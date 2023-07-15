Какие звезды нашли свою любовь в возрасте

Закрутить головокружительный роман можно в любом возрасте. И после 50, и после 60, и даже на пороге 80 лет можно влюбиться и встретить женщину или мужчину своей мечты. Рассказываем две истории любви на эту тему.
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Мечта о Монике, которая сбылась
58-летняя Моника Беллуччи и 64-летний Тим Бертон теперь пара. Одна из самых красивых актрис и известный режиссер (снял дилогию «Бэтмен», фильмы «Планета обезьян», «Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Зазеркалье», «Уэнсдей» и еще много чего) скрывали роман полгода.
Но в июне Моника сдалась и призналась в интервью французскому глянцевому журналу: «Я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Сначала я знаю этого человека, потом я люблю его, и вот я с ним встречаюсь. Начинается еще одно приключение. Я люблю Тима и очень уважаю».
Беллуччи, может быть, и дальше продолжила скрывать новые отношения, но папарацци постоянно снимали парочку. За последние полгода их «ловили» в Мадриде - сначала они гуляла ночью, держась за руки, потом на День святого Валентина Тим и Моника целовались ночью на улицах Парижа, а недавно ужинали в ресторане Лондона и гуляли по парку Санта-Моники. Бертон последние годы жил в Англии, Беллуччи - то во Франции, то в Италии.
Зарубежная пресса сообщает: Беллуччи и Бертон переживают «конфетно-букетный» период отношений - когда они рядом, то держатся за руки, постоянно улыбаются и не сводят глаз друг с друга. А еще постоянно о чем-то увлеченно говорят, не замечая никого вокруг.
Эксперты уже спрогнозировали: отношения станут долгосрочными, но официальной регистрации не будет. Моника развелась с последним мужем Венсаном Касселем 10 лет назад после 14 лет брака, в браке родились две дочери. Кстати, Кассель недавно бросил и новую жену - 26-летнюю модель Тину Кунаки.
А вот бывший муж Беллуччи - актер Венсан Кассель еще молоденький: ему всего 56. Поэтому модели Тине Кунаки он дал отставку. Не его женщина, поищет еще. Фото: соцсети
А Тим Бертон 9 лет назад расстался после 14 лет отношений с актрисой Хеленой Бонем Картер, оставшись с ней в дружеских отношениях ради сына и дочери.
И у Тима, и у Моники после развода были мимолетные романы. Но теперь, кажется, наметилось что-то очень серьезное. У Моники есть недвижимость во Франции, Италии, Англии, Бразилии. У Тима - в США и Англии. Сейчас Бертон думает купить новый дом - только для Моники. Интересно, в какой стране мира он будет находиться?
Режиссер-миллионер, кажется, готов на любые траты ради любимой женщины. Интересно, что 10 лет назад Тим Бертон, отвечая на вопрос журналиста «С какой знаменитостью вам бы хотелось застрять в лифте», ожидаемо назвал любимого актера и друга Джонни Деппа и неожиданно - красивую женщину: «Я просто мечтал бы застрять в лифте с Моникой Беллуччи! Она такая красивая - с ума можно сойти!»
Моника и Тим были знакомы давно: 17 лет назад на кинофестивале в Каннах они впервые пересекались - тогда лишь перекинулись парой слов. А в октябре 2022 года Моника Беллуччи вручила Тиму Бертону награду «За жизненные достижения» на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе. Актриса и режиссер тогда были свободны от отношений, и Бертон не упустил случая - после этой встречи и начался этот роман.
Рокеры не стареют
79-летний Мик Джаггер собирается жениться и уже сделал предложение невесте. После этого зрелый рокер испытал такой же кураж, как в молодости. Лидер «Роллинг Стоунз» опытный ловелас - у него восемь детей от пяти женщин и уже пять внуков и один правнук.
Нынешняя избранница Мика Джаггера - экс-балерина, писательница, 36-летняя Мелани Хэмрик.
Жениться ему на Мелани или нет, Мик размышлял 9 лет. Видимо, полагает, что в этом вопросе спешка ни к чему. Фото: Global Look Press
Женщина ждала этого предложения достаточно долго. Мик и Мелани стали встречаться еще в 2014 году, а в 2017 году балерина родила рокеру сына Деверо. Тогда друзья музыканта говорили:
«Мик был приятно удивлен новостью об интересном положении подруги, но ему всегда особенно нравилось, что этот роман - несерьезный и необязательный. Поэтому он и не думает о браке с Мелани».
Однако теперь ситуация изменилась: Джаггер подарил Хэмрик помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.
Западная пресса цитирует знакомых балерины:
«Мелани очень ясно дала понять, что ее кольцо - обручальное, и теперь она его невеста. Ее семья очень этому рада».
Так что скоро у Джаггера два повода погулять: 26 июля музыканту исполнится 80 лет, а там и свадебка не за горами. Но если на юбилей устроят большой праздник, то свадьба пройдет в узком кругу. Джаггер умеет быть щедрым женихом - иногда дарит любимой женщине дорогие подарки, правда, только по особым случаям.