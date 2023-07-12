Личные драмы Светланы Зейналовой: почему мужчины не задерживаются в жизни популярной ведущей

Светлана Зейналова для множества российских телезрителей – это «Доброе утро»: с ее голоса и ее улыбки начинается день. Светлана ухитряется оставаться улыбчивой, веселой и позитивной, хотя ей пришлось пережить и предательства любимых мужчин, и проблемы с «особенным» ребенком.
Мечтала стать актрисой, но учиться пошла на психолога
Светлана Зейналова (в центре) в детстве - с родителями и старшей сестрой Ирадой. Фото: соцсети
Светлана Зейналова родилась 8 мая 1977 года в Москве. Отец к тому времени работал в министерстве. Кроме Светланы, в семье подрастала ее старшая сестра Ирада. Светлана с раннего детства увлекалась сценой, участвовала в школьных постановках. Правда, после школы она решила сначала получить образование психолога, и лишь после этого поступила в Щепкинское театральное училище.
Работала с утра до ночи
Молодую актрису приняли в театр «У Никитских ворот», но ролей было мало – а значит, мало и денег. Светлана подрабатывала официанткой, потом устроилась ведущей мероприятий. Она буквально разрывалась между тремя работами, пока не поняла: что-то надо срочно менять. И обратилась за помощью к сестре. Ирада, к тому времени уже нашедшая себя в роли тележурналистки, познакомила Светлану с телевизионными продюсерами. И в 2004 году началась ее новая карьера.
Радиопрограммы
Светлану приняли соведущей на одну из радиопрограмм – «Шоу Бачинского и Стиллавина», и ее задорный звонкий голос сразу запомнился слушателям. Потом она перешла на канал Business FM, где стала ведущей светских новостей. А в 2010 году Светлана Зейналова создала собственное радио-шоу, которое и сегодня выходит в эфире «Нашего Радио».
Телевидение
Светлана Зейналова и Тимур Соловьев - ведущие "Доброго утра". Фото: соцсети
И телевизионная карьера Зейналовой-младшей тоже началась с утренних шоу, - хотя она типичная «сова» и всегда мечтала вести вечерние программы. Впервые на телеэкранах она появилась в передаче «Доброе утро» - в качестве соведущей Романа Будникова, Арины Шараповой, Екатерины Стриженовой и других популярных артистов.
В 2012 году ведущая появилась в телешоу «Жестокие игры» и «Форт Боярд», участвовала она и в игре «Как стать миллионером?» вместе с легендарным ведущим Игорем Кирилловым. С родителями Светланы зрители познакомились, посмотрев один из выпусков «Пока все дома», а потом у нее дома побывала и съемочная группа «Идеального ремонта». Некоторое время Зейналова вела шоу «Голос. Дети», но вскоре покинула проект.
В 2020 году поклонники Светланы Зейналовой увидели ее в шоу «Модный приговор», где ведущая призналась в своей любви к яркой одежде. Вместе с Владом Чижовым она вела программу «Гражданская оборона», в которой рассказывала о проблемах ЖКХ.
Кроме того, Светлана снимается в кино. Зрители могли видеть актрису в фильмах «Московская сага», «Тяжелый песок», небольшая роль досталась ей и в комедии «Любовь и прочие глупости». Вместе с Арменом Джигарханяном и Дмитрием Харатьяном Светлана исполнила роль журналистки в сериале «Боцман Чайка».
Агентство по организации праздников
Светлана Зейналова в сериале "Боцман Чайка". Фото: кадр из сериала
Несмотря на плотную занятость, Светлана успевала заниматься уже полюбившимся ей делом – проведением праздников. Со временем она открыла собственное агентство по организации мероприятий, и некоторые она и сегодня проводит сама – нередко Светлану Зейналову приглашают вести корпоративы, на которых она часто появляется в паре с Павлом Волей.
В 2017 году Светлана Зейналова купила двухэтажный особняк в Подмосковье. Можно предположить, что основной доход ведущей приносит все же не телевидение, а агентство по организации праздников, потому что, например, соведущий «Доброго утра» Сергей Бабаев признавался, что получает за свою работу намного меньше 500 тысяч рублей в месяц.
