Milana Star: как дочка-школьница Виталия Гогунского училась у Аллы Пугачевой, стала звездой, заработала миллионы

Милана перевоплотилась в Ани Лорак, а Виталий – в Григория Лепса. Отец и дочь исполнили песню «Зеркала» и покорили зрителей с первой ноты. А в 2016-м девочка примерила образ Мэрилин Монро и спела хит I Wanna Be Loved by You, во время исполнения номера члены жюри просто млели от умиления.