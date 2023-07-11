Исполненная мечта о телевидении и четыре дочери: как сложилась судьба ведущей «Доброго утра» Ольги Ушаковой

Ольга Ушакова ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. А ее собственная жизнь похожа на сериал «Папины дочки», потому что в семье телеведущей подрастают четыре девочки. Звездная мама умудряется совмещать непростую работу в утреннем эфире с воспитанием детей.
Карьера
Ольга родилась 7 апреля 1982 года в Крыму, в семье с тремя детьми. Отец — военный, поэтому переезжать им приходилось часто. Но регулярная смена обстановки развила в девочке коммуникабельность.
В детстве Оля обожала читать, а ее любимой игрой было представление себя диктором на телевидении. Стоило просто найти предмет, похожий на микрофон, — и девочка могла говорить, не умолкая.
В школу она пошла уже в шесть лет и училась на «пятерки». В итоге получила золотую медаль и поступила в Харьковский университет. Окончив его, начала заниматься бизнесом на пару с любимым человеком. В 23 года уже руководила украинским филиалом торговой компании, продвигающей европейские бренды.
Ольга Ушакова и Сергей Бабаев в студии «Доброго утра». Фото: соцсети
Затем предприимчивая девушка переехала в Москву. Город больших возможностей вдохновил ее исполнить детскую мечту и стать телеведущей. В 2004 году Ушакова пришла на Первый канал. Пройдя пробы, заняла место стажера.
Сначала тренировалась писать новостные сюжеты, параллельно развивая дикцию. Потом ей доверили вести «Новости» в эфире «Доброго утра». Новостным диктором Ольга проработала около девяти лет.
В 2013-м девушка стала появляться в блоке «Добрый день», где познакомилась с прославленными советскими дикторами, кумирами своего детства. А через год она «доросла» до ведущей передачи «Доброе утро». И справилась с этой работой прекрасно, ведь уже в 2015-м программа впервые с момента создания получила премию ТЭФИ.
В разное время Ольга вела передачу с Романом Будниковым, Тимуром Соловьевым, Дильбар Файзиевой.
Ольга Ушакова и Тимур Соловьев. Фото: Global Look Press
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Личная жизнь
В начале карьеры ведущая предпочитала не раскрывать детали своих отношений. Коллеги-журналисты знали только, что она живет в гражданском браке с мужчиной старше нее. Ольга рассказывала, что этот человек стал ее опорой и многое дал ей в плане духовного и интеллектуального роста.
У пары родились две дочери. У старшей девочки Даши обнаружились особенности развития. Но не прошло и трех месяцев с ее рождения, как Ушакова узнала о второй беременности. В итоге дочь Ксюша родилась в один год со старшей сестрой. Девочки одновременно пошли в школу.
Ольга Ушакова со старшими дочерями. 2018 год. Фото: Global Look Press
Вскоре Ольга рассталась со своим таинственным мужчиной, сохранив дружеские отношения. Воспитание двух дочек, одна из которых является особенным ребенком, отнимало много времени и сил, но ведущая не ушла с телевидения.
Она записала детей на уроки верховой езды, в музыкальную школу и балетную студию. Даша, имеющая фотографическую память, выказала желание стать переводчиком. Ксюша увлеклась рисованием и всерьез задумалась о карьере дизайнера, а также проявила вокальные способности.
Ольга Ушакова и мужем и младшими дочерями. 2022 год. Фото: соцсети
Летом 2017 года прошла новость о свадьбе телеведущей. Ее новым избранником стал кипрский ресторатор Адам Карим. Молодой бизнесмен сумел найти общий язык с дочерями Ольги. Пара устроила брачное торжество на Кипре.
В интервью Ушакова признавалась, что не прочь еще раз стать мамой. И уже весной 2018 года подарила супругу дочь Машу. А в марте 2020-го в семье появилась четвертая девочка, которую назвали Белла Виенна.
Лето 2021 года старшие наследницы телеведущей провели в Майами. Когда Ольга прилетела в Америку, чтобы забрать их, то была удивлена: на каникулах девочки вымахали выше матери. И хотя раньше они часто снимались вместе с мамой для журналов и интервью, то сегодня не хотят быть публичными личностями.
Старшие дочери уже переросли маму. Фото: соцсети
Интересные факты
«Доброе утро» выходит в эфир в 5 часов утра, поэтому рабочий день Ушаковой начинается в 2:30. Пока основная масса зрителей еще спит, ведущая добирается до работы, гримируется и настраивается на позитив, чтобы передать его людям у экранов.
В 2017 году Ушакова вела «Прямую линию» с президентом России.
В ноябре 2021-го Ольга поделилась с подписчиками новостью об открытии семейного бренда экологичной одежды для мам и детей. По словам телеведущей, от идеи до воплощения проекта прошло девять месяцев, так что она считает свое новое детище пятым ребенком.