Как сложилась судьба актрис, сыгравших главные роли в народных мелодрамах

— Мы всерьез подумали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе, потом в Голливуде, и что вообще впереди нескучная жизнь, — вспоминала потом Осипова. — Но так не случилось, и на какое-то время я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, но только в худших версиях. И я очень долго доказывала, что я универсальный солдат и могу играть все. Были даже проекты, от которых мне приходилось отказываться и отстаивать свое право на выбор.

После серии отказов продюсеры перестали обращать внимания на артистку. Она сыграла условно большую роль в сериале «Закрытая школа», а затем получала только эпизоды («Карпов», «Кухня», «Морские дьяволы», «Тайна Лилит»).

У Осиповой в личной жизни до недавних пор все было хорошо. Она вышла замуж за оператора Анатолия Симченко, родила ему двоих детей (Максиму — 10 лет, Софии — 8) и констатировала гармонию и покой в доме.

Но недавно стало известно, что актриса с мужем развелась — и стала публиковать селфи с 18-летним блогером Андреем Карповым, известным в сети как ГликогенТВ (кстати, о гликогене — у сына артистки был выявлен диабет первого типа). Всерьез эти «отношения» никто, конечно, не воспринял, но очередную порцию хайпа «доярка из Хацапетовки» все же сорвала. Месяц назад актрисе исполнилось 37.

«Обручальное кольцо» (2008)