Сыграл Рому Букина, стал звездой Театра Наций: как сложилась карьера Александра Якина после ситкома «Счастливы вместе»

Сериал «Счастливы вместе» надолго приковал к экранам россиян, а актеры, сыгравшие семью Букиных, очень быстро стали звездами. Роль сына продавца обуви из Екатеринбурга Ромы Букина досталась юному актеру Александру Якину, и с ней он справился блестяще. Несмотря на то что только-только окончил школу. Подробности о том, как сложилась карьера артиста после ситкома и с кем он счастлив в личной жизни, мы рассказываем далее.
Детство
Александр Владимирович Якин родом из города Чехова Московской области. На свет будущий актер появился 8 июня 1990 года в семье инженера и служащей местной администрации. В детстве мальчик посещал танцевальный кружок, где его и заметил режиссер детского театра и позвал в свою студию. Александр очень быстро освоился на сцене и стал одним из главных юных актеров, часто гастролировал вместе с труппой и участвовал в фестивалях.
Александр Якин в детстве. Кадр из фильма «Парниковый эффект»
В школе Якин тоже был на первых ролях в постановках. Поэтому вопрос выбора профессии перед юношей после получения аттестата зрелости не стоял – Александр к этому моменту уже был актером с опытом.
Карьера в кино
Первый киноопыт Якин получил еще в 2000 году, снявшись в короткометражке «Профессия спасатель». Затем были эпизоды в фильмах «Ковчег» (2002), «Повелитель луж» (2002). Главная роль Саше досталась уже в 2005 году – талантливого парня в детском театре заметил режиссер Валерий Ахадов.
Якин сыграл в фильме «Парниковый эффект» беспризорного мальчугана Эрнеста Немого, зарабатывающего в Москве попрошайничеством. Эта лента оказалась в финале «Кинотавра», а в следующем году одержала победу на чешском кинофестивале детских кинофильмов.
Александр Якин в фильме «Парниковый эффект». Кадр из фильма
В 2006 году сначала роли были эпизодическими: «Клюквенные поля навсегда», «Герой нашего времени». А затем юношу пригласили в сериал, который прославил его на долгие годы.
«Счастливы вместе»
Ситком «Счастливы вместе» — это российская адаптация американского сериала «Женаты… с детьми», первый и очень успешный проект канала ТНТ. Это история про семью Букиных из Екатеринбурга — отец продает обувь, мать домохозяйка, сын — талантливый, но наивный подросток, а дочь — легкомысленная тусовщица. По соседству с героями живет семья Степановых, позднее — Полено, которые также попадают в нелепые ситуации.
Александр Якин (справа) в сериале «Счастливы вместе». Кадр из сериала
Якин исполнил роль Ромы Букина. Рост актера 165 см и вес 62 кг помогли юноше правдоподобно войти в образ своего ровесника-персонажа. Сериал продлился на экранах до 2013 года и сделал актера звездой. Даже в ситком «Универ» в 2009 году Александр был приглашен в образе Ромы Букина.
Александр Якин и Наталья Бочкарева в сериале «Счастливы вместе». Кадр из сериала
Карьера после ситкома
В 2011 году Якин был приглашен на главную роль в сериале СТС «Восьмидесятые» — сыграл студента Ваню эпохи перестройки. Комедия была тепло принята телезрителями и продлилась 5 сезонов, до 2016 года.
Александр Якин в сериале «Восьмидесятые». Кадр из сериала
В следующем году Якин снялся в сериале «Физрук», появившись в роли хозяина бани. Через 2 года актер снялся в комедийном сериале «Короче».
Театральная карьера
Получив диплом актера в РАТИ в 2012 году, Якин был принят на службу в Театр Наций. Здесь он дебютировал в роли Арлекина в пьесе «Триумф любви», затем сыграл в «Укрощении строптивой» и «Идиоте». Также Якин играет в спектаклях «Осторожно, эльфы!», «Грозагроза», «Страсти по Фоме», «Левша».
Александр Якин (справа) в пьесе «Укрощение строптивой». Фото: Global Look Press
Телевидение
В 2014 году Якин стал ведущим программы «Идем в кино!» на канале «Карусель». Также актера регулярно приглашали в различные шоу: «Суперинтуиция», «Кто хочет стать миллионером?», Comedy Club.
Личная жизнь
Актер никогда не любил демонстрировать напоказ свою личную жизнь. И даже отвечал журналистам, что не планирует брак и семью. Тем неожиданнее для всех оказалось, что в 2016 году звезда ситкома «Счастливы вместе» женился. Его супругой стала Анна Зайцева, с которой Якин знаком еще со студенчества. Сегодня они играют в одном театре.
Александр Якин и Анна Зайцева. Фото: соцсети
Пара старается не афишировать свои отношения, поэтому в соцсетях Александра совместные фото с женой — редкость. Детей у супругов пока нет.
Карьера сегодня
В 2023 году Якин снялся в мини-сериале Первого канала «Без памяти». Также актер задумывается о создании собственного продюсерского центра. Видимо, это произойдет уже после того, как на экраны выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — в июле 2023 года режиссер Сарик Андреасян и ТНТ анонсировали съемки сериала «Букины».