Два брака, смешные видео и благотворительные танцы: творческий путь актрисы Ирины Горбачевой

Актриса Ирина Горбачева известна зрителям по фильмам «Аритмия», «Громкая связь» и «Чики». Она входит в число лучших российских артисток театра и кино, хотя еще относительно недавно развлекала публику юмористическими роликами в социальных сетях и не думала, что станет такой знаменитой.
Детство и юность
Ирина родилась 10 апреля 1988 года в Мариуполе на пару с братом-двойняшкой. В семье на тот момент уже подрастал старший ребенок.
Оба брата будущей звезды выбрали для себя профессии, далекие от творчества. Девочка же с детства пела, танцевала, училась играть на музыкальных инструментах. Однако о актерской карьере не мечтала – видела себя в будущем фитнес-тренером или танцовщицей в стиле хип-хоп.
Ирина Горбачева — детское фото. Фото: соцсети
В 9 лет Ира потеряла маму, та скончалась от онкологического заболевания. Семья Горбачевых перебралась в Подмосковье, и отец-сварщик взял на себя заботу о троих детях. Юность в мужском окружении закалила будущую актрису бойцовским характером. Ей нередко приходилось драться с братьями, в одной из таких стычек она сломала переносицу.
В 17 лет девушка устроилась на подработку в кафе, и хозяйка заведения Галина стала опекать юную сотрудницу, фактически став ей второй мамой.
В 2006 году Горбачева поступила в Театральный институт имени Щукина и попала на курс Родиона Овчинникова. Окончив вуз, девушка присоединилась к труппе «Мастерской Петра Фоменко», но ее стали приглашать и в другие театры. Спектакль «Сон в летнюю ночь» с ее участием получил премию «Золотая маска».
Ирина Горбачева в спектакле «Мамаша Кураж». Фото: Global Look Press
Фильмография
Ирина начала сниматься еще в студенческие годы. Ее первые маленькие роли случились в сериале НТВ «Закон и порядок: Преступный умысел» и полнометражном триллере «Индиго» 2008 года. Затем были драма «Компенсация», комедия «Моя безумная семья», сериал «Солдатские сказки Саши Черного».
В 2012-м на СТС вышел военный фильм «Туман-2», где Горбачевой досталась одна из главных ролей. Молодую актрису заметили, и в следующем году она появилась в сериалах «Берега моей мечты» («Россия 1»), «Две зимы и три лета» («Россия 1»), «Дело чести» (НТВ) и «Новая жизнь» («Дом кино»).
Затем актриса отметилась в сериале Первого канала «Молодая гвардия», проекте НТВ «Морские дьяволы. Смерч», комедии «Огни большой деревни». С 2016 года ей стали давать главные роли в серьезных картинах: мелодрама «Преображение» (презентована на ММКФ), социальная драма «Я умею вязать» (премьера состоялась на «Кинотавре»).
Ирина Горбачева в картинах «Две зимы и три лета» (2013) и «Молодая гвардия» (2015). Фото: кадры из фильмов
Далее пошли раскрученные фильмы со звездами отечественного кино: «Аритмия», «Громкая связь», «История одного назначения», «Килиманджара», «Тренер», «Я худею», «Обратная связь», «Огонь», сериалы «Чики» и «Оливье и роботы». За «Аритмию» Ирина получила награды «Ника» и «Золотой орел». Фильм-катастрофа «Огонь» так же принес ей «Золотого орла».
Добавим, что актриса дублировала иностранные анимационные фильмы «Балерина», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Ральф против интернета» и «Angry Birds в кино – 2». Она также озвучила компьютер в фантастической мелодраме «Пара из будущего» 2021-го.
В 2023 году с участием Горбачевой вышла врачебная драма «Дыхание», в производстве находится антиутопия «Икария».
Ирина Горбачева знает толк в красных дорожках. Фото: Global Look Press
Вне кино
Ирина Горбачева стала популярна не только на большом экране, но и на самых маленьких. Параллельно с актерской карьерой она развивалась как звезда соцсетей, снимая для подписчиков комедийные скетчи.
