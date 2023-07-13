Ради Михаила Пуговкина женщины были готовы бросать мужей. Одна так и сделала…

Крестьянский сын

Ничто не предвещало сыну крестьян актерского будущего. Ну, плясал по малолетству под гармошку, с кем не бывает. Село Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии стояло страшно далеко от разных там театров. Минька сумел окончить только 3 класса начальной школы. Дальше ему и двоим его братьям нужно было вкалывать по хозяйству.

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Останься он в деревне, так бы и был простым колхозником. Судьбу переломила болезнь матери. Захворавшую женщину решили лечить в Москве, где и врачи водятся, и тетка живет. Так в 13 лет Михаил стал москвичом. К слову, мать артиста прожила 90 лет. В родную деревню она уже не вернулась.

В столице мужская часть семьи Пуговкиных устроилась на завод. Михаила взяли учеником электромонтера. А после работы он ходил в драмкружок в клуб имени Каляева, где судьба сделала головокружительный крендель.

«А разве с таким лицом в театр берут?»

В 16 лет, когда Михаил уже был неплохим электромонтером, его заметил режиссер Московского драматического театра Федор Каверин. Пуговкин тогда заменил в любительском спектакле заболевшего актера и сделал это очень неплохо. И Каверин позвал его к себе, в театр профессиональный - играть во вспомогательном составе.

Пуговкин согласился, хотя зарплата в театре была сильно ниже заводской. Братья и отец были в шоке: «Менять 450 рублей на 75?!» А мать поддержала: иди, мол, раз душа просит. Только спросила: «А разве с таким лицом в кино берут?» Шутки про простецкую внешность еще долго будут его преследовать.

«Миша, у вас не лицо, а целая кинобудка!» - не удержался режиссер Григорий Рошаль, в чьем фильме «Дело Артамоновых» в 1941 году Пуговкин сыграл свою первую кинороль.