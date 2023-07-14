Участница «Дома-2» Либерж Кпадону: «В двадцать пять лет я вышла замуж за Евгения Руднева. Это вменяемый человек?»

Либерж Кпадону недавно после паузы почти в десятилетие феерично вернулась на «Дом-2» и тут же вновь громко заявила о себе, одержав победу в конкурсе «Человек года». Либерж признается, что до сих пор не отошла от шока – настолько неожиданным для нее стал триумф. Ведь она всего на всего была сама собой.

«Я – девушка, которая пришла спустя годы, и смогла открыться»

- Либерж, во-первых, поздравляю тебя с победой в конкурсе «Человек года»! Но почему ты не приготовила финальную речь? Так не веришь в себя?

- Спасибо за поздравление! Мне очень приятно! Какая финальная речь? Я вообще не думала, что в финал попаду. Когда дошла до финала, подумала: «Ну вообще, нормально?!» А то, что я буду победителем в конкурсе «Человек года», мыслей не было. Конечно, я не готовила финальную речь. Я была уверена, что победят девочки в парах. В принципе, априори ребятам в паре проще взять главный приз, потому что у них шансов в два раза больше. Тем более, остались сильные пары – Лиза Полыгалова и Илья Баженов, их любят. Тут без разговоров… А Настя Голд и Илья Яббаров – вообще муж и жена. Развожу руками.

- Как думаешь, ты победила, благодаря своему авторитету, заработанному еще в прежние времена на «Доме-2» или же каким-то новым заслугам?

- Сыграли ли роль мои предыдущие регалии? Я была уже «Человеком года». Мне кажется, это, наоборот, в минус. Если так, по сути: ты уже была «Человеком года», куда тебе еще? Но все же жюри решило вот так. Хотя, в жюри никого их моих знакомых не было. Я этих ребят знаю только по съемкам, это абсолютно не товарищеское общение. Я, конечно, старалась, не спорю. Но все было без фанатизма.

Вот просто: «Здравствуйте, я Либерж Кпадону». И на протяжении всего «Человека года» я была Либерж, которой нечего скрывать. Хотите любите меня, хотите – нет. На последнем этапе я исполнила свою старую песню, которую я пела уже на «Доме-2», на конкурсе «Человек года». Может быть, зацепило. Это одна из моих любимых песен. Я в нее вложила душу. Я ее, действительно пела, прям вот пела… Сценка тоже такая – ничего лишнего, что называется. Была только я и те ужасы, от которых я убежала. Никаких наворотов, простая ширма и моя история.

Я очень благодарна, что разглядели во мне не просто участницу телепроекта «Дом-2», которая была раньше, а увидели девушку, которая пришла спустя годы, и вновь смогла открыться всем, кто присутствовал. Я не закрылась, у меня нет ракушки. Я хочу тоже счастья и своими маленькими шажками, достижениями я к этому счастью иду. Наверное, это повлияло. Не знаю, честно! Я до сих пор в шоке.

«Многие помнят, как меня гасили по полной программе»

- Комфортно ли ты чувствуешь себя среди юных участников «Дома-2»? Некоторых ты все-таки старше лет на пятнадцать.