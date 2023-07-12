Бывшая любовь Прохора Шаляпина, скандальная телеведущая и любительница вечеринок: биография светской львицы Ольги Сан

Биография модели

Биография белокурой телеведущей Ольги Сан уже много лет тесно связана с шоу-бизнесом. В свое время красавица работала моделью, участвовала в конкурсах красоты и снималась в скандальных ток-шоу и кино. Вновь имя фешн-дивы прозвучало благодаря роману с певцом Прохором Шаляпиным.

Обожала экстремальный спорт и училась актерскому мастерству у Олега Меньшикова

Ольга Сан (настоящая фамилия Бутова) родилась 15 июня 1986 года в Ставрополе. С детства девочка предпочитала активный отдых: ходила в походы по Северному Кавказу, каталась на лыжах, позже пристрастилась к экстремальному спорту. В школьном возрасте Оля играла в спектаклях, а также брала уроки хореографии и музыки.

Будучи подростком участвовала в вокальных конкурсах, а также перенимала актерское мастерство у самого Олега Меньшикова в РАТИ-ГИТИС.