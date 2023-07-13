Ради Михаила Пуговкина женщины были готовы бросать мужей. Одна так и сделала…

Крестьянский сын
Ничто не предвещало сыну крестьян актерского будущего. Ну, плясал по малолетству под гармошку, с кем не бывает. Село Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии стояло страшно далеко от разных там театров. Минька сумел окончить только 3 класса начальной школы. Дальше ему и двоим его братьям нужно было вкалывать по хозяйству.
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Останься он в деревне, так бы и был простым колхозником. Судьбу переломила болезнь матери. Захворавшую женщину решили лечить в Москве, где и врачи водятся, и тетка живет. Так в 13 лет Михаил стал москвичом. К слову, мать артиста прожила 90 лет. В родную деревню она уже не вернулась.
В столице мужская часть семьи Пуговкиных устроилась на завод. Михаила взяли учеником электромонтера. А после работы он ходил в драмкружок в клуб имени Каляева, где судьба сделала головокружительный крендель.
«А разве с таким лицом в театр берут?»
В 16 лет, когда Михаил уже был неплохим электромонтером, его заметил режиссер Московского драматического театра Федор Каверин. Пуговкин тогда заменил в любительском спектакле заболевшего актера и сделал это очень неплохо. И Каверин позвал его к себе, в театр профессиональный - играть во вспомогательном составе.
Пуговкин согласился, хотя зарплата в театре была сильно ниже заводской. Братья и отец были в шоке: «Менять 450 рублей на 75?!» А мать поддержала: иди, мол, раз душа просит. Только спросила: «А разве с таким лицом в кино берут?» Шутки про простецкую внешность еще долго будут его преследовать.
«Миша, у вас не лицо, а целая кинобудка!» - не удержался режиссер Григорий Рошаль, в чьем фильме «Дело Артамоновых» в 1941 году Пуговкин сыграл свою первую кинороль.
Купец в «Деле Артамоновых» (1941): первая роль в кино. Фото: кадр из фильма
Одну из главных ролей в «Деле Артамоновых» сыграл Михаил Державин-старший. По легенде, он был впечатлен игрой молодого коллеги и сказал своему сыну Мише, будущей звезде Театра сатиры: «Может, ему суждено носить всю жизнь одни галоши, но знаменитым он будет!» Так все и вышло. И даже обошлось без галош.
Храбрый солдат и гениальный двоечник
Съемки эпизода в «Деле Артамоновых» выпали на 22 июня. Через две недели после своего кинодебюта Пуговкин ушел добровольцем на фронт. Защищать Родину отправились и его отец и братья. Вернулся только Миша.
В 1942 году Пуговкин служил уже разведчиком. После ранения в ногу началась гангрена, врачи готовились к ампутации. Плакало бы тогда его актерство. Но опять случилось чудо - ногу вылечили и так.
Актерское образование он все-таки получил, не имея при этом среднего. Актер и режиссер Иван Москвин правдами и неправдами устроил любимца в свежеоткрытую Школу-студию МХАТ. Мол, аттестат был, но потерялся. Михаил успешно сдал вступительные экзамены, очень старался, но через год с треском вылетел, завалив сразу несколько общих дисциплин - историю, французский и историю марксизма. Учебу он закончил только в 1947-м, успев между делом послужить в танковом училище, куда его вдруг призвали.
Поскитавшись по разным театрам, в том числе в Вильнюсе и Мурманске, он пустил корни в «Ленкоме». Но по прошествии 8 лет навсегда ушел в кино, сыграв в итоге более 100 ролей. После «Солдата Ивана Бровкина», «Девушки с гитарой» его узнавали все.
С перестроечных времен и до самой смерти он уже не снимался в чем-то заметном, но реплики многих его персонажей мы до сих пор знаем наизусть. Прежде всего это, конечно, фильмы Леонида Гайдая - работу в них считал вершиной своего творчества сам Пуговкин. Режиссер раскрыл на полную мощь богатое комическое дарование артиста.
В фильмах Гайдая его комическое обаяние раскрылось в полную силу («Иван Васильевич меняет профессию», 1973). Фото: кадр из фильма
А ведь были еще сказки Александра Роу! «Финист - Ясный сокол», «Варвара-краса, длинная коса», «Огонь, вода и медные трубы».
А как здорово у него получались цари в сказках! («Огонь, вода и медные трубы», 1967). Фото: кадр из фильма
Далеко пошел крестьянский сын из Рамешек.
Любимец женщин
Первый брак Пуговкина был студенческим - с Надеждой Надеждиной они учились в Школе-студии. Продержались 12 лет, вконец измотав друг друга. Надежда родила дочь Лену (единственный ребенок артиста), но семью рубили на корню безденежье и неопределенность.
Первая жена Надежда родила ему дочь... Фото: личный архив
Они мотались по городам и театрам, ребенок связывал руки молодой актрисе. А когда их взяли в «Ленком», у Михаила пошли заметные роли, а у Надежды нет. Вдобавок актер полюбил выпивать. Их отношения были обречены.
Пуговкин то ли еще женатым увлекся певицей Александрой Лукьянченко (на 11 лет его старше!), то ли сначала развелся. Александра была замужем, воспитывала двух дочек. Но обаяние Пуговкина было таково, что она ничего не могла с собой поделать. Она влюбилась. Переехала к актеру в коммуналку и… завершила свою карьеру. Посвятила себя Пуговкину.
...вторая, Александра, стала любовью всей жизни... Фото: личный архив
В женских руках актер расцвел, одевался с иголочки, завязал с выпивкой. Роли посыпались на него одна за другой. Они прожили 32 года в абсолютном счастье. После смерти жены Пуговкин ощущал себя потерянным. Шел 1991-й, кино уже не снимали.
Артист перебрался в Ялту, где… вновь стал объектом женского внимания. Ирина Лаврова работала администратором, устраивала Пуговкину творческие встречи с постояльцами крымских здравниц и видела, насколько артисту не хватает женской заботы.
...а третья, Ирина, рассорила с дочерью, но зато скрасила последние годы. Фото: Владимир Веленгурин/КП
С ней он прожил 17 лет, до самой смерти в 85 лет в 2008-м. И именно из-за нее разразился скандал. Дочь Пуговкина Елена не без оснований обвиняла Ирину Лаврову в том, что та ограждала актера от общения с близкими.
Более того, вынудила его оставить без наследства дочь и внука. Стороны долго судились-рядились в ток-шоу. Но скандалы рано или поздно утихнут, а память об артисте и его фильмы останутся. «Боже, какой типаж!» - как говорил режиссер Якин.