Телерепортер и избранница Даниила Глейхенгауза: кто такая журналистка Ольга Паутова

Имя Ольги Паутовой на слуху, как журналистки Первого канала. А еще она та, кто покорил сердце фигуриста и хореографа Даниила Глейхенгауза, которому приписывали немало звездных романов. Кто ж эта девушка?

Карьера репортера

Ольга родилась 13 января 1993 года в Москве. Но о ее детстве мало что известно, так как обычно репортеры раскапывают детали жизни других людей, а ими самими публика не интересуется.

Известно, что в 2014 году Паутова получила диплом Высшей школы телевидения МГУ, и ее сразу же пригласили работать на Первый канал.