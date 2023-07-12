«Реальный пацан» в мире кино, философ сцены и любящий муж: чем известен рэпер Нигатив

Биография музыканта

Владимир Афанасьев, он же Нигатив — талантливый и многогранный человек, знаменитый российский рэпер. Музыкант уже проявил себя как участник музыкальных коллективов и как сольный исполнитель. Нигатив также успел дебютировать в кино, а его увлечение литературой выросло в публикацию собственной книги.

Пел в казачьем хоре, играл на гитаре и баяне

Владимир Афанасьев родился 4 декабря 1981 года в Краснодарском крае, в станице Успенской, в образованной и творческой семье. Отец Нигатива — художник, а мать до сих пор преподает математику в школе. Маленький Вова хорошо учился в школе и закончил ее с медалью. Парня всегда привлекали точные науки. После школы Афанасьев поступил в технический институт на факультет квантовой электроники.

В детстве Владимир был участником казачьего хора. В то время он осваивал игру на баяне, трубе, гитаре и балалайке. Но позже музыкант признался, что так и не смог овладеть как следует ни одним инструментом.

Рэпом будущий исполнитель увлекся в старших классах школы. Первые песни в этом жанре Нигатив написал в 90-х годах. После окончания вуза Владимир сменил несколько мест работы, но в 1997 году решил заняться творчеством профессионально.