Участница «Дома-2» Либерж Кпадону: «В двадцать пять лет я вышла замуж за Евгения Руднева. Это вменяемый человек?»

Либерж Кпадону недавно после паузы почти в десятилетие феерично вернулась на «Дом-2» и тут же вновь громко заявила о себе, одержав победу в конкурсе «Человек года». Либерж признается, что до сих пор не отошла от шока – настолько неожиданным для нее стал триумф. Ведь она всего на всего была сама собой.
«Я – девушка, которая пришла спустя годы, и смогла открыться»
- Либерж, во-первых, поздравляю тебя с победой в конкурсе «Человек года»! Но почему ты не приготовила финальную речь? Так не веришь в себя?
- Спасибо за поздравление! Мне очень приятно! Какая финальная речь? Я вообще не думала, что в финал попаду. Когда дошла до финала, подумала: «Ну вообще, нормально?!» А то, что я буду победителем в конкурсе «Человек года», мыслей не было. Конечно, я не готовила финальную речь. Я была уверена, что победят девочки в парах. В принципе, априори ребятам в паре проще взять главный приз, потому что у них шансов в два раза больше. Тем более, остались сильные пары – Лиза Полыгалова и Илья Баженов, их любят. Тут без разговоров… А Настя Голд и Илья Яббаров – вообще муж и жена. Развожу руками.
- Как думаешь, ты победила, благодаря своему авторитету, заработанному еще в прежние времена на «Доме-2» или же каким-то новым заслугам?
- Сыграли ли роль мои предыдущие регалии? Я была уже «Человеком года». Мне кажется, это, наоборот, в минус. Если так, по сути: ты уже была «Человеком года», куда тебе еще? Но все же жюри решило вот так. Хотя, в жюри никого их моих знакомых не было. Я этих ребят знаю только по съемкам, это абсолютно не товарищеское общение. Я, конечно, старалась, не спорю. Но все было без фанатизма.
Вот просто: «Здравствуйте, я Либерж Кпадону». И на протяжении всего «Человека года» я была Либерж, которой нечего скрывать. Хотите любите меня, хотите – нет. На последнем этапе я исполнила свою старую песню, которую я пела уже на «Доме-2», на конкурсе «Человек года». Может быть, зацепило. Это одна из моих любимых песен. Я в нее вложила душу. Я ее, действительно пела, прям вот пела… Сценка тоже такая – ничего лишнего, что называется. Была только я и те ужасы, от которых я убежала. Никаких наворотов, простая ширма и моя история.
Я очень благодарна, что разглядели во мне не просто участницу телепроекта «Дом-2», которая была раньше, а увидели девушку, которая пришла спустя годы, и вновь смогла открыться всем, кто присутствовал. Я не закрылась, у меня нет ракушки. Я хочу тоже счастья и своими маленькими шажками, достижениями я к этому счастью иду. Наверное, это повлияло. Не знаю, честно! Я до сих пор в шоке.
«Многие помнят, как меня гасили по полной программе»
- Комфортно ли ты чувствуешь себя среди юных участников «Дома-2»? Некоторых ты все-таки старше лет на пятнадцать.
- Я абсолютно комфортно себя чувствую на проекте «Дом-2». Скажу больше, мне немного жутковато стало, когда я пришла на Лобное. У меня пробежали мурашки, как будто я с него и не вставала, будто и не было этих лет без «Дома-2». Вот я пришла, посадила свою попочку на свое место.
Либерж Кпадону на «Доме-2» десять лет назад. Фото: кадр «Дома-2», 2014 год
По поводу разницы в возрасте… Конечно, я делаю скидку большому количеству участников, которые младше меня. Единственное, что, все равно я стараюсь, как старожил и старшая по возрасту, сильно не косячить. Где-то смягчаю какие-то обстоятельства и ситуации, где-то пытаюсь сгладить углы, потому что негоже мне вступать в ярые дискуссии с девочками, которые совсем малютки.
