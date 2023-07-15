Какие баснословные суммы тратят звезды на свой отдых

На этой неделе уже экватор лета. Отпуска в разгаре. Рассказываем, где отдыхают наши артисты, и заодно считаем, сколько надо денег на похожий отпуск в шикарных отелях, которые любят выбирать знаменитости.
Россия, Териберка
Супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля с сыном Робертом и дочерью Софией впервые побывали за полярным кругом на берегу Баренцева моря. Семья отдохнула в селе Териберка Мурманской области, а точнее - в четырехзвездочным туристическом комплексе, самом комфортабельном на местном побережье. Жили в коттедже с панорамными окнами, из которых по утрам наблюдали за дельфинами.
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Ляйсан Утяшева влюбилась в Териберку: «У нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита, причем вблизи. Баренцево море - одно из самых волшебных морей, которые я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала.
Павел Воля. Фото: соцсети
В Териберке застали настоящие белые ночи. Роберт и София в шоке - ночью солнце светило, как днем. Двое суток провели в тундре и Баренцевом море, исследовали прекрасную природу Кольского полуострова.
Больше всего умиляют карликовые деревья, совсем крошечные березки. Очень рада, что удается показать детям, какой разной бывает наша страна. Мы съездили на полуострова Рыбачий и Средний. 70% мурманчан не бывали здесь, а башкирка и пензюк приехали».
Семья посетила множество экскурсий, а Ляйсан первый раз в жизни решилась заняться фридайвингом и погрузилась на 7 метров в Северном Ледовитом океане.
Цены: 35 тыс. руб. - сутки аренды коттеджа в туркомплексе 4 звезды. Перелет из Москвы до Мурманска туда-обратно экономклассом на 1 человека - 16 тыс. руб.
Франция
На Лазурном Берегу Яна Рудковская покупает дорогие брендовые вещи прямо на пляже. Фото: соцсети
Продюсер Яна Рудковская устроила себе модный тур «за вдохновением» на Лазурный Берег в Сен-Тропе. На этом средиземноморском курорте традиционно отдыхают обеспеченные люди. К примеру, только вход на модный пляж Сен-Тропе стоит €180, то есть больше 17 тыс. руб.! Рудковская побывала на всех пляжах - они там организованы модными брендами, которые прямо у моря открыли магазинчики.
«Самый популярный пляж у Gucci: на пляже стоят вешалки с одеждой бренда, как на побережьях Сочи или Турции (только не паль), смотрится очень аутентично, - делится впечатлениями Рудковская. - Сейчас в магазинах в основном иностранцы, людей мало. Практически никого из русских не видела, в целом для нас и не сезон, обычно наши едут в июле - августе. Но и отношение к русским прекрасное.
Я всегда на вопрос «откуда вы?» отвечала, что из России, никаких проблем не возникало. И сервис был, и шампанское - ничего не изменилось с прежних времен. Очень любят русских, особенно в Сен-Тропе. Больше всего понравилось на пляже у Dior. Тут же ты можешь пообедать, купить что-то действительно крутое и отдохнуть на лежаках».
Цены: 160 тыс. руб. - сутки в отеле 5 звезд. Перелет из Москвы в Сен-Тропе на частном бизнесджете - от 2,6 млн руб.
Россия, Санкт-Петербург
За границу Сергей Жуков семью возил, а в Северную столицу они приехали впервые. Фото: соцсети
Сергей Жуков и его жена Регина приехали с тремя детьми на экскурсии в Северную столицу.
«Мы давно мечтали привезти детей в Санкт-Петербург - собираемся в Петергоф, в Летний сад, в Эрмитаж, - рассказывает музыкант. - Наконец-то эта наша мечта сбывается. Несколько дней питерского счастья. Здесь красота! А Эрмитаж просто божественен. Кто еще не был, берите детей и все сюда!»
Цены: 30 тыс. руб. - сутки в отеле 5 звезд. Перелет из Москвы до Санкт-Петербурга туда-обратно эконом-классом на 1 человека - 9 тыс. руб.
Турция
Катя Волкова в шоке от нынешних цен в Турции, но виду не подает. Фото: соцсети
Екатерина Волкова каждое лето с дочерью и мужем летает на три недели в турецкий 5-звездочный отель. Семья любит купаться, загорать и наслаждаться бонусами системы «все включено».
Волкова на путевку потратилась серьезно:
«Турецкие отели решили поднять цены для россиян. Логика была такая: ехать все равно особо некуда, поэтому заплатят и на 30, и на 50% больше. Теперь отдохнуть в Турции стоит дороже, чем на Мальдивах. Но урвать по максимуму с туристов не получается - отели стоят полупустые.
И хоть я люблю, когда не надо толкаться попами по дороге на лежак, но, надеюсь, отельеры сделают правильные выводы и в следующем году не нужно будет продавать почку, чтобы вывезти семью на море. Претензии высказала турецкому котику (на фото с ним). Котик меня поддержал, хоть и бесплатно отдыхает».
Наслаждаются жарой, теплым морем, турецкими угощениями и молодожены - актер и режиссер Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) с женой-артисткой Марией Кукушкиной. Парочка проводит на курорте медовый месяц.
Цены: от 800 тыс. руб. - тур на 10 дней на семью из трех человек в отель 5 звезд класса люкс, включая перелет, трансфер, проживание и питание.
Африка
Ольга Бузова в Африке как дома. Фото: соцсети
Ольга Бузова прилетела на съемки нового сезона телешоу в Африку. Перед началом работы телеведущая успела несколько дней отдохнуть и уже хвастается загаром.
Сейчас в моде сафари-туры в Африку, где можно любоваться свободно разгуливающими жирафами и леопардами, гепардами и другими животными. Шикарные отели и виллы есть и там.
Недавно телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями побывал на сафари по красивейшим местам Центральной Намибии.
Цены: от 1 млн руб. - 10-дневный сафари-тур с перелетом на частном самолете и проживанием в отеле 5 звезд.
Мальдивы
На побережье Индийского океана Гагарина отдыхает и душой, и телом. Фото: соцсети
Полина Гагарина загорает на вилле, которую арендовала для семьи на Мальдивах. Сейчас отдых на этом курорте самый дешевый за весь год, так как на Мальдивах до ноября сезон дождей - раз за пару дней льют очень короткие тропические ливни, а после опять жара и солнце. Полина любит отдыхать здесь именно летом. Артистка с детьми купается, загорает, совершает морские прогулки на яхте.
Цены: 40 тыс. руб. - сутки аренды виллы. Перелет из Москвы и обратно - 80 тыс. руб.
Германия
Ксения счастлива, что побывала на концерте любимой Бейонсе. Фото: соцсети
Ксения Бородина с другом на два дня летала в немецкий Франкфурт на концерт певицы Бейонсе. У Бейонсе мировое турне, билеты на концерт в крупнейшем немецком городе стоили от 4 до 38 тыс. руб.
Фото: Global Look Press
Телеведущая и блогер выбрала билет на трибуне за среднюю стоимость. Пела Бейонсе на открытой площадке вместимостью 50 тыс. человек. Бородина во Франкфурте успела походить по магазинам и обновить гардероб. Летела Ксения через Стамбул, где успела посетить места съемок любимого сериала «Зимородок». Бородина - большой фанат турецких сериалов и была счастлива, когда на яхте подплыла к дому, где жили герои «Зимородка».
Цены: 20 тыс. руб. - сутки в отеле 5 звезд. Перелет туда-обратно из Москвы во Франкфурт через Стамбул - 150 тыс. руб.