Телерепортер и избранница Даниила Глейхенгауза: кто такая журналистка Ольга Паутова

Имя Ольги Паутовой на слуху, как журналистки Первого канала. А еще она та, кто покорил сердце фигуриста и хореографа Даниила Глейхенгауза, которому приписывали немало звездных романов. Кто ж эта девушка?
Карьера репортера
Ольга родилась 13 января 1993 года в Москве. Но о ее детстве мало что известно, так как обычно репортеры раскапывают детали жизни других людей, а ими самими публика не интересуется.
Известно, что в 2014 году Паутова получила диплом Высшей школы телевидения МГУ, и ее сразу же пригласили работать на Первый канал.
Ольга Паутова в студенческие годы. Фото: соцсети
Показав себя профессиональным сотрудником, она уже в 2016-м получила ответственную миссию помощника ведущих на ежегодной пресс-конференции российского президента. Позже ей доверили быть модератором данного мероприятия и в 2017, и в 2019 годах.
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Многие репортажи Ольги посвящены социальной и спортивной тематике. Она была автором телематериала о Рустаме Набиеве - мужчине с ограниченными возможностями, покорившем Эльбрус на руках.
Ольга Паутова в новостях. Фото: кадр из эфира Первого канала
«Ледниковый период» и роман с тренером
Ольга не позиционировала себя звездой и не занималась активным ведением соцсетей, чтобы рассказывать поклонникам о своей жизни. Тем не менее, в 2020 году она вошла в список знаменитостей, участвующих в седьмом сезоне популярного телешоу «Ледниковый период».
Партнером журналистки стал фигурист Максим Шабалин. Они выбыли уже в 7-м выпуске, заняв всего лишь 12-е место.
Однако, судя по всему, участие девушки в ледовом шоу не прошло даром. Так как сразу же поползли слухи о ее романе с известным ледовым тренером и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.
Ольга Паутова и Даниил Глейхенгауз на отдыхе. Фото: соцсети
В 2022 году прошла новость о том, что наставник проекта сделал журналистке предложение, но различные источники поспешили ее опровергнуть. Однако уже в мае 2023-го пара сыграла свадьбу в кругу близких людей. И опять - без лишних подробностей для прессы.