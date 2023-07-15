Хрустальный очаг и каштаны: какие дачи строят Пересильд, Ваенга и другие звезды

Ну разве можно променять лето на даже самую интересную и высокооплачиваемую работу? Конечно, нет. Один раз ведь живем. Вот и российские звезды стараются, помимо роскошного жилья в городе, иметь уютный загородный домик, где можно и отрешиться от суеты, и душу на огороде отвести - не говоря уж о шашлыках.
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Хрустальный очаг Юлии Пересильд
Незадолго до полета в космос на съемки фильма «Вызов» Юлия Пересильд облагородила дом в живописной Калужской области, что не так уж далеко от Москвы. Именно там проводили лето родители популярной артистки, там Юлия с дочками Аней и Машей и провела непростые времена пандемии коронавируса.
Подробно участок и дом Пересильд показала в программе «На дачу!» (Первый канал) и призналась, что любит или русский классический стиль, или минималистичный сканди.
Внутри все как в избе: деревянный стол, кровать, шкаф, окошко. На стенах - рисунки дочерей. Есть на участке костровище для мангала и шашлыков. Есть аккуратный огород с четырьмя грядками. Но украшение дачи - хрустальный очаг в форме купола (или домика иглу), где можно проводить уютные вечера с гостями и семьей.
Фото: YouTube
Внутри необычной беседки стоит модульный диван фисташкового оттенка. На участке и вокруг него растут взрослые деревья, что создает полное ощущение дворянской усадьбы.
Слава каштанам
Слава. Фото: соцсети
На подмосковной «базе отдыха» певицы Славы в деревне Поздняково (по соседству с Любовью Успенской) хозяйничает только она сама. Пространство у двухэтажного дома артистка спроектировала самостоятельно, ведь ландшафтный дизайн - тайная страсть Славы. Она стала завсегдатаем садоводческих магазинов и с радостью тратит время на выбор дачных приспособлений.
- Я не приглашала дизайнеров к себе на участок, - говорила Слава. - Мне нравится все делать самой. Буквально недавно я посадила калину, а еще иву и каштан. У меня растут и плодовые деревья, например вишня. Люблю огород, выращиваю помидоры и огурцы. И конечно, как же без цветов!
Мне кажется, что из певицы я постепенно превращаюсь в дачницу. Когда у меня выходные, я сажаю на даче деревья, кусты роз, поэтому у меня такая хорошая фигура. Клянусь, я не хожу в зал, я просто люблю копать, это снимает стресс. Петрушка, укроп, что только у меня не растет! Если б я не была певицей, точно стала бы садоводом.
Садовод Елена Ваенга
Елена Ваенга. Фото: соцсети
В поселке с неказистым названием Кузьмолово раскинулось поместье королевы русского шансона Елены Ваенги. Кстати, это приданое.
Наследство от дедушки по маминой линии - советского контр-адмирала Северного флота Василия Журавеля (руководил 69-й бригадой подводных лодок, которая в 1962 году принимала участие в Карибском кризисе). Двухэтажный терем с верандой близ озера похож на дворец Измайловского кремля.
Фото: YouTube
Но участок - отдельная песня! Чего там только нет: барбарис, хвойные кустарники, штамбовая ива и так далее. Ваенга сама обожает копаться в земле и отлично разбирается в этом деле. В частности, закупила инструменты для ручного глубокого рыхления земли, а также машину для вспашки и ранневесеннего боронования - сажать картошку и прочие корнеплоды.
Растут на огороде лук и редис, морковь и клубника (на вертикальной грядке). Мечта Елены: накрыть большой стол с видом на микропрудик - да так, чтобы все, что в тарелках, было выращено своими руками.
Керченский рай
Алена Свиридова. Фото: соцсети
Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова прикупила домик в Крыму - и счастлива. Лучшей дачи и придумать нельзя. Певица исколесила всю Европу, очень любит Италию, но ничего уютнее родной Керчи все же не нашла.
Фото: соцсети
. Артистка признавалась, что имела возможность, но не стала приобретать роскошный стеклянный особняк с окнами в пол на высоте 100 м над уровнем моря. Нет. Наоборот. Скромность, природа и аскеза - вот ключи к счастью для Алены. Небольшой одноэтажный домик огорожен забором. Есть на участке и цветущий сад, и деревья, и беседка. И до моря рукой подать.
- В Керчи у меня дом, который требует присутствия, - объясняла «Телепрограмме» певица. - И я его очень люблю. Там я в розах, в лодках, в море, во фруктах и овощах. Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела: ездить на гастроли, на съемки. Моя база там!
Розы Анастасии Мельниковой
Анастасия Мельникова. Фото: YouTube
Семейное гнездо звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой находится во Всеволожске (Ленинградская область), где во время Великой Отечественной проходила Дорога жизни.
Фото: YouTube
Колоритная усадьба в поселке Мельничный (да-да!) Ручей досталась актрисе от именитого предка - советского онколога Александра Мельникова. Там Анастасия с дочкой Машей и благоустроила сад.
На 50 сотках растут яблони, сливы, кизил, вишня. Вдоль забора высажен виноград. В саду цветут крокусы, тюльпаны, сирень, георгины, пионы. А еще на даче знаменитости есть пирамида из елок и много-много роз, в том числе привезенных из Бишкека.
Фото: YouTube
На участке благоухает бордюр из роз в память о работе в сериале «Литейный, 4». На каждую смену в этом проекте актриса брала с собой икону и живую розу в горшочке, которая ждала в актерском вагончике, а после переезжала на дачу Мельниковой.