Модель, телеведущая, звезда мелодрам: творческий путь актрисы Ольги Михайловой

Творческая девушка Ольга Михайлова успела реализоваться в кино, на телевидении и в модельном бизнесе. Она умеет петь, танцевать, рисовать и ежегодно пополняет свой карьерный путь новыми проектами. В недавних пор она прочно укрепилась на позиции главной героини мелодрам.
Карьера
Ольга родилась 17 марта 1989 года в Ленинграде. Творчество сопровождало ее с раннего детства, хотя становиться артисткой девушка не планировала. Она посещала музыкальную школу по классу фортепиано, пела в хоре, брала уроки танцев и живописи. Но в родной гимназии тяготела к информатике.
Получив аттестат, она поступила в Балтийский технический университет на инженера-программиста. Однако уже на первом курсе поняла, что это не ее путь, снявшись в маленьких эпизодах сериалов «Всегда говори «всегда» и «Опера», а также начав модельную карьеру. Яркая девушка рекламировала магазины одежды, ювелирные салоны, косметику, чай и прочее.
Ольга Михайлова в качестве модели на обложках журналов. Фото: соцсети
Но обучение Ольга не бросила и получила диплом программиста в 2010 году. Правда, работать пошла на телевидение: сначала была ведущей прогноза погоды в петербургском отделении Первого канала, потом вела шоу «Бинго ТВ» («Триколор ТВ») и «Спортлото» (ТНТ).
В 2012-м ее случайно приметил помощник режиссера Виктора Мережко и пригласил на эпизодическую роль в сериал «Подземный переход». После этого случая девушка окончательно решила стать актрисой и со второй попытки поступила в Щепкинское училище и Щукинский институт. Для обучения выбрала второй, который окончила в 2015 году.
Позже она стала обозревателем новых фильмов на портале Kinoafisha. А с 2019 года примерила на себя роль ведущей на канале «Россия 24». В частности, ведет утренний прогноз погоды, продолжая при этом сниматься в сериалах.
Ольга Михайлова в прогнозе погоды. Фото: кадр из эфира канала «Россия 24»
В 2021-м актриса поступила в магистратуру института кино и телевидения в Петербурге – решила набраться знаний в сфере управления предприятиями телеиндустрии. Спутника жизни она себе пока не нашла либо старательно скрывает его от любопытных журналистов.
Фильмография
Еще не получив актерский диплом, девушка снялась в небольших ролях в сериалах «Между нами, девочками», «Паутина», «Криминальное наследство», «Меч» и «Граница времени». 2015-й отметился в ее карьере значимой ролью в российско-болгарской комедии «Лабиринты любви».
После в ее карьере были второстепенные персонажи в криминальных сериалах «Шеф», «След», «Вижу – знаю», «Ментовская сага» «Акватория», «Тайны следствия», «Взрыв», мелодрамах «Опасный круиз» и «Следствие любви».
В 2018 году Михайлову стали приглашать на главные роли в проекты канала «Россия 1»: «Нужна невеста с проживанием», «Пока бьется сердце», «Радуга жизни». Она также снялась в сериалах НТВ «Улицы разбитых фонарей» и «Безсоновъ».
Ольга Михайлова в мелодраме «Пока бьется сердце». Фото: кадр из фильма 2018 года
В 2022-м «Россия 1» задействовала Ольгу в картинах «Дама с собачкой», «Лети, перышко» и «Светлана». В 2023-м готовится к выходу мелодрама «Обещаю не любить».
Интересные факты
У звезды есть тезка – сценарист кино и сериалов Ольга Михайлова.
Актриса не раз снималась в музыкальных клипах. Например, играла невесту в ролике на песню Татьяны Булановой «Не бойтесь любви».
Ольга любит путешествовать, причем одна. Девушка в одиночку объездила карибские, азиатские и европейские страны. И выложила в соцсети немало фото в купальниках.
Ольга Михайлова на отдыхе. Фото: соцсети
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У артистки есть любимый питомец — померанский шпиц по кличке Лис.
Михайлова прошла обучение на курсах подготовки экскурсоводов в Петербургском литературно-мемориальном музее Федора Достоевского. Летом 2021 и 2022 годов она трудилась гидом-волонтером — проводила пешеходные экскурсии «Петербург в романе «Идиот» в рамках Дня Достоевского.