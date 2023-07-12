Почему Валентину Толкунову бросили оба мужа, а любимый мужчина так и не женился: боль и горечь народной певицы

Но все было не так. В 19 лет Валя вышла замуж по огромной любви – за руководителя оркестра Юрия Саульского. Муж был старше на 18 лет, и она была убеждена: это – на всю жизнь. Однако уже через несколько лет Саульский увлекся другой девушкой. Расставание было тяжелым. Толкунова страдала от затяжной депрессии.

Свою боль она сумела трансформировать в творчество: именно в те годы популярность Толкуновой взлетела до небес. Музыка, песни, сцена – все это спасало ее от одиночества и горечи.

Второй муж – уехал в Мексику

Потом в ее жизни появился журналист-международник Юрий Папоров. Они поженились, и в 31 год Валентина стала мамой: у них родился сын Николай. Она была счастлива – и зрители получили новую порцию проникновенных песен в ее исполнении. Теперь ее глаза по-новому сияли, когда она исполняла «Носики-курносики»: она пела о собственном счастье материнства.

Все было хорошо – до тех пор, пока Папоров не решил отправиться в Мексику. Он мечтал написать книгу о Троцком, и командировка затянулась на… 12 лет. Все это время Толкунова оставалась «соломенной вдовой». Нет, формально муж ее не бросил – он постоянно звал ее к себе. Но как она могла бросить своих слушателей?

Ведь ее карьера в Советском Союзе находилась на самом пике, и уехать в чужую страну означало поставить крест на всем, чего она достигла. Валентина без устали ездила на гастроли – причем не только в крупные города, но и в отдаленные села, где у нее было больше всего преданных поклонников.

Сына воспитывала бабушка

