Бывший муж Рапунцель Дмитренко: «Хочу, чтобы сердце Ольги подтаяло, и она дала мне шанс общаться с дочками»

Дмитрий Дмитренко не так давно вновь стал участником «Дома-2». Как это случилось и какие цели у Дмитренко на проекте теперь? Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.
- Дима, почему ты вернулся на «Дом-2»?
- «Дом-2» - это мой дом. Здесь когда-то зарождались мои первые отношения, которые я довел до ума – предложение, свадьба, дети. И я знаю, что «Дом-2» - это место, где я могу вновь обрести свое счастье, найти здесь свою вторую половинку.
- А ты сейчас несчастлив?
- Да, был период, когда я был несчастлив. После расставания с супругой, когда я расставил все точки над и, подал на развод, я понимал, что возвращаться обратно и быть с ней я уже не хочу. Я безумно скучаю по детям. Начались манипуляции с ее стороны детьми. И в тот момент я понял, что надо в своей жизни что-то кардинально менять.
- «Дом-2» помог тебе обрести радость жизни, справиться с депрессией?
- В какой-то момент мне стало не хватать общения, потому что в Москве я остался один. Родители, все это знают прекрасно, живут во Владивостоке. А у моей супруги здесь мама и сестра, есть поддержка, а я остался один в большом городе. Но, как сильный мужчина, я не растерялся в тот момент, меня поддерживали мои знакомые, приятели. И я вернулся на «Дом-2», чему очень рад.
«Своих детей ни на кого вешать не буду»
Дима Дмитренко с дочками Василисой и Софией. Фото: соцсети
- Дима, какую цель ставишь перед собой на проекте?
- Найти свою вторую половину. Я хочу, чтобы со мной женщина была достойная, а не доступная. Хочу видеть в ней в дальнейшем жену и мать своих детей.
- Ты считаешь такую возможно встретить на проекте?
- Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Если сюда не приходит та самая девушка, то я имею полное право найти ее за Периметром и привести сюда. Сейчас на проект пришла девушка Катя, которая мне безумно нравится. Она мне по секрету сказала, что хочет большую семью, четверых детей.
Дима Дмитренко и девушка Катя, которая ему безумно нравится. Фото: соцсети
- Двое у вас уже есть…
- Это у меня есть. Моих детей мы на Катю не вешаем…
- У тебя есть двое детей. А готов ли ты принять девушку с ребенком или с двумя?
- Я уже признавался на Лобном месте, и это, наверное, обидно звучит, но я не готов. Мой отчим меня воспитал, как родного сына. Я считаю, что он очень сильный мужчина. Я безумно ему благодарен. Не тот отец, кто родил. Но я считаю, что это колоссальная ответственность, это очень мощно, сильно. Я не готов.
- А девушке-то придется принять твоих детей?
- Нет, не придется. Мои дети – это мой крест, моя ответственность, моя жизнь. Я никогда не буду вешать детей на нее. Хотелось бы, конечно, например, приезжать на дни рождения дочерей со своей новой женой, где будет и моя бывшая супруга. Но будет ли так? Мы все прекрасно знаем, какая Оля Рапунцель.
Она очень злопамятная, обидчивая и свою обиду несет через года. Когда мы жили за Периметром эти несколько лет, она мне постоянно пилила мозг: ах, ты такой-сякой, ты мне изменял. Здесь она улыбалась всем и говорила, что простила меня. Я думаю, Оля будет ограничивать меня в общении с дочками.
- Что ты можешь и готов дать потенциальной избраннице? И в материальном плане тоже. Готов ли обеспечивать и содержать любимую или она должна сама зарабатывать?
- На начальном этапе я готов ухаживать за своей второй половинкой, делать подарочки, устраивать сюрпризики, цветочки-мотылечки. Но когда мы в отношениях, я считаю, что мужчина должен брать большую часть ответственности на себя. Ее деньги – это ее деньги, мои деньги – это наши деньги. Будет так.
В материальном плане я могу дать девушке стабильность, защиту. Если я влюблюсь в эту девушку, она станет моей женой, я готов взять на себя ответственность. На начальном этапе я ничего такого делать не собираюсь.
