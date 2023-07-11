Экстремальные репортажи, неожиданный развод и новая любовь: как живет Ирада Зейналова

Ирада Зейналова получила спокойную профессию инженера-технолога, но потом с головой окунулась в мир журналистики, рассказывая о взрывах и терактах с места событий.
Строгое воспитание
Ирада Зейналова в детстве. Фото: соцсети
Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве, в интернациональной семье Автандила Исабалиевича и Галины Алексеевны. Девочке дали азербайджанское имя, означающее в переводе «воля к победе». Семья была успешной, отец работал в Министерстве сельского хозяйства.
Когда Ираде было 5 лет, родилась ее младшая сестра Светлана. Обеих девочек воспитывали в строгих азербайджанских традициях: им нельзя было встречаться с мальчиками и гулять допоздна – и Ирада, и Светлана должны были возвращаться не позднее 9 часов вечера. Впрочем, папина строгость не мешала Ираде проявлять явные лидерские задатки. Она была активной пионеркой и комсомольским вожаком в школе.
Когда пришла пора выбирать будущую специальность, Ирада послушалась совета отца и поступила в Московский авиационно-технологический институт, получив специальность инженера-технолога. Потом девушка уехала на стажировку в США, но, вернувшись, не работала по специальности, а стала переводчиком.
Начало карьеры
Ираде Зейналовой приходилось вести репортажи с места событий. Фото: Global Look Press
Первые шаги в этом направлении Ираде помогла сделать ее подруга – известная журналистка Ольга Кокорекина, устроив ее редактором программы «Вести» на канале РТР. Вскоре Ирада Зейналова уже стала репортером программы «Вести». Позднее перешла на Первый канал корреспондентом программы «Время». Ее имя давно уже стало известным всей стране: она освещает практически любые темы, начиная от природных катастроф и заканчивая политикой.
Ираде Зейналовой приходилось вести репортажи в опасных условиях: именно она передавала информацию из метро, в котором прогремели взрывы, и из Беслана, когда там произошел теракт 1 сентября 2004 года.
Уже в 2006 году ведущая начала получать признание своей работы: ей вручили телевизионную премию ТЭФИ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спустя год она стала главой бюро ОАО «Первый канал» в Лондоне, затем ее назначили на такую же должность в Тель-Авиве. Летом 2014 года Ирада Зейналова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Почему Ирада Зейналова ушла на НТВ
Ирада Зейналова на НТВ: кадр из программы «Итоги недели»
А в 2016-м популярная ведущая неожиданно покинула Первый канал, чтобы работать на НТВ. Ей пришлось выдержать трудный разговор с генеральным директором Первого канала – Константином Эрнстом, но она сумела объяснить причины своего ухода – по словам Зейналовой, главный редактор канала НТВ сделала ей предложение, от которого было невозможно отказаться, - вернуться в эфир со своей программой.
В конце 2016 года она начала вести на НТВ информационно-аналитическую передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Она не раз оказывалась в сложных и рискованных ситуациях: например, ее попытка взять интервью у президента Молдовы в 2018 году окончилась тем, что Ираду не пустили в страну. Узнав об этом, президент страны Игорь Додон пригласил известную журналистку к себе и сделал так, что она попала к нему уже на следующий день.
В 2021 году Ирада Автандиловна получила премию правительства РФ за вклад в развитие российского телерадиовещания.
Первый муж – Алексей Самолетов: восхищение, любовь, сын – и развод спустя 20 лет
Сын Ирады Зейналовой – Тимур Самолетов – на своей свадьбе. Фото: соцсети
В 90-х молодая журналистка Ирада Зейналова познакомилась с журналистом Алексеем Самолетовым. Она не могла сдержать восхищения отважным репортером, передающим новости из «горячих точек».
Их роман очень быстро привел к закономерному результату – свадьбе. Как рассказывала Зейналова, именно благодаря мужу она стала успешной в профессии: он многому ее научил. Как и полагается девушке, получившей восточное воспитание, Ирада считала супруга непререкаемым авторитетом для себя. В сентябре 1996-го у них родился сын Тимур. Сейчас Тимур уже взрослый, он окончил институт международных отношений, владеет несколькими языками.
Второй муж – Александр Евстигнеев
Ирада Зейналова и ее второй муж Александр Евстигнеев. Фото: соцсети
Ирада Зейналова и Алексей Самолетов прожили вместе два десятилетия. А потом объявили о своем расставании. Самолетов никогда не комментировал эту историю. А вот Ирада сделала на этот счет откровенное признание:
«Я решила все закончить, когда поняла, что у меня начинается роман. Сказала Алексею: «Давай разведемся, потому что мы оба должны быть счастливы. У тебя и у меня есть на это шанс, давай им воспользуемся. Нам не так много времени осталось. Зачем тратить его на то, чтобы устраивать сложные отношения?» Леша меня услышал сразу».
Человека, которого она полюбила, звали Александр Евстигнеев, он был военным корреспондентом.
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У них оказалось много общего, они подолгу разговаривали и на профессиональные темы, и в целом о жизни, причем каждому было интересно мнение другого. В 2016 году Ирада Зейналова и Александр Евстигнеев поженились.
Журналистка, приносящая «горячие» новости
Ирада Зейналова уже отметила свой 51-й день рождения. Она остается такой же стройной, как в юности: при росте 175 см ее вес не превышает 62 кг. Журналистка продолжает часто появляться на экранах телевизоров, она приносит в дома россиян самые «горячие» новости. И хотя ее манера вести репортажи многих раздражает, коллеги и специалисты в один голос говорят: именно Ираде зрители верят, именно ее программы смотрят, когда хотят понять, что происходит в стране.