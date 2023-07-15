Какие баснословные суммы тратят звезды на свой отдых

На этой неделе уже экватор лета. Отпуска в разгаре. Рассказываем, где отдыхают наши артисты, и заодно считаем, сколько надо денег на похожий отпуск в шикарных отелях, которые любят выбирать знаменитости.

Россия, Териберка

Супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля с сыном Робертом и дочерью Софией впервые побывали за полярным кругом на берегу Баренцева моря. Семья отдохнула в селе Териберка Мурманской области, а точнее - в четырехзвездочным туристическом комплексе, самом комфортабельном на местном побережье. Жили в коттедже с панорамными окнами, из которых по утрам наблюдали за дельфинами.

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Ляйсан Утяшева влюбилась в Териберку: «У нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита, причем вблизи. Баренцево море - одно из самых волшебных морей, которые я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала.