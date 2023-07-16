Леониду Агутину - 55: как босоногий мальчик пробился на эстраду

Фламенко, соул, блюз, боссанова, регги, кантри - какое все это имеет отношение к России? Разве мы живем в горном штате Кентукки, где можно прийти почти в любой бар и услышать убаюкивающий вокал под губную гармошку?

Однако для Леонида Агутина это преградой не стало. Он полюбил американские и латиноамериканские напевы, решил продвигать их в нашей стране и достиг в этом неимоверных высот.

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Только из одних хитов артист может составить полноценную программу концерта: «На сиреневой луне», «Парень чернокожий», «Королева», «Я буду всегда с тобой», «Аэропорты», «Все в твоих руках», «Хоп-хей-ла-ла-лэй», «Летний дождь» и так далее. Аранжировщик, композитор, певец и наставник шоу «Голос» Леонид Агутин 16 июля отмечает 55-летие.