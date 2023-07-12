Шутки о женщинах, жизнь в Штатах и дружба с Юлией Ахмедовой: биография комика Павла Залуцкого

Биография комика

Знаменитый участник шоу «Женский стендап» — Павел Залуцкий покорил российского зрителя своим чувством юмора и своей харизмой. Парень не стесняется шутить на личные темы и принимает участие в сценках, в которых смеется над собой и коллегами по цеху.

Актерское детство, жизнь в США и увлечение режиссурой

Паша Залуцкий родился 9 ноября 1981 года в Минске. С ранних лет парень устраивал перед домашними концерты и радовал семью своим творчеством. Семья подчеркивала природный артистизм мальчика и всячески поддерживала Пашу. Он также любил блистать на сцене и рассказывать истории, участвовал в школьных спектаклях.

При этом Залуцкий неоднократно признавался, что был очень серьезным ребенком, никогда не смеялся над юмористическими ТВ-шоу, и даже увлечение КВН обошло его стороной. Юмор и умение шутить пришло к нему с возрастом как реакция на трудности и способ пережить разочарования.

После окончания школы Паша поступил на факультет международных отношений БГУ. На втором курсе уехал в США по студенческой программе и остался в Америке на 11 лет. Там он учился в университете Миссури на отделении искусства и коммуникаций, где занимался драматическим мастерством и режиссурой.