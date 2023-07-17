Бывший муж Рапунцель Дмитренко: «Хочу, чтобы сердце Ольги подтаяло, и она дала мне шанс общаться с дочками»

Дмитрий Дмитренко не так давно вновь стал участником «Дома-2». Как это случилось и какие цели у Дмитренко на проекте теперь? Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

- Дима, почему ты вернулся на «Дом-2»?

- «Дом-2» - это мой дом. Здесь когда-то зарождались мои первые отношения, которые я довел до ума – предложение, свадьба, дети. И я знаю, что «Дом-2» - это место, где я могу вновь обрести свое счастье, найти здесь свою вторую половинку.

- А ты сейчас несчастлив?

- Да, был период, когда я был несчастлив. После расставания с супругой, когда я расставил все точки над и, подал на развод, я понимал, что возвращаться обратно и быть с ней я уже не хочу. Я безумно скучаю по детям. Начались манипуляции с ее стороны детьми. И в тот момент я понял, что надо в своей жизни что-то кардинально менять.

- «Дом-2» помог тебе обрести радость жизни, справиться с депрессией?

- В какой-то момент мне стало не хватать общения, потому что в Москве я остался один. Родители, все это знают прекрасно, живут во Владивостоке. А у моей супруги здесь мама и сестра, есть поддержка, а я остался один в большом городе. Но, как сильный мужчина, я не растерялся в тот момент, меня поддерживали мои знакомые, приятели. И я вернулся на «Дом-2», чему очень рад.

«Своих детей ни на кого вешать не буду»