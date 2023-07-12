Пэрис Хилтон - законодательница моды в мире светских львиц

Получив еще в детстве от матери и бабушки прозвище Звезда, Хилтон росла в актерской семье. Ее бабушкой по материнской линии была актриса Кэти Дуган, а ее тети Ким и Кайл Ричардс продолжают получать роли в кино и на телевидении.

Хилтон также состоит в родстве с Жа Жа Габор, которая вышла замуж за ее прадеда Конрада Хилтона, и Элизабет Тейлор, которая была недолго замужем за двоюродным дядей Пэрис - Конрадом Николсоном Хилтоном-младшим.

Девушка провела детство, переезжая из одного роскошного дома в другой. Живя в семейном особняке в Беверли-Хиллз, она училась в средней школе Мэривуд-Палм-Вэлли в Калифорнии.

Когда в 1996 году семья Хилтон переехала в Нью-Йорк, юная звезда продолжила обучение в школе Дуайта. В это время семья поселилась в номере люкс отеля «Уолдорф Астория» на Манхэттене и часто отдыхала в дорогом особняке в Хэмптоне.

Переехавшие на Восточное побережье Пэрис и ее сестра регулярно посещали светские мероприятия, благотворительные акции, показы мод и вечеринки звезд. Вскоре они стали завсегдатаями красных дорожек, а пикантная публикация в журнале Vanity Fair 2000 года, сделанная знаменитым фотографом Дэвидом Лашапелем, закрепила их растущую славу.

Приблизительно в это время Хилтон подписала контракт с модельным агентством Дональда Трампа T Management. Вскоре ее можно было увидеть во множестве кампаний ведущих дизайнеров одежды, таких как Christian Dior и Tommy Hilfiger, а также в национальных изданиях. В дальнейшем Пэрис сотрудничала с другими ведущими агентствами, включая Ford Models Management и лондонское Model 1.