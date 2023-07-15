Хрустальный очаг и каштаны: какие дачи строят Пересильд, Ваенга и другие звезды

Ну разве можно променять лето на даже самую интересную и высокооплачиваемую работу? Конечно, нет. Один раз ведь живем. Вот и российские звезды стараются, помимо роскошного жилья в городе, иметь уютный загородный домик, где можно и отрешиться от суеты, и душу на огороде отвести - не говоря уж о шашлыках.

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Хрустальный очаг Юлии Пересильд

Незадолго до полета в космос на съемки фильма «Вызов» Юлия Пересильд облагородила дом в живописной Калужской области, что не так уж далеко от Москвы. Именно там проводили лето родители популярной артистки, там Юлия с дочками Аней и Машей и провела непростые времена пандемии коронавируса.

Подробно участок и дом Пересильд показала в программе «На дачу!» (Первый канал) и призналась, что любит или русский классический стиль, или минималистичный сканди.

Внутри все как в избе: деревянный стол, кровать, шкаф, окошко. На стенах - рисунки дочерей. Есть на участке костровище для мангала и шашлыков. Есть аккуратный огород с четырьмя грядками. Но украшение дачи - хрустальный очаг в форме купола (или домика иглу), где можно проводить уютные вечера с гостями и семьей.