Леониду Агутину - 55: как босоногий мальчик пробился на эстраду

Фламенко, соул, блюз, боссанова, регги, кантри - какое все это имеет отношение к России? Разве мы живем в горном штате Кентукки, где можно прийти почти в любой бар и услышать убаюкивающий вокал под губную гармошку?
Однако для Леонида Агутина это преградой не стало. Он полюбил американские и латиноамериканские напевы, решил продвигать их в нашей стране и достиг в этом неимоверных высот.
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Только из одних хитов артист может составить полноценную программу концерта: «На сиреневой луне», «Парень чернокожий», «Королева», «Я буду всегда с тобой», «Аэропорты», «Все в твоих руках», «Хоп-хей-ла-ла-лэй», «Летний дождь» и так далее. Аранжировщик, композитор, певец и наставник шоу «Голос» Леонид Агутин 16 июля отмечает 55-летие.
Леонид Агутин в детстве. Фото: соцсети
Леонид родился в сверхмузыкальной семье: папа - солист ВИА «Голубые гитары» и администратор «Песняров» с «Веселыми ребятами», мама хоть и педагог, но танцевала в ансамбле. Казалось, шансов избежать сцены у сына совсем не было. Так он и отправился в музыкальную школу в Москве, а потом и в джазовую.
Леонид Агутин. Фото: соцсети
Несмотря на «блатное» происхождение, Агутин, как и было положено, честно отдал долг Родине, отслужив в пограничных войсках на советско-финской границе с 1986 по 1988 год. Об этом он потом напишет песню «Граница», которая станет заглавной к сериалу «Солдаты». «Что касается девочек - ну, я же парень с гитарой, у меня фора, - признавал артист.
- Тем более в то время, когда еще не было бизнесменов, парень с гитарой был вне конкуренции вообще. Наповал я не сражал никого, этого не было никогда. Я понимал, что не красавец. Я - анекдотик, гитарка, шмяк-шмяк по струнам, пара удачных слов на пару удачных нот. И обычно срабатывало».
Леонид Агутин. Фото: Татьяна Кузьмина/ТАСС
После армии Леонид начал пробовать себя на музыкальном пути. Выступал на разогреве, работал аранжировщиком в музыкальных студиях, а потом в Твери записал «Босоногого мальчика», который и стал первым шагом к головокружительному успеху.
«Ты становишься уверенным на сто процентов, что ты всем очень нужен, все тебя любят, ты победитель, - вспоминает певец золотые времена. - У тебя получилось! И это навсегда, естественно… Немножко едет крыша, конечно. Появляются капризность, неоправданное самомнение. У меня был большой опустошающий опыт звездной вседозволенности».
Леонид Агутин (справа). Фото: соцсети
Выход «Босоногого мальчика» и трека «Хоп-хей-ла-ла-лэй» в середине 90-х гарантировал Леониду кучу музыкальных наград и призов, а еще аншлаговые концерты в «Олимпийском».
Он стремительно ворвался в шоу-бизнес и, сделав аранжировку к губинскому шлягеру «Мальчик-бродяга», внезапно встал в один ряд с Филиппом Киркоровым и Валерием Меладзе. При этом всегда стоял особняком.
Агутину удалось искусно, суверенно и непошло адаптировать иностранные ритмы и стиль для российской публики и влюбить в себя при помощи проникающего в душу вокала.
Увы, работы «для души» самого Агутина - совместные композиции и альбомы с американским виртуозом Элом Ди Меолой, претендовавшие на «Грэмми», - у нас в стране почти никто не оценил.
Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились летом 2000-го... Фото: соцсети
Примерно в то же время - в конце 90-х - Агутин начинает работать с Марией (Анжеликой) Варум из Театра песни Аллы Пугачевой. На тот момент она уже выпустила суперхиты «Ля-ля-фа», «Зимняя вишня» и «Городок». А еще духи. Но все это вовсе не то, за что Леонид полюбил Анжелику.
«Наверное, я считал, что недостоин ее, - скромничал Агутин. - Слишком легкомысленный. И до сих пор так думаю, кстати. Потом мы начали выезжать вместе на концерты. А когда возвращался, чувствовал пустоту.
Начинал находить поводы ее увидеть, услышать. Вызывал на встречи, звонил. По сути ухаживал, но не думал, что это по-настоящему. Мы типа общались. У нее был парень, порядочный человек. Я хорошо к нему относился.
Не отдавал себе отчета в том, что фактически отбиваю девушку. Вроде бы и не намеревался. Мне ее не хватало как воздуха. А люди ведь находят то, что ищут. Это закон. Как только пустота образуется, она заполняется, хочешь ты или нет».
...и до сих пор счастливы вместе (с дочерью Елизаветой-Марией). Фото: соцсети
- Я дочь музыканта, поэтому в первую очередь, конечно, услышала музыку, - вспоминает первые моменты очарования Анжелика. - Потом я увидела человека, абсолютно свободного внутри. Он никого не изображал.
С момента официального заключения брака в 2000 году почти 23 года их регулярно разводят СМИ, приписывая артисту случайные связи, и почти четверть века они живут вместе. Их дочь Елизавета-Мария уже совсем взрослая (24 года), живет в США, где у Агутиных жилье, и тоже поет.
Любовь к музыке у Агутиных в генах. Фото: Первый канал
Своеобразной отдушиной и перезагрузкой для артиста стал проект «Голос». Агутин появился в первом, золотом составе наставников шоу в 2014 году, когда формат только-только был лицензирован для России.
Артист получил возможность показать себя с новой стороны - на этот раз как мудрый учитель, ценитель стильной музыки и… автор непопулярных решений (именно он рискнул отказаться от узбекской звезды Севары в первом сезоне проекта).
Он был востребован во всех версиях шоу: «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+», а в последнюю даже приводил отца в качестве участника. Желаем Леониду такого же творческого и жизненного долголетия, как и его папе Николаю Петровичу (ему всего лишь 88 лет), и ждем в новых сезонах «Голоса».