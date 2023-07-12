Два брака, смешные видео и благотворительные танцы: творческий путь актрисы Ирины Горбачевой

Актриса Ирина Горбачева известна зрителям по фильмам «Аритмия», «Громкая связь» и «Чики». Она входит в число лучших российских артисток театра и кино, хотя еще относительно недавно развлекала публику юмористическими роликами в социальных сетях и не думала, что станет такой знаменитой.

Детство и юность

Ирина родилась 10 апреля 1988 года в Мариуполе на пару с братом-двойняшкой. В семье на тот момент уже подрастал старший ребенок.

Оба брата будущей звезды выбрали для себя профессии, далекие от творчества. Девочка же с детства пела, танцевала, училась играть на музыкальных инструментах. Однако о актерской карьере не мечтала – видела себя в будущем фитнес-тренером или танцовщицей в стиле хип-хоп.