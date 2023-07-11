Модель, телеведущая, звезда мелодрам: творческий путь актрисы Ольги Михайловой

Творческая девушка Ольга Михайлова успела реализоваться в кино, на телевидении и в модельном бизнесе. Она умеет петь, танцевать, рисовать и ежегодно пополняет свой карьерный путь новыми проектами. В недавних пор она прочно укрепилась на позиции главной героини мелодрам.

Карьера

Ольга родилась 17 марта 1989 года в Ленинграде. Творчество сопровождало ее с раннего детства, хотя становиться артисткой девушка не планировала. Она посещала музыкальную школу по классу фортепиано, пела в хоре, брала уроки танцев и живописи. Но в родной гимназии тяготела к информатике.

Получив аттестат, она поступила в Балтийский технический университет на инженера-программиста. Однако уже на первом курсе поняла, что это не ее путь, снявшись в маленьких эпизодах сериалов «Всегда говори «всегда» и «Опера», а также начав модельную карьеру. Яркая девушка рекламировала магазины одежды, ювелирные салоны, косметику, чай и прочее.