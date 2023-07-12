«Реальный пацан» в мире кино, философ сцены и любящий муж: чем известен рэпер Нигатив

Биография музыканта
Владимир Афанасьев, он же Нигатив — талантливый и многогранный человек, знаменитый российский рэпер. Музыкант уже проявил себя как участник музыкальных коллективов и как сольный исполнитель. Нигатив также успел дебютировать в кино, а его увлечение литературой выросло в публикацию собственной книги.
Пел в казачьем хоре, играл на гитаре и баяне
Владимир Афанасьев родился 4 декабря 1981 года в Краснодарском крае, в станице Успенской, в образованной и творческой семье. Отец Нигатива — художник, а мать до сих пор преподает математику в школе. Маленький Вова хорошо учился в школе и закончил ее с медалью. Парня всегда привлекали точные науки. После школы Афанасьев поступил в технический институт на факультет квантовой электроники.
В детстве Владимир был участником казачьего хора. В то время он осваивал игру на баяне, трубе, гитаре и балалайке. Но позже музыкант признался, что так и не смог овладеть как следует ни одним инструментом.
Рэпом будущий исполнитель увлекся в старших классах школы. Первые песни в этом жанре Нигатив написал в 90-х годах. После окончания вуза Владимир сменил несколько мест работы, но в 1997 году решил заняться творчеством профессионально.
Музыкант в начале своего творческого пути (слева) и его друг. Фото: соцсети
Первые выступления перед публикой и философские песни
Объединившись с давним другом, Владимир в 1997 году создал группу Triple V. Примерно в то же время он понемногу начал выступать перед публикой. Тогда они с приятелями писали песни на английском языке. В 1998 году коллектив объединился с краснодарским рэпером Скато и взял название B.D.X., но сотрудничество не заладилось и группа скоро распалась.
В начале 2000-х Нигатива пригласили в коллектив «Триада». Участие в группе музыканту принесло первый громкий успех. Дебютный альбом коллектив выпустил в 2003 году тиражом всего в десять экземпляров. Вскоре группе предложили трехлетний контракт с лейблом Karavan Music. Следующая пластинка «Противоядие» стала популярной. Клип на композицию «Мертвый город» попал в ротацию MTV.
Сильной стороной «Триады» критики и поклонники музыкантов считали философский характер песен, благодаря которому у коллектива сформировалась специфическая аудитория. Всего дискография группы включила в себя шесть пластинок.
Сольной карьерой Нигатив занимался одновременно с работой в группе. Его первый альбом назывался «Точка росы», а свое творчество он назвал «рэп-н-блюз». Второй сборник солиста «Точка опоры» вышел в двух частях — «Черном томе» и «Белом».
Сольной карьерой рэпер начал заниматься в начале 2000-х. Фото: соцсети
Через четыре года Владимир снял первый клип на песню «Понял». Поклонники по достоинству оценили актерские способности Афанасьева и посоветовали попробовать себя в фильмах. Первой работой в фильмографии рэпера стал безымянный тракторист в эпизоде сериала «Лучник».
В 2018 году Афанасьев появился в эпизоде «Реальных пацанов» и сыграл очень убедительно, сумев изобразить даже специфический говор персонажа.
В апреле 2018 года группа «Триада» объявила о распаде. По словам рэпера, с роспуском коллектива в его жизни ничего не изменилось, разве что появилось больше времени на личные проекты.
С этого момента начинается новый этап биографии Нигатива — работа в составе группы «Барада». В трио пародий входят Егор aka Егорка, Нич и Тиша — это новые псевдонимы Нигатива, Реванша и Булата aka One-bula соответственно.
В 2018 году Афанасьев появился в эпизоде «Реальных пацанов». Фото: соцсети
В 2018 году состоялась презентация нового альбома «Жамевю». В нем исполнитель попробовал иной подход к созданию музыки, углубившись в поиски индивидуального стиля.
В это же время рэпер участвовал в проектах, которые требуют исполнения вживую, будь то онлайн-трансляция с живым звуком на «LIVE. Авторадио», шоу Mono или рэп-баттлы.
Хит группы «Если нет пути назад» стал саундтреком к картине Данилы Козловского «На районе». Премьера фильма состоялась осенью 2018 года. В этом же году исполнитель снялся в исторической драме «Тобол», в которой сыграл роль переводчик Чонга.
У музыканта есть собственный официальный канал на YouTube — именно там можно найти как самые популярные клипы исполнителя («Дождь», «Медленно», «Невесомость», «Времени нет»), так и новинки. В 2018 году артист представил видео к треку «Лавина».
Также в 2019 году звезда записал совместный трек «Каренина» с исполнителями ST, 25/17 и Качмар.
В 2018 году исполнитель снялся в исторической драме «Тобол», в которой сыграл роль переводчик Чонга. Фото: кадр из фильма «Тобол» (2018)
Личная жизнь музыканта
Владимир Афанасьев уже много лет состоит в браке, его избранницу зовут Светлана. Вместе они воспитывают дочь Алису.
В 2010 году артист написал и опубликовал собственную книгу «Астрологический суд» — детективный роман с элементами мистики, сейчас рэпер работает над продолжением. По задумке Нигатива, это будет целая серия, которую он планирует выложить в Интернете.
Также в свободное время музыкант любит рыбачить и путешествовать.
Нигатив уже много лет женат на своей избраннице по имени Светлана. Фото: соцсети
Нигатив сейчас
В 2020 году вышел в свет приключенческий триллер Егора Кончаловского «На Луне». В нем Афанасьев появился в эпизодической роли беглого заключенного Зайца. В этом же году в комедийном сериале «Патриот» Владимиру досталась второстепенная роль обывателя из глубинки.
Кроме того, Нигатив записал гимн для краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив – Кубань» и снялся в проморолике к сезону 2020/21. Клип снимали в Краснодаре вместе с баскетболистами ПБК.
В 2020-м артист также представил в городах России новую концертную программу. В ней, помимо песен, в аккомпанементе живых инструментов прозвучали монологи и стихи, автором которых стал сам Владимир.
Сейчас рэпер продолжает колесить по российским городам, заниматься сольным творчеством и работать над продолжением своей книге.
Сейчас рэпер продолжает колесить по российским городам и заниматься сольным творчеством. Фото: соцсети