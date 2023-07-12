Milana Star: как дочка-школьница Виталия Гогунского училась у Аллы Пугачевой, стала звездой, заработала миллионы

Милана Гогунская, прославившаяся под псевдонимом Milana Star, родилась 17 февраля 2010 года в семье актера Виталия Гогунского и модели Ирины Маирко.
Родители познакомились на съемках сериала «Универ» и не состояли в официальном браке. Более того, они не поспешили зарегистрировать отношения – вместо этого в 2013 году расстались. Маленькая Милана осталась жить с мамой.
Маленькая Милана с мамой и папой. Фото: соцсети
Правда, в 2016 году Виталий и Ирина помирились, Гогунский сделал матери своего ребенка предложение, и пара сыграла свадьбу в 2017 году. Но полной семья просуществовала недолго – уже в 2019 году последовал громкий развод.
Milana Star
Милана с детства тянулась к пению, и уже в четыре годика состоялся ее звездный час – она вышла на сцену шоу «Один в один» вместе с папой, который взялся ее продюсировать и уговорил продюсеров шоу сделать номер с малышкой.
Маленькая Милана с папой в шоу «Один в один». Кадр из шоу
Милана перевоплотилась в Ани Лорак, а Виталий – в Григория Лепса. Отец и дочь исполнили песню «Зеркала» и покорили зрителей с первой ноты. А в 2016-м девочка примерила образ Мэрилин Монро и спела хит I Wanna Be Loved by You, во время исполнения номера члены жюри просто млели от умиления.
Милана в шоу «Один в один». Кадр из шоу
Несомненный вокальный талант дочки мама доверила развивать музыкальной школе Аллы Пугачевой, в которую Милана отправилась параллельно с общеобразовательной. Также будущая звезда училась игре на фортепиано, занималась гимнастикой и танцами, начала сотрудничество с Михаилом Гребенщиковым.
Милана Гогунская с Аллой Пугачевой. Фото: соцсети
В 2017 году Милана под псевдонимом Milana Star выпустила дебютный клип на песню «Малявка», который за пять лет на YouTube набрал почти 500 млн просмотров. Следом за ним на канале семилетней звезды вышел клип «А мне», который насчитывает в 2023 году 287 млн просмотров.
Милана Гогунская (в центре) в клипе «Малявка». Кадр из клипа
Состоявшееся на волне успеха первого хита шоу Миланы «Не малявка» мама Ирина организовала сама. Причем, денег на него не было вообще. Родители Маирко помогли внучке – они продали свою единственную квартиру.
«Безденежье, развод, депрессия – в тот момент любимый мужчина говорил, что не верит в меня, – рассказывала мама Миланы о тех временах сайту kp.ru. – Это мотивировало на безумный поступок: наплевав на страх и неуверенность, просчитав все риски, я пришла к своим родителям и попросила помощи. Мама и папа согласились продать квартиру в Череповце, дав тем самым возможность вложиться в первое сольное шоу Миланы «Не малявка».
Дальше – больше, трек за треком – и в 2019 году Милана выпускает свой первый сольный альбом «Зажигаем в караоке!».
Милана Гогунская на обложке журнала. Фото: соцсети
В 2020 году в Vegas City Hall состоялся первый сольный концерт юной звездочки Milana Star. На который, правда, ее отец не пришел – с мамой Миланы они расстались на плохой ноте. В 2021 году певица представила новые песни–- «Нечего надеть», «Каша», «Ми, ми, ми» и «Лойс».
Телевидение и блог
В 2018 году Милана приняла участие в шоу «Лучше всех!» на Первом канале, где исполнила свою песню «Малявка». Также девочка побывала героиней на шоу «Звезды сошлись».
На YouTube-канал девочки в 2023 году подписано почти 3 млн фолловеров. Милана снимает разнообразный контент: распаковки подарков, челленджи, репетиции и тревел-влоги. Подписчики с интересом следят за жизнью Гогунской и участвуют в ее конкурсах.
Признание
Милана стала суперзвездой и кумиром миллионов маленьких россиян. В 2020 году девочка была номинирована на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards телеканала Nickelodeon в номинации «Любимый российский музыкальный блогер», а в 2021 году победила на премии «Девичник Teens Awards 2021», завоевав титул «Блогер года».
Милана Гогунская ведет блог на YouTube. Скриншот влога
Карьера сегодня
В настоящее время Милана продолжает свою карьеру певицы, снимает влоги и дает сольные концерты в России. У девочки много увлечений, среди которых шопинг, кулинария и путешествия. Радует звезда фанатов и премьерами – в 2023 году исполнительница хита «Малявка» выпустила трек «Плачу», который за три недели со дня премьеры посмотрел почти миллион пользователей.
Преданные поклонники следят не только за творчеством любимицы, но и ее путешествиями, рационом и знают, что в 2023 году девочка достигла роста 153 см при весе в пределах 38-42 кг.
Милана Гогунская на сцене. Фото: соцсети
Доходы
К своим 13 годам Милана уже давно заработала сама себе квартиру в Москве и таунхаус в загородном поселке. Деньги на ее счет поступают не только от концертов, но и с рекламы в блогах. Точная сумма неизвестна, однако, по сообщениям в прессе, девочка давно обогнала по доходам своего знаменитого отца.