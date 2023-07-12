Все для нее - рассветы и туманы: биография Инны Михайловой, жены Стаса Михайлова

Жена Стаса Михайлова Инна является домохозяйкой. Но не обычной. Те, кто лично знает эту пару, восхищаются женщиной за те заботу и поддержку, которую она направила звездному супругу. Хотя могла бы сгорать от ревности, учитывая популярность певца у противоположного пола.
Биография
Инна Пономарева родилась 9 мая 1973 года в украинском Кировограде. Ее детство было омрачено семейной трагедией. Отец из рабочей среды пристрастился к выпивке и не давал близким покоя. Однажды он напал на жену, за что был посажен в тюрьму, а затем покончил с собой.
Девушка росла красавицей, вокруг вились толпы поклонников. В 17 лет она победила на конкурсе «Мисс Кировоград» и получила приглашение на «Мисс Украину». Но мать настояла, что на второй этап ехать не надо.
Инна Михайлова в детстве. Фото: соцсети
После школы Инна поступила в медицинское училище, но так и не окончила его. Закрутив роман с футболистом донецкой команды «Шахтер» Андреем Канчельскисом, уже через год ухаживаний она вышла за него замуж. И тут перспективному игроку предложили контракт с клубом «Манчестер Юнайтед», в результате чего молодая семья переехала в Англию.
Позже Инна забеременела, но тут ее постигло еще одно несчастье - ребенок умер в утробе. Опечаленные родители установили плиту над пустой могилой. Врачи запрещали, но девушка забеременела вновь, и на второй раз все прошло без осложнений - у пары появился первенец Андрей.
Футболист часто пропадал на сборах, а его молодая супруга сосредотачивалась на уходе за ребенком и домашнем хозяйстве. В итоге Инна с мужем отдалились друг от друга. Позже у них родилась дочь Ева, но это не улучшило ситуацию в семье.
Инна Михайлова с дочерью Иванной в 2013 году. Фото: Global Look Press
В начале «нулевых» Канчельскису предложили контракт с московским «Динамо», и он перевез семью в Россию. Затем последовало приглашение в Самару, но супруга спортсмена решила остаться вместе с детьми в столице.
А в это время в прессе начали появляться заметки об изменах футболиста - его все чаще замечали в компании молоденьких девушек. Инна долго это терпела ради сохранения семьи, но сдалась и подала на развод.
Брак со Стасом Михайловым
В одном из интервью Андрей Канчельскис заявил, что жена изменяла ему в период брака с певцом Стасом Михайловым, который на тот момент еще не был широко известен.
Супруги разводились несколько лет, деля имущество. В Сети ходили слухи, что полученные Инной деньги женщина направила на раскрутку своего возлюбленного артиста, став его неофициальным продюсером. Стас это категорически отрицал.
Стас и Инна Михайловы. Фото: соцсети
Вскоре новая пара съехалась. Дочь Инны Ева осталась жить с ними, а сын Андрей вернулся в Лондон, навещая мать на каникулах. У Михайлова от прошлых браков тоже имеются двое детей, но они не живут с отцом.
В 2009 году Инна родила певцу дочь Иванну. И только через два года стала официальной женой Стаса, взяв его фамилию. Журнал Forbes писал, что артист потратил на свадьбу около 500 тысяч евро: торжество прошло в арендованном парой особняке в окрестностях Парижа. Через год после бракосочетания в новоиспеченной семье появилась вторая дочь Мария.
Воспитание дочек не помешало Инне остаться важной частью команды Стаса. Она сопровождала его на концертах, а иногда выступала в роли гримера и костюмера, пиарила его успехи в социальных сетях.
В начале их отношений статус Михайлова как любимца женщин нередко вызывал у его супруги ревность, однако певец всегда умел доказать, что заслуживает доверия. Годы доказали, что в верности звезды можно не сомневаться. И Инна ответила на это любовью и заботой, которыми не каждая жена может похвастаться.
Инна Михайлова с дочерями. Фото: соцсети
Вторая половинка артиста считает, что главный в семье – мужчина, а женщина – это крепкий тыл и поддержка. Пресса не раз пыталась найти подтверждение тому, что в браке Михайловых наметился раскол. Но Инна легко отбивала подобные слухи, публикуя в соцсетях фото семейной идиллии.
В мае 2023 года она сообщила, что стала бабушкой – у ее сына Андрея родилась дочь, которой дали имя Эмилия Петра.
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Внешность
К 50 года Инна только хорошела и хорошела. Ее подписчики не раз обращали внимание, что после рождения четвертого ребенка внешность супруги звезды изменилась. Женщине приписывали ринопластику и многочисленные «уколы красоты». Но Михайлова не стала комментировать эти сплетни.
Инна Михайлова сегодня. Фото: соцсети