Исполненная мечта о телевидении и четыре дочери: как сложилась судьба ведущей «Доброго утра» Ольги Ушаковой

Ольга Ушакова ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. А ее собственная жизнь похожа на сериал «Папины дочки», потому что в семье телеведущей подрастают четыре девочки. Звездная мама умудряется совмещать непростую работу в утреннем эфире с воспитанием детей.

Карьера

Ольга родилась 7 апреля 1982 года в Крыму, в семье с тремя детьми. Отец — военный, поэтому переезжать им приходилось часто. Но регулярная смена обстановки развила в девочке коммуникабельность.

В детстве Оля обожала читать, а ее любимой игрой было представление себя диктором на телевидении. Стоило просто найти предмет, похожий на микрофон, — и девочка могла говорить, не умолкая.

В школу она пошла уже в шесть лет и училась на «пятерки». В итоге получила золотую медаль и поступила в Харьковский университет. Окончив его, начала заниматься бизнесом на пару с любимым человеком. В 23 года уже руководила украинским филиалом торговой компании, продвигающей европейские бренды.