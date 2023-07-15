Какие звезды нашли свою любовь в возрасте

Закрутить головокружительный роман можно в любом возрасте. И после 50, и после 60, и даже на пороге 80 лет можно влюбиться и встретить женщину или мужчину своей мечты. Рассказываем две истории любви на эту тему.

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Мечта о Монике, которая сбылась

58-летняя Моника Беллуччи и 64-летний Тим Бертон теперь пара. Одна из самых красивых актрис и известный режиссер (снял дилогию «Бэтмен», фильмы «Планета обезьян», «Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Зазеркалье», «Уэнсдей» и еще много чего) скрывали роман полгода.

Но в июне Моника сдалась и призналась в интервью французскому глянцевому журналу: «Я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Сначала я знаю этого человека, потом я люблю его, и вот я с ним встречаюсь. Начинается еще одно приключение. Я люблю Тима и очень уважаю».

Беллуччи, может быть, и дальше продолжила скрывать новые отношения, но папарацци постоянно снимали парочку. За последние полгода их «ловили» в Мадриде - сначала они гуляла ночью, держась за руки, потом на День святого Валентина Тим и Моника целовались ночью на улицах Парижа, а недавно ужинали в ресторане Лондона и гуляли по парку Санта-Моники. Бертон последние годы жил в Англии, Беллуччи - то во Франции, то в Италии.

Зарубежная пресса сообщает: Беллуччи и Бертон переживают «конфетно-букетный» период отношений - когда они рядом, то держатся за руки, постоянно улыбаются и не сводят глаз друг с друга. А еще постоянно о чем-то увлеченно говорят, не замечая никого вокруг.

Эксперты уже спрогнозировали: отношения станут долгосрочными, но официальной регистрации не будет. Моника развелась с последним мужем Венсаном Касселем 10 лет назад после 14 лет брака, в браке родились две дочери. Кстати, Кассель недавно бросил и новую жену - 26-летнюю модель Тину Кунаки.