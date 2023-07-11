Экстремальные репортажи, первый поцелуй в 20 лет, развод и новая любовь: как живет Ирада Зейналова

Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве, в семье азербайджанца Автандила Исабалиевича и русской Галины Алексеевны. Девочке дали азербайджанское имя, означающее в переводе «воля к победе». Семья была успешной. Отец работал журналистом, а мама – инженером, но потом, когда глава семейства получил должность в министерстве сельского хозяйства, Галина Алексеевна смогла оставить работу и стала домохозяйкой.

Когда Ираде было 5 лет, родилась ее младшая сестра Светлана. Обеих девочек воспитывали в строгих азербайджанских традициях: им нельзя было встречаться с мальчиками и гулять допоздна – и Ирада, и Светлана должны были возвращаться не позднее 9 часов вечера. Впрочем, папина строгость не мешала Ираде проявлять явные лидерские задатки. Она была активной пионеркой и комсомолкой, участвовала в митингах и сборах подписей, была комсомольским вожаком в школе.

Когда пришла пора выбирать будущую специальность, Ирада послушалась совета отца и поступила в Московский авиационный институт, получив специальность инженера-технолога. Потом девушка уехала на стажировку в США, но, вернувшись, не стала продолжать работать по специальности, а решила стать журналисткой.

Начало карьеры – помощница редактора