Детская любовь к танцам переросла у нее в проект dance-терапии «Я танцую по Москве», в рамках которого артистка проводит танцевальные занятия в парках столицы. В 2018 году это движение вышло за рамки мегаполиса и коснулось других городов. Звезда стала совмещать свои уроки раскрепощения с благотворительностью.
Ирина активно снималась в музыкальных клипах: «Ты всегда в плюсе» Ивана Дорна, «Муха» группы «Звери», «Танцуй со мной» Полины Гагариной, а также в роликах группы «Агонь», участником которой является ее бывший муж.
В 2020 году актриса сама ударилась в музыку. Объединившись с питерской певицей Тосей Чайкиной, она выпустила композиции «Обняла. Люблю. Целую» и «Дом». В августе 2021-го Горбачева презентовала сольную песню «Ты и я», написанную в соавторстве со вторым мужем.
Личная жизнь
В 2010 году Ирина закрутила роман с коллегой по цеху Григорием Калининым. В марте 2015-го они сыграли свадьбу, да необычную: невеста надела на торжество черное платье. Но брак продержался недолго. Уже в августе 2018-го стало известно о разводе актерской пары.
Позже девушка призналась, что они с Григорием предпринимали попытку снова сойтись, но воссоединения не получилось. Причиной развода Горбачева назвала то, что их мало что связывало.
В одном из интервью она вспомнила, как однажды Калинин позвонил ей и сказал, что не приедет ночевать домой. Супруга восприняла эту новость спокойно и даже безразлично, после чего поняла, что их отношениям настал конец. Разговор о разводе она начала сама.
Ирина Горбачева и Григорий Калинин. Фото: соцсети
В 2020 году Ирина представила публике своего нового возлюбленного – музыканта Антона Савлепова из группы «Агонь» (экс-Quest Pistols). Звезды познакомились на вечеринке общего друга, и поначалу их отношения были исключительно дружескими. После съемок в клипе «Просто бомба» у пары завязался роман, но на тот момент мужчина был женат на другой.
Разведясь, он сделал Горбачевой предложение руки и сердца, правда, по телефону. Тихая свадьба прошла в июле 2021 года в Киеве, в узком кругу друзей. Во время пандемии они не виделись четыре месяца.
Но и второй брак актрисы оказался недолгим. В 2022 году Антон демонстративно запел на украинском языке, а Ирина осталась России, продолжая сниматься в кино. В июне 2023-го Горбачева подтвердила, что снова свободна.
Ирина Горбачева с участниками группы «Агонь» Антоном Савлеповым (слева) и Константином Боровским. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Ирина девушка высокая. Ее рост — 184 сантиметра. Она на 10 сантиметров выше своего второго мужа Антона Савлепова.
В 2016 году, нуждаясь в психологической помощи, Горбачева познакомилась с мастером духовных практик Анной Тарковской. Сначала она проходила медитации в квартире наставницы, а затем предложила снять дом для групповых занятий. Женщины нашли подходящий особняк под Геленджиком, который стал вторым домом для актрисы.
Режиссер комедии «Я худею» Алексей Нужный изначально планировал взять Ирину на главную роль, но сама актриса отказалась набирать 20 килограммов веса. Тогда к исполнению худеющей героини была приглашена Александра Бортич, а Горбачевой досталась роль ее подруги.
Ирина Горбачева на церемонии кинопремии «Золотой орел». Фото: Global Look Press
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В сериалах «Дело чести» и «Чики» актриса играла девушку легкого поведения, в «Огнях большой деревни» — экстрасенса.
Съемки «Чик» проходили в Кабардино-Балкарии. Местные жители подумали, что москвичи делают порнофильм и возмутились не на шутку. В итоге съемочную группу даже обстреляли. Правда, потом нападавшие уточнили жанр кино и извинились. Все исполнительницы женских ролей данного проекта получили премию «Женщина года» от журнала Glamour за изображение новой искренности.