- Продолжи фразу: я покину проект «Дом-2», как только…
- Я покину «Дом-2», когда найду ту самую, единственную и неповторимую, когда я сделаю ей предложение, когда сыграем свадьбу и появится четверо детей. Останусь тут на долгие года и потом еще дочку приведу сюда. Надо же и дочку замуж выдать…
«Хочу, чтобы Оля увидела это интервью»
- В каких отношениях вы сейчас с Ольгой Рапунцель? Есть хоть какой-то минимальный контакт?
- С Ольгой мы вообще не общаемся, она меня везде заблокировала. На звонки не отвечает. Я звонил даже ее сестре, теще, трубки никто не берет. Общаются только наши адвокаты. Вижу посты, в которых она пишет, какой я негодяй и нехороший человек.
- Как думаешь, почему она отказывается выйти с тобой на контакт?
- У страха глаза велики. Она слабый человек, который прячется по углам, боится, и ему нечего сказать. Оля понимает, что она неправа, и из-за этого у не страх. Но я ее тоже могу понять. Я не хочу ее топить нигде, потому что она мать моих детей, это мой выбор и мой крест.
Я любил ее и принял со всеми прошлыми моментами и со всеми нюансами. Мы разошлись, так бывает. Но я бы хотел, чтобы Оля меня услышала, прочитала это интервью, чтобы ее сердце немного подтаяло, и она дала мне шанс общаться с дочками. Не более того.
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- Когда ты в последний раз виделся с дочками и как планируешь налаживать общение с ними?
- Сейчас идет суд, когда будет решение, я смогу видеться с дочками. В последний раз я девочек видел одиннадцатого мая. Это было случайно, возле нашего дома. Я сделал ксерокопии документов для суда, шел домой и увидел детей.
Я подбежал к Василисе и Софии, обнял их. Конечно, они не ожидали меня увидеть. София обрадовалась, а вот Василиса, очевидно, была обижена, не стала разговаривать со мной. У меня даже слезы потекли в этот момент. Я ее обнял, мне стало больно.
Я тогда Ольге сказал, можно, я передам им подарки, деньги. Она начала капризничать, кричать на публику, что я не помогаю, ничего не делаю. Я сказал, что я готов помогать, зайду домой, мол, возьму пакеты. Она согласилась, я пошел в свой подъезд, она – в свой. Я взял пакеты, подбежал к подъезду, стучался, но она мне не открыла. Начала звонить маме и сестре, жаловаться на меня, вот опять он, мол, стучится. Я пытался через общих знакомых передать. Ничего не получалось. Я понял, что не надо стучаться в закрытую дверь, надо идти дальше.
«А ей желаю счастья…»
Дима Дмитренко с Ольгой Рапунцель и дочками в день рождения Василисы в 2022-м году. Фото: соцсети
- Кто все-таки больше виноват в расставании – ты или Ольга? Жалеешь ли ты, что так сложилось?
- Я всегда говорил, что виновата она и ее мама, с одной стороны. А если здраво, с холодной головой обсуждать эту всю историю, я считаю, виноваты оба. У всех принципы и гонор. А надо было сесть и договориться. Мы упустили этот шанс.
В целом, наши отношения начались с вранья, очень много недосказанности было с ее стороны. Я многого не знал. А финал? Да, оба виноваты. Не хочу Ольгу ругать. Решение развестись принял я, когда понял, что все, уже не вывожу. Если на проекте Ольга сдерживалась, но и то я тут пережил семь кругов ада.
За Периметром она была совершенно другим человеком. И когда я приезжал с работы, мне «мозги делали» постоянно по поводу и без. Я ночью уходил из дома, гулял до пяти утра. Не понимал в тот момент, что с ней происходит. Жалею, что так сложилось. Я всегда хотел и хочу настоящую крепкую семью. Но все, что ни делается, все к лучшему.
Либо тебе женщина встречается на пути для опыта, либо для счастья, либо для наказания. Наверное, этот человек был для колоссального опыта. Но было и много наказания, и счастья. Я благодарен Ольге за то, что она подарила мне прекрасных детей. Возможно, и я ее тоже делал счастливой в какие-то моменты.
Я ни о чем не жалею. Я знаю, что на моем пути встретится тот человек, который меня полюбит и примет со всеми минусами и плюсами, и у меня в этой жизни все будет хорошо. А ей желаю счастья.
«ДОМ-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».