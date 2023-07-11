Сыграл Рому Букина, стал звездой Театра Наций: как сложилась карьера Александра Якина после ситкома «Счастливы вместе»

Сериал «Счастливы вместе» надолго приковал к экранам россиян, а актеры, сыгравшие семью Букиных, очень быстро стали звездами. Роль сына продавца обуви из Екатеринбурга Ромы Букина досталась юному актеру Александру Якину, и с ней он справился блестяще. Несмотря на то что только-только окончил школу. Подробности о том, как сложилась карьера артиста после ситкома и с кем он счастлив в личной жизни, мы рассказываем далее.

Детство

Александр Владимирович Якин родом из города Чехова Московской области. На свет будущий актер появился 8 июня 1990 года в семье инженера и служащей местной администрации. В детстве мальчик посещал танцевальный кружок, где его и заметил режиссер детского театра и позвал в свою студию. Александр очень быстро освоился на сцене и стал одним из главных юных актеров, часто гастролировал вместе с труппой и участвовал в фестивалях.