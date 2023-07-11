Экстремальные репортажи, первый поцелуй в 20 лет, развод и новая любовь: как живет Ирада Зейналова

Папа-азербайджанец и подумать не мог, что его послушная дочка однажды бросит спокойную профессию инженера-технолога и с головой окунется в мир журналистики, рассказывая о взрывах и терактах с места событий.
Строгое воспитание
Ирада Зейналова в детстве. Фото: соцсети
Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве, в семье азербайджанца Автандила Исабалиевича и русской Галины Алексеевны. Девочке дали азербайджанское имя, означающее в переводе «воля к победе». Семья была успешной. Отец работал журналистом, а мама – инженером, но потом, когда глава семейства получил должность в министерстве сельского хозяйства, Галина Алексеевна смогла оставить работу и стала домохозяйкой.
Когда Ираде было 5 лет, родилась ее младшая сестра Светлана. Обеих девочек воспитывали в строгих азербайджанских традициях: им нельзя было встречаться с мальчиками и гулять допоздна – и Ирада, и Светлана должны были возвращаться не позднее 9 часов вечера. Впрочем, папина строгость не мешала Ираде проявлять явные лидерские задатки. Она была активной пионеркой и комсомолкой, участвовала в митингах и сборах подписей, была комсомольским вожаком в школе.
Когда пришла пора выбирать будущую специальность, Ирада послушалась совета отца и поступила в Московский авиационный институт, получив специальность инженера-технолога. Потом девушка уехала на стажировку в США, но, вернувшись, не стала продолжать работать по специальности, а решила стать журналисткой.
Начало карьеры – помощница редактора
Ираде Зейналовой приходилось вести репортажи с места событий. Фото: Global Look Press
Первые шаги в этом направлении Ираде помогла сделать ее подруга – известная журналистка Ольга Кокорекина, устроив ее помощницей редактора программы «Время» на канале РТР. Вскоре Ирада Зейналова уже стала редактором программы «Вести», а кроме того – переводчиком: она прекрасно знает английский.
В 2000 году Ирада впервые появилась на экране ТВ в качестве ведущей программы «Время». У нее нет специального образования, однако это не помешало Зейналовой быстро освоить новую профессию на практике. Ее имя давно уже стало известным всей стране: она освещает практически любые темы, начиная от природных катастроф и заканчивая политикой.
Репортажи на Первом канале: взрывы и теракты
Кроме программы «Время», Ирада Зейналова вела на Первом канале и другие информационные передачи. Ей приходилось вести репортажи в опасных условиях: именно она передавала информацию из метро, в котором прогремели взрывы, и из Беслана, когда там произошел теракт 1 сентября 2004 года.
Уже в 2006 году ведущая начала получать признание своей работы: ей вручили телевизионную премию ТЭФИ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спустя год она стала главой бюро ОАО «Первый канал» в Лондоне, затем ее назначили на такую же должность в Тель-Авиве. Летом 2014 года Ирада Зейналова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Почему Ирада Зейналова ушла на НТВ
Ирада Зейналова на НТВ: кадр из программы «Итоги недели»
А в 2016-м популярная ведущая неожиданно покинула Первый канал, чтобы работать на НТВ. Ей пришлось выдержать трудный разговор с генеральным директором Первого канала – Константином Эрнстом, но она сумела объяснить причины своего ухода – по словам Зейналовой, ей просто хотелось открыть новую страницу в своей биографии, поменять что-то в жизни.
В конце 2016 года она начала вести на НТВ информационно-аналитическую передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Она не раз оказывалась в сложных и рискованных ситуациях: например, ее попытка взять интервью у президента Молдовы окончилась тем, что Ираду задержала полиция. Узнав об этом, президент страны Игорь Додон пригласил известную журналистку к себе и сделал так, что она попала к нему уже на следующий день.
В 2021 году Ирада Автандиловна получила премию правительства РФ за вклад в развитие российского телерадиовещания.
Засекреченная информация о доходах
Ирада Зейналова с сестрой Светланой. Фото: соцсети
Ирада Зейналова с 2012 до 2015 год участвовала в проекте Первого канала «Разговоры с Дмитрием Медведевым». Кроме того, она вела собственный спецпроект «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Эта деятельность приносила ей около 300 тыс. рублей ежемесячно. Сколько зарабатывает ведущая сейчас – сказать невозможно: этой информации нет даже у коллег Зейналовой по НТВ.
Первый муж – Алексей Самолетов: восхищение, любовь, сын – и развод спустя 20 лет
Сын Ирады Зейналовой – Тимур Самолетов – на своей свадьбе. Фото: соцсети
В 90-х молодая журналистка Ирада Зейналова познакомилась со старшим коллегой – Алексеем Самолетовым. Она не могла сдержать восхищения отважным репортером, передающим новости из «горячих точек». Самолетов, кроме того, вел авторскую программу «Мир на грани». Как рассказывала однажды журналистка, именно с Самолетовым у нее случился первый в жизни поцелуй – ей тогда было уже почти 20 лет.
Их роман очень быстро привел к закономерному результату – свадьбе. Как рассказывала Зейналова, именно благодаря мужу она стала успешной в профессии: он многому ее научил. Как и полагается девушке, получившей восточное воспитание, Ирада считает супруга непререкаемым авторитетом для себя. В сентябре 1996-го у них родился сын Тимур.
Ирада нередко брала подросшего сына в свои заграничные командировки, и мальчик был в восторге от работы мамы – такой интересной, опасной и достойной уважения. После службы в армии Тимур окончил институт международных отношений. Он владеет несколькими языками, его цель – стать военным переводчиком.
Второй муж – Александр Евстигнеев
Ирада Зейналова и ее второй муж Александр Евстигнеев. Фото: соцсети
Ирада Зейналова и Алексей Самолетов прожили вместе два десятилетия. А потом объявили о своем расставании. К тому времени их сын уже был взрослым и жил отдельно. Самолетов никогда не комментировал эту историю. А вот Ирада сделала на этот счет откровенное признание: в какой-то момент она поняла, что полюбила другого – Александра Евстигнеева, известного журналиста.
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У них оказалось много общего, они подолгу разговаривали и на профессиональные темы, и в целом о жизни, причем каждому было интересно мнение другого. В 2016 году Ирада Зейналова и Александр Евстигнеев поженились.
Журналистка, приносящая «горячие» новости
Ирада Зейналова уже отметила свой 51-й день рождения. Она остается такой же стройной, как в юности: при росте 175 см ее вес не превышает 55 кг. Журналистка продолжает часто появляться на экранах телевизоров, она приносит в дома россиян самые «горячие» новости. И хотя ее манера вести репортажи многих раздражает, коллеги и специалисты в один голос говорят: именно Ираде зрители верят, именно ее программы смотрят, когда хотят понять, что происходит в стране.