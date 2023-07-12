Пэрис Хилтон - законодательница моды в мире светских львиц

Кто такая Пэрис Хилтон?
Пэрис Хилтон привлекла внимание СМИ после публикации интимного видео в 2003 году. Яркая блондинка стала звездой реалити-шоу «Простая жизнь», получила премию Teen Choice Award за роль в фильме «Дом воска», а ее первая книга «Признания наследницы» попала в список бестселлеров New York Times.
С тех пор она то и дело попадала в заголовки газет благодаря своим романам, музыкальным проектам и телевизионным шоу, таким как «Мир вокруг Пэрис» и «Голливудская история любви».
Ранняя жизнь и модельная карьера
Пэрис Уитни Хилтон родилась в Нью-Йорке 17 февраля 1981 года, она старший ребенок девелопера Ричарда Хилтона и светской львицы Кэти Ричардс Хилтон. Вместе с сестрой Ники и братьями Бэрроном и Конрадом девушка является одной из многочисленных наследников состояния владельца сети отелей Hilton.
Пэрис и Ники Хилтон. Фото: Global Look Press
Получив еще в детстве от матери и бабушки прозвище Звезда, Хилтон росла в актерской семье. Ее бабушкой по материнской линии была актриса Кэти Дуган, а ее тети Ким и Кайл Ричардс продолжают получать роли в кино и на телевидении.
Хилтон также состоит в родстве с Жа Жа Габор, которая вышла замуж за ее прадеда Конрада Хилтона, и Элизабет Тейлор, которая была недолго замужем за двоюродным дядей Пэрис - Конрадом Николсоном Хилтоном-младшим.
Девушка провела детство, переезжая из одного роскошного дома в другой. Живя в семейном особняке в Беверли-Хиллз, она училась в средней школе Мэривуд-Палм-Вэлли в Калифорнии.
Когда в 1996 году семья Хилтон переехала в Нью-Йорк, юная звезда продолжила обучение в школе Дуайта. В это время семья поселилась в номере люкс отеля «Уолдорф Астория» на Манхэттене и часто отдыхала в дорогом особняке в Хэмптоне.
Переехавшие на Восточное побережье Пэрис и ее сестра регулярно посещали светские мероприятия, благотворительные акции, показы мод и вечеринки звезд. Вскоре они стали завсегдатаями красных дорожек, а пикантная публикация в журнале Vanity Fair 2000 года, сделанная знаменитым фотографом Дэвидом Лашапелем, закрепила их растущую славу.
Приблизительно в это время Хилтон подписала контракт с модельным агентством Дональда Трампа T Management. Вскоре ее можно было увидеть во множестве кампаний ведущих дизайнеров одежды, таких как Christian Dior и Tommy Hilfiger, а также в национальных изданиях. В дальнейшем Пэрис сотрудничала с другими ведущими агентствами, включая Ford Models Management и лондонское Model 1.
Пэрис Хилтон в 2006 году. Фото: Global Look Press
Нью-Йоркская «львица» и ранние фильмы
Хилтон, которая регулярно привлекала внимание СМИ своим возмутительным образом жизни, в 2001 году была окрещена «главной it-girl Нью-Йорка». Непродолжительные романы с актером Леонардо Ди Каприо и боксером Оскаром де ла Хойей, а также язвительные комментарии в адрес ее коллег сделали Пэрис героиней желтой прессы и еще больше укрепили ее репутацию беззаботной модницы, любительницы шумных вечеринок.
Хилтон вскоре попробовала себя в роли актрисы, снявшись в фильме «Образцовый самец», полнометражной картине Бена Стиллера о мире моделей. В течение следующих лет она продолжала делить свое время между подиумами и съемочными площадками, появившись в ужастике «Девять жизней», а затем в художественных фильмах «Уондерленд» и «Кот», а также начала работу над собственным реалити-сериалом для ТВ.
Скандальная кассета и «Простая жизнь»
В ноябре 2003 года в Интернете начала распространяться тайно сделанная четырехминутная видеозапись под названием «Одна ночь в Пэрис», на которой Хилтон была запечатлена со своим тогдашним бойфрендом Риком Саломоном. Мужчина продал кассету, заработав миллионы, и Хилтон подала в суд.
