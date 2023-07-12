Бывшая любовь Прохора Шаляпина, скандальная телеведущая и любительница вечеринок: биография светской львицы Ольги Сан

Биография модели
Биография белокурой телеведущей Ольги Сан уже много лет тесно связана с шоу-бизнесом. В свое время красавица работала моделью, участвовала в конкурсах красоты и снималась в скандальных ток-шоу и кино. Вновь имя фешн-дивы прозвучало благодаря роману с певцом Прохором Шаляпиным.
Обожала экстремальный спорт и училась актерскому мастерству у Олега Меньшикова
Ольга Сан (настоящая фамилия Бутова) родилась 15 июня 1986 года в Ставрополе. С детства девочка предпочитала активный отдых: ходила в походы по Северному Кавказу, каталась на лыжах, позже пристрастилась к экстремальному спорту. В школьном возрасте Оля играла в спектаклях, а также брала уроки хореографии и музыки.
Будучи подростком участвовала в вокальных конкурсах, а также перенимала актерское мастерство у самого Олега Меньшикова в РАТИ-ГИТИС.
Ольга росла личностью творческой и разносторонней. Фото: соцсети
Работала в Австралии и вела ток-шоу о звездах
В течение нескольких лет модель работала моделью в Австралии, где получила вид на жительство, но позже все-таки вернулась в Россию и сейчас живет в Москве. Имея большой опыт общения с людьми и связи в шоу-бизнесе, Ольга после завершения короткого, но яркого модельного пути смогла устроиться телеведущей.
Блондинка некоторое время работала на телеканале «Пятница!», была приглашенным экспертом на Первом канале и даже журналистом новостной службы. В 2021 году светская львица недолго вела ток-шоу о звездных скандалах на YouTube-канале радио «Медиаметрикс».
Даже после завершения модельной карьеры девушка не потеряла страсти к моде и начала участвовать в знаменитых конкурсах красоты. Сан признавалась, что не считает это состязанием, а просто заводит новые знакомства, наполняется женской энергией. На соревнованиях среди красавиц Ольга дебютировала в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге, где одержала победу.
В марте 2020 года Ольга прошла в финал конкурса «Миссис Москва», а уже в декабре стала победительницей и обладательницей Гран-при всероссийского турнира «Миссис Россия-Вселенная – 2020». Внешность и харизму модели высоко оценили Эвелина Бледанс, Прохор Шаляпин, Егор Дружинин.
В марте 2020 года Ольга прошла в финал конкурса «Миссис Москва». Фото: соцсети
Короткий роман с Шаляпиным
О личной жизни модели до сих пор известно мало, кроме того, что Сан успела состояться как мама. На досуге телеведущая любит танцевать, занимается спортом, много времени посвящает своему духовному развитию.
В конце весны 2022 года СМИ запестрили яркими заголовками. Скандально известный певец Прохор Шаляпин назвал Ольгу Бутову новой любовью. Позже он опубликовал в своих соцсетях совместные фотографии со светской львицей. В свою очередь Ольга разместила кадры с певцом на личной странице во «ВКонтакте».
Но уже в декабре девушка заговорила о проблемах в отношениях. По ее словам, Шаляпин не делал серьезных шагов, не подарил за десять месяцев ни одного серьезного подарка. Ольга начала сомневаться в искренности партнера.
Исполнителю, сделала вывод блондинка, нужен обычный гостевой брак, без детей. В итоге пара рассталась, а в январе 2023 года певец заявил о поиске новой спутницы жизни.
Отношения Ольги и Прохора Шаляпина продлились всего десять месяцев. Фото: соцсети
Ольга Сан сейчас
В феврале 2022 года Ольга с размахом поздравила любимца — рыжего кота Ларса породы мейн-кун. На необычное торжество гости приходили с собственными питомцами, которым предлагали на выбор корма, угощения, красную и черную икру. Коту блондинки презентовали много подарков, включая украшения от Tiffany и Сергея Зверева. По признанию Бутовой, она часто устраивает коту праздники.
Еще одним знаменательным событием того года стал кинодебют модели на экранах: телеведущая снялась в эпизоде комедии «Я хочу! Я буду!» с Екатериной Гусевой и Валентиной Ляпиной в главных ролях.
Осенью прошлого года Ольга рассказала подписчикам, что в ее квартире, которую она сдавала, прошел обыск. По словам звезды, жилье оказалось в ужасном состоянии — квартиросъемщики организовали там подпольное казино.
В прошлом году светская львица устроила своему любимцу — рыжему коту Ларсу — торжество с гостями и подарками. Фото: соцсети
Интересный факт
— Светская львица любит путешествовать и посетила больше 40 стран, включая Зимбабве и французскую Полинезию. Благодаря многочисленным поездкам Ольга Сан открыла эзотерические способности и даже участвовала в кастинге шоу «Битва экстрасенсов».