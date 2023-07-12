Все для нее - рассветы и туманы: биография Инны Михайловой, жены Стаса Михайлова

Жена Стаса Михайлова Инна является домохозяйкой. Но не обычной. Те, кто лично знает эту пару, восхищаются женщиной за те заботу и поддержку, которую она направила звездному супругу. Хотя могла бы сгорать от ревности, учитывая популярность певца у противоположного пола.

Биография

Инна Пономарева родилась 9 мая 1973 года в украинском Кировограде. Ее детство было омрачено семейной трагедией. Отец из рабочей среды пристрастился к выпивке и не давал близким покоя. Однажды он напал на жену, за что был посажен в тюрьму, а затем покончил с собой.

Девушка росла красавицей, вокруг вились толпы поклонников. В 17 лет она победила на конкурсе «Мисс Кировоград» и получила приглашение на «Мисс Украину». Но мать настояла, что на второй этап ехать не надо.