Дело было урегулировано во внесудебном порядке, сообщалось, что девушка получила от продажи видео 400 тысяч долларов. Но она публично заявила: никогда не предполагала, что этот ролик будет коммерческим предприятием.
Через три недели после выхода видео Хилтон дебютировала в своем первом реалити-шоу на канале Fox. В партнерстве с давней подругой Николь Ричи она запустила телепроект «Простая жизнь», в котором две светские львицы пытались трудиться на обычной рутинной работе. Было опасение, что скандал с интимным роликом испортит рейтинги и оттолкнет потенциальную аудиторию, но шоу имело огромный успех.
Пэрис Хилтон и Николь Ричи в шоу «Простая жизнь». Фото: Global Look Press
Вскоре после этого Хилтон получила предложение от бренда Guess сняться в трех мировых рекламных кампаниях. В следующем месяце она выступила в качестве гостьи на популярном шоу Saturday Night Live. Ее интервью с ведущим Джимми Фэллоном было наполнено двойным смыслом и добродушно высмеивало историю с кассетой Саломона.
Книга «Исповедь наследницы»
В следующем году Хилтон появилась на большом экране в фильмах «Беверли-Хиллз» и «Модная мамочка» и начала заниматься другими деловыми проектами.
Основав лейбл Heiress Records (под крылом компании Warner Bros.), она выпустила свою первую книгу «Признания наследницы». Написанная совместно с автором Мерлом Гинсбергом книга, несмотря на то, что критики ее сильно осуждали, быстро попала в список бестселлеров The New York Times.
В 2004-м Хилтон также занималась своей парфюмерной линией, франшизой ночных клубов и вторым сезоном «Простой жизни». И хотя шоу получило высокие рейтинги, к 2005 году Ричи и Хилтон явно отдалились друг от друга, а причина их разрыва стала предметом различных спекуляций в прессе.
Пока Пэрис продолжала сниматься в шоу, она принимала участие в других актерских проектах, включая небольшую, но значительную роль в фильме ужасов «Дом восковых фигур». Эта роль принесла ей награду Teen Choice Award за лучший крик, а также две номинации на премии MTV Movie Awards.
Пэрис Хилтон в 2009 году. Фото: Global Look Press
Первая помолвка и альбом
В мае 2005 года Хилтон объявила о своей помолвке с наследником греческой судоходной династии Перисом Латсисом. Пара расторгла брак пять месяцев спустя, и вскоре девушка начала встречаться со Ставросом Ниархосом III - наследником другой греческой судоходной династии.
В конце года она занялась модой, выпустила собственную линию ювелирных украшений и опубликовала свою вторую писательскую работу - очередное сотрудничество с Гинсбергом под названием «Дневник вашей наследницы».
В 2006-м Хилтон занялась музыкой, выпустив альбом с собственным именем в названии на своем лейбле Heiress. На пластинке были представлены треки различных жанров от таких продюсеров, как Грег Уэллс, Кара Диогуарди и Скотт Сторч.
В тот же период Пэрис продолжала заниматься актерской деятельностью, а когда «Простая жизнь» продолжилась в четвертом сезоне, они с Ричи публично помирились.
Пэрис Хилтон и Ставрос Ниархос. Фото: Global Look Press
Арест и тюремное заключение
В то время как ее деловые начинания шли в гору, тусовочный образ жизни жестко аукнулся Хилтон. В сентябре 2006 года она была арестована по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии и приговорена к испытательному сроку.
Знаменитая наследница вернулась в суд уже через несколько месяцев - после того, как прокуратура Лос-Анджелеса заявила, что она нарушила условия испытательного срока, сев за руль с приостановленными правами.
В мае 2007 года Хилтон была приговорена к 45 дням тюремного заключения - позднее срок был сокращен до 23 дней. Хилтон явилась в тюрьму в Линвуде (Калифорния), в ночь на 3 июня, сразу после своего появления на церемонии вручения премии MTV Movie Awards 2007. Пробыв там всего три полных дня, девушка была освобождена рано утром 7 июня по неуказанным причинам, связанным с состоянием здоровья. Суд обязал ее отбыть наказание, проведя 40 дней в домашнем заключении.
