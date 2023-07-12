Шутки о женщинах, жизнь в Штатах и дружба с Юлией Ахмедовой: биография комика Павла Залуцкого

Биография комика
Знаменитый участник шоу «Женский стендап» — Павел Залуцкий покорил российского зрителя своим чувством юмора и своей харизмой. Парень не стесняется шутить на личные темы и принимает участие в сценках, в которых смеется над собой и коллегами по цеху.
Актерское детство, жизнь в США и увлечение режиссурой
Паша Залуцкий родился 9 ноября 1981 года в Минске. С ранних лет парень устраивал перед домашними концерты и радовал семью своим творчеством. Семья подчеркивала природный артистизм мальчика и всячески поддерживала Пашу. Он также любил блистать на сцене и рассказывать истории, участвовал в школьных спектаклях.
При этом Залуцкий неоднократно признавался, что был очень серьезным ребенком, никогда не смеялся над юмористическими ТВ-шоу, и даже увлечение КВН обошло его стороной. Юмор и умение шутить пришло к нему с возрастом как реакция на трудности и способ пережить разочарования.
После окончания школы Паша поступил на факультет международных отношений БГУ. На втором курсе уехал в США по студенческой программе и остался в Америке на 11 лет. Там он учился в университете Миссури на отделении искусства и коммуникаций, где занимался драматическим мастерством и режиссурой.
Семья Паши подчеркивала природный артистизм мальчика и всячески поддерживала его. Фото: соцсети
Увлечение стендапом и первые выступления в Минске
Увлечение стендапом пришло к молодому человеку во время проживания в США, где он приобщился к популярной юмористической культуре и стал фанатом творчества Джоан Риверз. Сцена и микрофон стали теми инструментами, которые позволили парню заговорить о важных вещах в его жизни.
После возвращения домой Павел начал выступать с программой в Минске, где вскоре обрел популярность. А за широкой известностью парень поехал в Москву. В 2017 году Залуцкий стал участником шоу «Открытый микрофон», где попал в команду Юлии Ахмедовой. Другие наставники оценили смелость и харизму Залуцкого.
Сцена и микрофон стали теми инструментами, которые позволили Павлу заговорить о важных вещах в его жизни. Фото: соцсети
В 2020 году телеканал ТНТ пригласил комика в новый проект «Женский стендап», где прекрасные представительницы жанра шутят на различные темы.
В этом же году в Stand-Up Club № 1 в Москве состоялся сольный концерт Павла, где он смешил зрителей, делясь с ними своей болью и радостью. Специальными гостями шоу стали Денис Чужой и Егор Свирский. Залуцкий продолжил жить и работать в Москве, выступая на сцене «Женского стендапа» и столичных площадках.
Начиная с осени 2020 года Павел вместе с другими комиками Беларуси регулярно давал благотворительные концерты.
В 2020 году телеканал ТНТ пригласил комика в новый проект «Женский стендап». Фото: соцсети
Личная жизнь юмориста
Залуцкий долгое время не скрывал личную жизнь и часто делал ее предметом шуток в выступлениях. Сам Павел признавался, что мечтает о ребенке и хочет обзавестись семьей.
Сейчас юморист не спешит волновать аудиторию признаниями по поводу своих романов. В социальных сетях артист часто выставляет фото с друзьями. Подписчикам лишь остается гадать о романах своего кумира. Но на данный момент известно, что в серьезных отношениях Павел не состоит.
Кроме сольных концертов Залуцкий выходит к аудитории и в качестве ведущего. Фото: соцсети
Павел Залуцкий сейчас
Кроме сольных концертов и выступления на стендап-площадках Залуцкий выходит к аудитории и в качестве ведущего. Так, летом 2022 года он вел караоке-квиз. Создатели проекта организовали мероприятие, на котором гости не только блистали эрудицией, но и имели возможность продемонстрировать вокальные таланты.
Интересный факт
— По образованию Залуцкий — переводчик.