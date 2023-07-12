Главный «бриллиант» группы «ВИА Гра» и женщина с огненным шармом: жизнь и творчество Надежды Мейхер

Биография певицы

Российский слушатель знает Надежду Мейхер как певицу, актрису и телеведущую и экс-вокалистку популярной женской группы «ВИА Гра». Красавица продолжает выступать с сольной программой, а также пишет тексты и музыку для собственных песен. Знаменитость давно сменила имидж, но при этом не потеряла того шарма, который с первых лет музыкальной карьеры был ей присущ.

Занималась народными танцами и хотела стать балериной

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. Официальным местом ее рождения считается украинское село Збручивка. Отец Нади — Александр Мейхер — был трактористом, а мама Галина Щирба работала продавцом. В 1990-е женщина уехала на заработки в Италию.

После развода родителей мать девочки вместе с ней переехала в город Волочиск. В возрасте шести лет Надя пошла в школу, а в 11 лет записалась в кружок самодеятельности, где некоторое время занималась народными танцами.

После окончания девятого класса Мейхер отправилась в местное педучилище. Надежда поступила на факультет музыкального воспитания и хореографии. После успешного окончания учебы девушка переехала в Хмельницкий, чтобы начать работу в театре.