Главный «бриллиант» группы «ВИА Гра» и женщина с огненным шармом: жизнь и творчество Надежды Мейхер

Биография певицы
Российский слушатель знает Надежду Мейхер как певицу, актрису и телеведущую и экс-вокалистку популярной женской группы «ВИА Гра». Красавица продолжает выступать с сольной программой, а также пишет тексты и музыку для собственных песен. Знаменитость давно сменила имидж, но при этом не потеряла того шарма, который с первых лет музыкальной карьеры был ей присущ.
Занималась народными танцами и хотела стать балериной
Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. Официальным местом ее рождения считается украинское село Збручивка. Отец Нади — Александр Мейхер — был трактористом, а мама Галина Щирба работала продавцом. В 1990-е женщина уехала на заработки в Италию.
После развода родителей мать девочки вместе с ней переехала в город Волочиск. В возрасте шести лет Надя пошла в школу, а в 11 лет записалась в кружок самодеятельности, где некоторое время занималась народными танцами.
После окончания девятого класса Мейхер отправилась в местное педучилище. Надежда поступила на факультет музыкального воспитания и хореографии. После успешного окончания учебы девушка переехала в Хмельницкий, чтобы начать работу в театре.
Маленькая Надя родилась в 1982 году в украинском селе Збручивка. Фото: соцсети
Приход в поп-группу и знакомство с Аленой Винницкой
В 2000 году в город Хмельницкий приехал уже известный певец Валерий Меладзе. Надежда познакомилась с его братом, продюсером Константином Меладзе, по совету которого решила пройти кастинг в новую группу. Ранее девушка никогда не занималась музыкой, но посчитала, что сможет справиться с этой миссией.
Девушка отправила свои фото в Киев, откуда пришел положительный ответ. Перед началом работы в коллективе Надежде пришлось скинуть лишние килограммы (при росте 170 см ее вес достиг в итоге 54 кг) и поменять свою фамилию на более звучную: Грановская.
Первоначально Надежда выступала в дуэте с симпатичной блондинкой Аленой Винницкой. Популярность к Грановской пришла сразу после выхода первого клипа на композицию «Попытка № 5». Песня в один момент оказалась на самых высоких строчках хит-парадов и была удостоена сразу двух престижных премий.
Первоначально Надежда выступала в дуэте с симпатичной блондинкой Аленой Винницкой. Фото: соцсети
Через два года после начала музыкальной карьеры брюнетка ушла в декрет и на время приостановила музыкальную деятельность. Однако долго быть в декрете певица не собиралась и спустя четыре месяца снова вернулась в «ВИА Гру».
Первым «последекретным» клипом, в котором певица приняла участие, стало видео на песню «Good morning, папа». В этот момент к коллективу присоединились Анна Седокова и Вера Брежнева. Именно это трио позже называли золотым составом «ВИА Гры».
В 2009 году артистка предприняла третью попытку сотрудничества с коллективом «ВИА Гра». На этот раз контракт продлился два года, до второй беременности исполнительницы. Всего за время работы в группе Надежда поучаствовала в создании четырех студийных альбомов.
Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова считаются золотым составом «ВИА Гры». Фото: соцсети
Участие в новом проекте и опыт телеведущей
Во время сотрудничества со знаменитым коллективом Надежда впервые попробовала себя в новом амплуа, приняв участие в проекте «Лед и пламя» с Петром Чернышевым. Одним из запоминающихся номеров телешоу стало страстное аргентинское танго в исполнении пары.
После ухода из группы Надежда устроилась на канал СТБ телеведущей еженедельной программы «Невероятные истории любви».
В марте 2014 года звезда появилась в шоу «Один в один» на канале «Россия 1». Участие в нашумевшем проекте перезапустило творческую биографию исполнительницы. Грановская начала выпускать песни. В ее исполнении вышли хиты «Дело не в теле», «Не плачь».
Грановская в годы сотрудничества с группой приняла участие в проекте «Лед и пламя» с фигуристом Петром Чернышевым. Фото: Первый канал
Съемки в кино и авторский проект Грановской
В 2016 году знаменитость презентовала авторский проект — спектакль Historia de Un Amor, над которым работала два года. В программу вошли песни на четырех языках и авторская поэзия Грановской-Мейхер. Премьера состоялась и в России.
В 2018 году артистка снялась в сериале «Ничто не случается дважды», где сыграла драматическую героиню со сложной судьбой. Фильм с участием звезд Антона Батырева и Максима Дрозда был показан на телеканале СТБ.
Надежда также является и успешной бизнесвумен, у нее есть собственный бутик женской одежды Meiher by Meiher. Красавица после завершения карьеры в «ВИА Гре» вернулась к настоящей фамилии и не скрывает своей национальности — по отцу у нее еврейские корни.
Надежда является успешной бизнесвумен и актрисой. Фото: соцсети
Жена бизнесмена, рождение детей и слухи о пластических операциях
Несмотря на роскошную внешность, харизму и громкое имя, Надежда долгое время не была официально замужем, хотя поклонников у нее было много. В 2002 году артистка родила сына Игоря. Имя отца ребенка в молодости она не раскрывала, но в 2017 году на передаче «Секрет на миллион» призналась, что ребенок у нее от бизнесмена Александра Лищенко.
В 2008 году певица познакомилась с российским предпринимателем Михаилом Уржумцевым, от которого в 2012 году родила дочь Анну. Через два года дело дошло до свадьбы, а еще через год в семье родилась дочь Мария. Надежда не афиширует личную жизнь и редко выкладывает фото мужа и детей в социальных сетях.
В начале карьеры ходило много слухов о том, что Грановская сделала несколько пластических операций. Были те, кто утверждал, что Надежда подправляла контуры лица при помощи различных косметологических ухищрений. Сама артистка уверяла, что не ложилась на стол к хирургам.
Грановская и сегодня демонстрирует поклонникам идеальную внешность, периодически появляясь перед фотокамерой в нижнем белье или купальнике.
В 2002 году артистка родила сына Игоря, отцом ребенка стал бизнесмен Александр Лищенко. Фото: соцсети
Надежда Мейхер сейчас
В 2021 году Мейхер приняла участие в украинском шоу «Маска», выступив в качестве специального гостя в костюме Луны со знаменитой песней Фрэнка Синатры New York, New York. Яркое выступление впечатлило судей проекта. Помимо этого, артистка представила публике новую шоу-программу Feelings.
Артистка успешно пополняет и свою фильмографию. Очередная актерская работа Грановской стартовала на киноэкранах в 2021 году. Артистка появилась в кадре в необычном для себя образе настоятельницы монастыря Капитолины. Вскоре после премьеры брюнетка приступила к съемкам веб-сериала «Боги vs Блогеры».
В 2008 году Грановская познакомилась с российским предпринимателем Михаилом Уржумцевым, от которого родила двоих детей. Фото: соцсети
Интересный факт
— Увлечение творчеством поп-короля Майкла Джексона повлияло на выбор будущей профессии. Еще в подростковом возрасте Надежда поняла, что хочет связать свою жизнь с танцами и музыкой, а потому начала тренироваться по шесть часов в день.