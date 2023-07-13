Аборты, скандалы, разводы и рак: как живут актрисы из сериала «Зачарованные»

Алисса тоже актриса с большим стажем, впервые она появилась на экране еще 8-летней девочкой, потом снималась в легендарном боевике «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером, сериале «Мелроуз-Плейс» и множестве других проектов. Роль Фиби досталась ей, когда она уже находилась в статусе безусловной звезды.

После окончания работы над «Зачарованными» Алисса Милано снялась еще в двух десятках фильмов и сериалов. Кроме того, она занимается и другими видами творчества: выпускает музыкальные диски и ведет передачи на ТВ.