Первые романы
Светлана Зейналова на одном из мероприятий. Фото: соцсети
В юности Светлана считала себя непривлекательной и не верила, что ее кто-то может полюбить. Когда ей было 20 лет, она едва не попала под машину, и это случай принес ей первый настоящий роман – он завязался с водителем машины. Они встречались несколько месяцев. Потом парень внезапно пропал. А когда, наконец, появился, Светлана его уже не приняла – она стала другой: учеба в «Щепке» помогла ей почувствовать себя уверенной в себе, красивой и успешной.
Два года она встречалась с Иваном – он учился на два курса старше и даже познакомил ее с родителями. Но потом между ними начались ссоры, и они решили расстаться.
В театре «У Никитских ворот» Светлана познакомилась с красивым обаятельным актером, но их совместная жизнь закончилась после того, как он устроил ей скандал из-за того, что девушка работает официанткой – «позорит» его перед друзьями. Между тем, именно заработки Светланы в ресторане помогали им оплачивать квартиру.
Алексей Глазатов и дочь Александра
Алексей Глазатов с дочерью Сашей. Фото: соцсети
А потом в ее жизни появился директор радио MAXIMUM Алексей Глазатов. Они встречались три года, в 2008-м поженились, а спустя год на свет появилась их дочь Александра. Здоровье девочки вызывало опасения врачей, Саше необходимо было круглосуточное внимание.
Муж Светланы не был готов к таким сложностям. В то время он остался без работы, но и с ребенком сидеть не хотел, так что Светлане пришлось в одиночку оплачивать и ипотеку, и услуги няни. В 2012 году стало известно о разводе Зейналовой и Глазатова: он увлекся другой женщиной, и они расстались. К тому времени Светлана уже знала о диагнозе дочери – аутизм, но некоторое время скрывала эту информацию от посторонних. Справляться с проблемами было очень тяжело.
Но Светлана сумела принять ситуацию, не опустила руки и серьезно занялась здоровьем Саши. Она старается обеспечивать все, что так необходимо дочери: не только правильное питание и плановую вакцинацию, но и занятия плаванием, лыжами, гимнастикой.
Дмитрий Ленский и дочь Вероника
Светлана Зейналова с Дмитрием Ленским и дочерью Вероникой. Фото: соцсети
Когда ведущая уже привыкла в одиночку решать все проблемы, рядом с ней и Сашей появился новый мужчина – маркетолог Дмитрий Ленский. Он быстро нашел общий язык с девочкой, она стала звать его «папа Митя».
Казалось, в жизни Светланы, наконец, все наладилось, в 2018 году она во второй раз стала мамой – на свет появилась девочка, которой дали имя Вероника. Как рассказывала Светлана, Дмитрий не мог сдержать слез счастья, когда впервые взял дочку на руки.
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У Светланы Зейналовой - сильный характер. Фото: соцсети
Но уже в начале 2020-го стало известно о ее расставании с Дмитрием.
«Я очень сильный человек, со мной рядом находиться непросто, многих мужчин я просто пугаю. Не нашелся еще тот, кто мне рот заткнет! Самое интересное в моей жизни — это я. Нужно найти того, кто будет сидеть со мной в одной песочнице, играть в одни игрушки. И не будет пытаться меня переделать или вытащить», - призналась ведущая, добавив, что просто не сошлась с Дмитрием характерами, к тому же он младше не восемь лет.
Воспитывает дочек самостоятельно
Светлана Зейналова с дочками. Фото: соцсети
Светлана Зейналова продолжает много работать, она часто появляется в эфире утренней программы, и телезрители давно привыкли начинать свой день с ее голоса.
Она воспитывает дочек и гордится их успехами, то и дело делясь с поклонниками фотографиями на своей странице в соцсети. Светлане исполнилось 46 лет, при росте 165 см она весит 55 кг и остается энергичной, улыбчивой и подтянутой – на радость поклонникам и на зависть недругам.