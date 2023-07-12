Личные драмы Светланы Зейналовой: почему мужчины не задерживаются в жизни популярной ведущей

Светлана Зейналова родилась 8 мая 1977 года в Москве. Отец к тому времени работал в министерстве. Кроме Светланы, в семье подрастала ее старшая сестра Ирада. Светлана с раннего детства увлекалась сценой, участвовала в школьных постановках. Правда, после школы она решила сначала получить образование психолога, и лишь после этого поступила в Щепкинское театральное училище.

Работала с утра до ночи

Молодую актрису приняли в театр «У Никитских ворот», но ролей было мало – а значит, мало и денег. Светлана подрабатывала официанткой, потом устроилась ведущей мероприятий. Она буквально разрывалась между тремя работами, пока не поняла: что-то надо срочно менять. И обратилась за помощью к сестре. Ирада, к тому времени уже нашедшая себя в роли тележурналистки, познакомила Светлану с телевизионными продюсерами. И в 2004 году началась ее новая карьера.

Радиопрограммы

Светлану приняли соведущей на одну из радиопрограмм – «Шоу Бачинского и Стиллавина», и ее задорный звонкий голос сразу запомнился слушателям. Потом она перешла на канал Business FM, где стала ведущей светских новостей. А в 2010 году Светлана Зейналова создала собственное радио-шоу, которое и сегодня выходит в эфире «Нашего Радио».

Телевидение