Мне, к сожалению, в свое время не давали таких поблажек. «Старички» меня гасили по полной программе. Я думаю, те, кто до сих пор смотрят «Дом-2», помнят прекрасно этот жесткий гнобеж. Мне тогда было всего ничего – года 23. Короче, я не поступаю так, как со мной тогда. Я не устраиваю никакой дедовщины близко даже! Я вообще не сторонница этого. Можно прекрасно находить общий язык, спорить безо всяких оскорблений. И слава богу, меня вроде бы слышат и прислушиваются. Видят, что я без агрессии к ним абсолютно. У меня нету какой-то «звездочки» близко даже. Или я «старенькая».
Мне даже ухо режет, когда ребята «старички» начинают говорить про какие-то свои привилегии или про какие-то супердостижения. Але! Вы пришли сюда и обнулились. Вы не знаете коллектив, будьте любезны, заходить сюда, как в новый коллектив, без пафосных моментов.
«Я бы не хотела сейчас в свои двадцать пять лет»
- Как относишься к хейту в Сети? К тому, что тебе довольно часто напоминают о возрасте со всеми «вытекающими» - отсутствие мужа, детей и всего, что положено иметь в патриархальном обществе женщине твоих лет?
- Ха! Я пуленепробиваемая. Очень странно, когда про возраст начинают что-то говорить. Честно? Я бы не хотела сейчас свои двадцать пять лет. Ну, дура дурой. В двадцать пять лет я вышла замуж за Руднева. Это вменяемый человек? На фиг надо! Я люблю свой возраст и каждый годик, каждый свой день рождения праздную прям от души.
У меня нет опасений: ой, я старею, чего-то я не успею. Наоборот, я думаю: «Господи, я столько уже всего успела! Вот меня несет, конечно». По поводу возраста я не парюсь. Семья, дети появятся. Благо, сейчас двадцать первый век, такие технологии! В крайнем случае, что касается детей, что меня волнует. Если не смогу выносить ребенка, надеюсь, бог даст мне здоровье поднять ребенка. А выносить может и суррогатная мама.
Хейт – это вообще что-то такое… У меня адекватные подписчики. Если они хотят выразить свое недовольство, делают это безумно деликатно. Иногда бывают залетные, но они так выделяются из общей массы своим неадекватным поведением и колхозным хейтом, что на это вообще обращать внимания не надо. Что только не пишут, господи!
Либерж Кпадону и Евгений Руднев в день свадьбы. Фото: соцсети
- Знаешь ли ты что-нибудь о своем бывшем муже Евгении Рудневе. Как он живет, сколько детей? Хоть иногда общаетесь?
- Вообще ничего о бывшем не знаю, от слова «совсем». Последний раз видела его так же, как и вы, – через экран, когда его с Сейшел убрали. Все! Растворился. Зачем оно мне надо? Я считаю, если бывшие не смогли расстаться достойно, и не нуждаются в общении друг с другом – по поводу совместных детей или имущества, или еще чего-то, то зачем? Все предельно ясно. Это ни к чему.
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«Задача – избавиться от страха микрофона»
- Какие твои дальнейшие планы?
- У меня есть один план, который я хочу реализовать на проекте «Дом-2», что касательно работы и бизнеса. Я думаю, что ведущие пойдут мне навстречу, потому что это связано с бьюти-индустрией. И здесь многим участницам это тоже нужно. Думаю, у меня получится кое-что запустить. А вообще, в принципе, в жизни какие планы? После построения отношений? Много планов. Я творчество не оставляю ни в коем случае.
Это, конечно же, музыка, песни. Задача – наконец-то избавиться от боязни микрофона. Это, я думаю, сделаю здесь. Благо, сейчас необязательно давать концерты перед огромнейшей аудиторией, можно все спокойно переносить в Интернет. Логично заниматься своим бизнесом и радовать родителей. Вот, что главное у меня на данный момент – отношения, любимое дело и счастливые родители.
- Как долго планируешь оставаться на «Доме-2»?
- Тут загадывать даже нельзя. Честно. Расскажи о своих планах и насмеши бога. Посмотрим! Спасибо еще раз за поздравления! Если что, спрашивайте!
«ДОМ-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».