В ответ на возмущение общества, что Хилтон смягчили приговор в связи с ее статусом знаменитости, судья приказал ей вернуться в тюрьму. Услышав это, Хилтон закричала: «Это неправильно!» и попросила позвать свою мать. Впоследствии ее перевели в медицинское отделение исправительного учреждения в Лос-Анджелесе, а 13 июня вернули обратно в следственное изолятор.
Пэрис была освобождена из тюрьмы 26 июня, пробыв в заключении в общей сложности 22 дня. В то время как телеканалы боролись за ее первое интервью после выхода на свободу, семья Хилтон рассказала, что канал ABC и ведущая Барбара Уолтерс предложили им миллионный гонорар, что вызвало большой скандал. В конце концов исправившаяся Хилтон бесплатно выступила в программе Larry King Live, рассказав, что тюремный священник вдохновил ее на «новое начало».
Пэрис Хилтон для шоу «Простая жизнь». Фото: Global Look Press
«Моя новая лучшая подружка», «Мир вокруг Пэрис»
После пяти сезонов «Простая жизнь» завершилась в 2007 году. Хилтон продолжала сниматься в кино - «Рипо! Генетическая опера» и «Красавица и уродина» - и запустила реалити-сериал на MTV под названием «Пэрис Хилтон - моя новая лучшая подружка».
Однако наибольшее внимание на экране Пэрис привлекла своими политическими заявлениями. 5 августа кандидат в президенты Америки Джон Маккейн негативно сравнил статус светской львицы со статусом своего соперника Барака Обамы. Хилтон ответила на это видеороликом на юмористическом сайте Уилла Феррелла. СМИ положительно отреагировали на ее умный комедийный ход.
В мае 2008-го Хилтон объявила о своей помолвке с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, но после девятимесячных отношений они расстались в ноябре того же года.
В 2010-м она начала встречаться с владельцем ночного клуба Саем Уэйтсом. У них были очень открытые отношения, показанные в сериале 2011 года «Мир вокруг Пэрис». Этот роман был полон драматизма: пара была арестована за хранение кокаина в Лас-Вегасе (причем это было второе обвинение в хранении наркотиков за год), а также Уэйтс угрожал пистолетом человеку в доме Пэрис.
После почти года их отношения прекратились в июне 2011-го, за месяц до окончания съемок «Мира вокруг Пэрис».
Пэрис Хилтон в 2009 году. Фото: Global Look Press
Диджей и больше музыки
После выпуска нескольких ароматов и открытия магазинов по всему миру Хилтон решила направить свою коммерческую империю в другое русло, вернув карьеру в музыку.
В начале 2012 года она объявила, что хочет стать диджеем, а затем дебютировала в этом качестве на фестивале Pop Music Festical в Сан-Паулу (Бразилия). Ее первое выступление было встречено не очень хорошо. Затем она появилась в корейском поп-видео исполнителя Ким Чан Хуна в октябре 2012 года.
В следующем году, к удивлению многих, Пэрис готовилась к выпуску своего второго альбома под лейблом Cash Money Records, работавшего с популярными хип-хоп исполнителями Дрейком, Лил Уэйном и Ники Минаж. Хотя готовый альбом так и не увидел свет, Хилтон в течение следующих нескольких лет выпустила ряд синглов, которые имели определенный успех в танцевальных чартах.
Она также продолжала появляться на телеэкране, снимаясь в передаче «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».
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Пэрис Хилтон и Картер Реум. Фото: Global Look Press
«Голливудская история любви»
После ряда романов с молодыми парнями, такими как испанский модельмэн Ривер Вийпери, Хилтон завязала отношения с актером Крисом Зилкой. Они объявили о помолвке во время поездки на горнолыжный курорт в Аспен (штат Колорадо) в начале 2018-го, но в конце того же года расторгли помолвку. Тогда же было объявлено, что Хилтон снимется в новом реалити-сериале «Голливудская история любви».
В 2020 году Хилтон дебютировала на YouTube с кулинарным шоу «Готовим с Пэрис» и начала встречаться с бизнесменом Картером Реумом.
В феврале 2021-го она о своей помолвке с новым бойфрендом, и уже в ноябре они поженились, что было большим событием для Пэрис с ее бурной личной жизнью, ни разу не отмеченной свадьбой. В январе 2023-го стало известно, что у пары появился ребенок. Правда, от суррогатной матери.
В марте Хилтон выпустила новую книгу «Пэрис: мемуары».