Milana Star: как дочка-школьница Виталия Гогунского училась у Аллы Пугачевой, стала звездой, заработала миллионы

Правда, в 2016 году Виталий и Ирина помирились, Гогунский сделал матери своего ребенка предложение, и пара сыграла свадьбу в 2017 году. Но полной семья просуществовала недолго – уже в 2019 году последовал громкий развод.

Milana Star

Милана с детства тянулась к пению, и уже в четыре годика состоялся ее звездный час – она вышла на сцену шоу «Один в один» вместе с папой, который взялся ее продюсировать и уговорил продюсеров шоу сделать номер с малышкой.