпер и Фиби – Пейдж. И рейтинг сериала сразу взлетел вверх – его стало смотреть больше мужчин, причем именно из-за Роуз. После «Зачарованных» актриса продолжала сниматься, но ни один из новых проектов с ее участием не имел такого успеха, как «Зачарованные».
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Роуз Макгоуэн сейчас. Фото: соцсети
Зато фанаты с жаром обсуждали изменения в личной жизни эффектной красавицы. У нее был роман с музыкантом Мэрилином Мэнсоном, затем – с режиссером Робертом Родригесом… В 2013 году она стала женой художника Дейви Дитейла. Но прожила с ним только два года. Сейчас актрисе 49 лет, она живет в Лос-Анджелесе. Детей у нее нет – когда-то Роуз сделал аборт, о чем сегодня очень жалеет.