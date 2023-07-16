Как сложилась судьба актрис, сыгравших главные роли в народных мелодрамах

Жалостливые сериалы про женщин, что в русских селеньях, пропитаны глубоким сочувствием к из тяжелой долюшке. Это и подкупает. Поэтому актрисы, игравшие в таких проектах, мгновенно становятся звездами. Но, увы, не навсегда.
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«Доярка из Хацапетовки» (2006)
Главную роль Кати Булычевой — светловолосой простушки из Донецкой области, мечтающей поступить в институт и стать поваром, а в реальной Москве попадает на воров и устраивается посудомойкой, сыграла тульская артистка Евгения Осипова. Проект подарил актрисе почти столько же надежд, сколько ее героине.
Евгения Осипова. Фото: соцсети
— Мы всерьез подумали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе, потом в Голливуде, и что вообще впереди нескучная жизнь, — вспоминала потом Осипова. — Но так не случилось, и на какое-то время я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, но только в худших версиях. И я очень долго доказывала, что я универсальный солдат и могу играть все. Были даже проекты, от которых мне приходилось отказываться и отстаивать свое право на выбор.
После серии отказов продюсеры перестали обращать внимания на артистку. Она сыграла условно большую роль в сериале «Закрытая школа», а затем получала только эпизоды («Карпов», «Кухня», «Морские дьяволы», «Тайна Лилит»).
У Осиповой в личной жизни до недавних пор все было хорошо. Она вышла замуж за оператора Анатолия Симченко, родила ему двоих детей (Максиму — 10 лет, Софии — 8) и констатировала гармонию и покой в доме.
Но недавно стало известно, что актриса с мужем развелась — и стала публиковать селфи с 18-летним блогером Андреем Карповым, известным в сети как ГликогенТВ (кстати, о гликогене — у сына артистки был выявлен диабет первого типа). Всерьез эти «отношения» никто, конечно, не воспринял, но очередную порцию хайпа «доярка из Хацапетовки» все же сорвала. Месяц назад актрисе исполнилось 37.
«Обручальное кольцо» (2008)
Алина Сандрацкая. Фото: кадр из фильма
Монументальный телероман на 820 серий раскрывает ну очень запутанную и перекрученную косичку сюжета, связанную с тремя персонажами. Если коротко, то из захолустья в Москву едет поезд, в нем едут главные герои, у всех, как водится, безумные обстоятельства жизни.
Настя (Юлия Пожидаева) едет отдавать обручальное кольцо биологическому отцу и помочь сидящей в тюрьме матери, которой должна отправлять по тысяче долларов (!), чтобы ту не убили. Оля (Алина Сандрацкая) едет за богатым мужем. Игорь (Александр Волков) хочет убить тех, кто убил его родителей.
Лицом и символом проекта в итоге стала Алина Сандрацкая — красивая и харизматичная блондинка, показавшая, куда приводят прагматичные мечты.
Алина Сандрацкая. Фото: соцсети
На самом деле, сама актриса из столицы, замуж не стремилась, а играла в театре «Вернисаж». Яркая вспышка в «Обручальном кольце», которое транслировал Первый канал, по идее должна была вывести артистку на новый уровень. По крайней мере, все ждали именно этого. Но ничего подобного не случилось.
В 2013 году артистка сыграла небольшую роль в сериале «Верное средство» и... все! Больше ее никто не видел. Послужной список Алины насчитывает… пять пунктов. И девушку это совершенно не смущает.
После выхода звездного проекта Сандрацкая нашла свою любовь — вышла замуж за банкира Юрия Мишина и родила ему сына Льва (11 лет). С тех пор Алина счастлива и особенно не торопится возвращаться на экраны. Преподает актерское мастерство детям, пишет музыку и практикует как нутрициолог (специалист по питанию).
«Хозяйка тайги» (2009)
Марина Казанкова. Фото: кадр из фильма
История егеря Василисы, которая на Крайнем Севере трудится в заповеднике и противостоит местным элитам, тоже тронула сердца зрителей.
Главную героиню сыграла актриса модельной внешности, уж никак не похожая на охранницу медведей, Марина Казанкова из Москвы. Интересно, что выросла она максимально далеко от тайги — в Италии (отец девушки — военный летчик).
А вернувшись из Рима, поступила во ВГИК к Алексею Баталову. «Хозяйка тайги» стала самой звездной ролью Марины, хотя в послужном списке артистки есть довольно приличные проекты: «Закрытая школа», «Триггер», «Бедная Настя».
Складывается впечатление, что актерская карьера — не самоцель для Казанковой.
Марина Казанкова. Фото: соцсети
Папа, чемпион России и бронзовый призер ЧМ по фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания), приучил дочь к экстриму: она выступала в составе сборной Италии на автогонках «Формула Форд» и «Мазда МХ5», сидела за штурвалом вертолета, прыгала с парашютом, сама всерьез увлеклась фридайвингом — стала чемпионкой мира, превзойдя отца (проплыла 152 м на глубине 15 м) и не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса.
А еще инструктировала мировую поп-звезду Бейонсе для подводных съемок клипа на песню Runnin' (Lose It All).
Актриса счастлива в браке и воспитывает любимую дочь Анжелику, которой в этом году исполняется 14 лет.
«Серафима прекрасная» (2010)
Екатерина Порубель. Фото: кадр из фильма
Главную роль сильной шукшинско-мордюковской женщины в сериале «Серафима прекрасная» исполнила Екатерина Порубель. Буквально за 12 серий конезаводчица Сима Зорина переживает примерно то же самое, что все герои эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»: гибель родителей в ДТП, болезнь ребенка, измена мужа, ножевые ранения возлюбленного, поджог конюшни и так далее. Разумеется, на такую роль нужно было взять максимально фактурную артистку — и москвичка Порубель вписалась идеально.
Окончив Щепкинское театральное училище, актриса поступила в труппу Малого театра, где служит до сих пор. Образ Серафимы, за который артистка получила «ТЭФИ» и «Орфей», пытались эксплуатировать на ТВ — доверили Екатерине вести шоу «Три богатыря» об… устройстве личной жизни одиноких деревенских хозяек.
Долго в эфире проект не продержался. Однако актриса сильно не расстроилась и продолжила сниматься в кино и сериалах («Черчилль», «Ночные сестры», «Перелетные птицы» и др.).
Екатерина Порубель с семьей. Фото: соцсети
Сейчас Екатерина значительно похудела со времен «Серафимы прекрасной» и растит троих детей — Савву (15 лет), с отцом которого разошлась, еще будучи беременной, а также Лукьяна (11 лет) и Льва (6 лет) от нынешнего мужа, осветителя Анатолия Левенца.