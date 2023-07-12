Почему Валентину Толкунову бросили оба мужа, а любимый мужчина так и не женился: боль и горечь народной певицы

12 июля могло бы исполниться 77 лет Валентине Толкуновой – певице, которую называли «русской Джокондой» и «хрустальным голосом» - за легкую искреннюю улыбку и необыкновенно чистое сопрано, которым она радовала миллионы поклонников. Несмотря на красоту и талант, личную жизнь Толкуновой нельзя было назвать счастливой…
Улыбка и жемчуг
Валентину Толкунову любили за песни – «Я не могу иначе», «Поговори со мною, мама», «Стою на полустаночке», «Носики-курносики»… Все эти песни были близки каждой женщине нашей страны, их знали наизусть и подпевали на концертах. Ее всегда видели улыбающейся, легкой, нарядной, с неизменной ниткой жемчуга в волосах – ее «фирменный» стиль. Казалось, и в жизни эта певица – такая же успешная: ее невозможно не любить!
Первый муж – не простила измены
Валентина Толкунова. Фото: соцсети
Но все было не так. В 19 лет Валя вышла замуж по огромной любви – за руководителя оркестра Юрия Саульского. Муж был старше на 18 лет, и она была убеждена: это – на всю жизнь. Однако уже через несколько лет Саульский увлекся другой девушкой. Расставание было тяжелым. Толкунова страдала от затяжной депрессии.
Свою боль она сумела трансформировать в творчество: именно в те годы популярность Толкуновой взлетела до небес. Музыка, песни, сцена – все это спасало ее от одиночества и горечи.
Второй муж – уехал в Мексику
Потом в ее жизни появился журналист-международник Юрий Папоров. Они поженились, и в 31 год Валентина стала мамой: у них родился сын Николай. Она была счастлива – и зрители получили новую порцию проникновенных песен в ее исполнении. Теперь ее глаза по-новому сияли, когда она исполняла «Носики-курносики»: она пела о собственном счастье материнства.
Все было хорошо – до тех пор, пока Папоров не решил отправиться в Мексику. Он мечтал написать книгу о Троцком, и командировка затянулась на… 12 лет. Все это время Толкунова оставалась «соломенной вдовой». Нет, формально муж ее не бросил – он постоянно звал ее к себе. Но как она могла бросить своих слушателей?
Ведь ее карьера в Советском Союзе находилась на самом пике, и уехать в чужую страну означало поставить крест на всем, чего она достигла. Валентина без устали ездила на гастроли – причем не только в крупные города, но и в отдаленные села, где у нее было больше всего преданных поклонников.
Сына воспитывала бабушка
Сын Валентины Толкуновой - Николай. Фото: кадр из программы "Привет, Андрей!"
А с маленьким Колей оставалась бабушка. Она старалась любить мальчика и за себя, и за родителей, которых он практически не видел. Баловала ребенка, не в силах ни в чем отказать. Валентина Васильевна чувствовала свою вину перед сыном, ей очень тяжело было каждый раз уезжать на гастроли, но бросить сцену она не могла – даже ради Николая.
Ухаживала за мужем после аварии
На Папорова она была очень обижена и думала, что никогда его не простит. Но однажды журналист попал в страшную аварию и получил серьезные травмы. Он постепенно терял слух и зрение, ему необходима была помощь и поддержка. И Валентина не смогла бросить мужа в такой ситуации.
«Валя взяла его к себе и наняла домработницу, чтобы ухаживать за ним. Надо отдать ей должное, - не бросила. После смерти Валентины Папоров, по сути, оказался никому не нужен - ни сыну, ни родным. Он умер через полтора месяца в больнице, куда его устроили родственники», - рассказывала позднее директор певицы, Любовь Майорова.
Проблемы с сыном
Немало хлопот и переживаний доставлял певице и сын. Николай вырос своенравным и капризным, он пытался учиться в МГУ, но вскоре бросил институт. Одно время парень увлекался алкоголем и запрещенными препаратами, и Толкунова вынуждена была возить его с собой на гастроли – только бы не оставлять без присмотра.
Но даже в самые тяжелые минуты своей жизни Валентина Васильевна выходила на сцену и дарила радость своим зрителям – все такая же сияющая, в красивых длинных платьях, с жемчугом в прическе, и все с теми же проникающими в самое сердце песнями – о женском счастье, доброте и верности, о любви и материнстве.
Безнадежная любовь
Валентина Толкунова. Фото: кадр из передачи "Приглашает Борис Ноткин"
На излете жизни у Валентины Толкуновой случилась еще одна любовь – она нашла родственную душу в физике-ядерщике Владимире Баранове. Оба они были несвободны, и их встречи были редкими и торопливыми.
«Но и с ним у нее ничего серьезного не сложилось. Обычно Володя встречал ее с гастролей в аэропорту, и они ехали в санаторий в Жаворонки - там у Толкуновой был свой люкс. Побудут там день-два-три - вот и вся любовь», - рассказывала Любовь Майорова.
Страшный диагноз
В 2007 году Баранов скончался от рака. Валентина Васильевна очень тяжело переживала эту потерю. Но пойти на похороны не смогла – это значило бы ранить чувства вдовы и дочери умершего. К тому времени певица и сама сражалась с коварным заболеванием, но никто об этом не знал – она не рассказывала.
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Еще в 90-х ей пришлось пережить операцию: врачи диагностировали рак молочной железы. После курса химиотерапии, казалось, все наладилось. Но потом грозная болезнь вернулась. К ней добавился рак мозга. Артистка могла поехать в Америку на лечение, но она не захотела тратить огромные деньги на себя – ей нужно было обеспечивать сына и постаревшую маму.
Мало-помалу ее состояние ухудшалось, но она продолжала выходить на сцену. Пока однажды не потеряла сознание прямо во время концерта. Валентины Толкуновой не стало в марте 2010 года. Она успела купить дом в Болгарии, записав его на сына. Николай после смерти мамы возглавил благотворительный фонд ее имени. Смерть матери стала для него потрясением – как и для всех ее поклонников.
Валентину Толкунову будут помнить еще долго – она была по-настоящему народной артисткой: искренней, талантливой, доброй и отзывчивой.