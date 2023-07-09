Драмы в личной жизни Евы Польны: почему «Гостья из будущего» осталась одна с двумя дочками

Красивая, яркая, с сильным мелодичным голосом и налетом роковой загадочности, - Ева Польна всегда вызывала повышенный интерес аудитории. Ей приписывали множество романов, однако своих дочек певица вырастила самостоятельно.
Любила танцы и фантастику
Ева Польна в детстве с мамой. Фото: соцсети
Ева Польна (настоящая фамилия певицы – Польная) родилась 19 мая 1973 года в Ленинграде, в интеллигентной семье. Ее отец – Леонид Александрович - наполовину поляк, наполовину украинец, именно от него она получила необычную фамилию. Мама – русская, Любовь Николаевна.
Родители любили музыку, в доме постоянно звучал джаз, и скоро маленькая Ева выбрала себе кумира – Эллу Фицджеральд. Нравились ей и танцы, особенно – балерина Анна Павлова. Ева росла беспроблемным ребенком: отлично училась в английской спецшколе, много читала – особенно любила фантастику, одно время даже мечтала стать астронавтом.
Бэк-вокалистка из клуба
После школы девушка окончила библиотечный факультет академии культуры и искусств. Но в библиотеке ей поработать не пришлось: к моменту выпуска Ева уже пела в группе «А-2», а спустя год начала сольную карьеру – исполняла известные рок-баллады в клубах Санкт-Петербурга. Тогда она и сократила свою фамилию на одну букву: решила, что «Польна» звучит более интересно и загадочно.
«Гости из будущего»
Ева Польна и Юрий Усачев. Фото: соцсети
Ей было 23, когда она познакомилась с музыкантом Юрием Усачевым. Ему нужна была солистка, и, очарованный сильным красивым голосом и невероятной энергетикой Евы, он пригласил ее в свой проект. Группу решено было назвать «Гости из будущего» - так Ева отдала дань своему юношескому увлечению фантастикой. Ева не только пела – она сама сочиняла песни, подбирала костюмы и режиссировала выступления.
Первый альбом «Гостей из будущего» - «Через сотни лет» - был записан в стиле джангл, поэтому не получил широкой популярности. Музыканты быстро сориентировались в сторону поп-музыки, и это оказалось удачным решением: песни «Плачь, плачь, танцуй, танцуй», «Зима в сердце», «Нелюбовь» быстро завоевали сердца слушателей.
Скоро Ева и Юрий перебрались в Москву. Их песни и клипы заняли вершины хит-парадов. Именно тогда, по мнению критиков и поклонников, прозвучали лучшие песни Евы Польны. Музыканты давали сольные концерты, собиравшие аншлаги, их композиции звучали отовсюду.
Сольная карьера и новые песни
Но в 2009 году группа «Гости из будущего» распалась. Ева Польна отправилась в сольное плавание. Ее новые песни теперь звучали несколько иначе, но все равно пользовались популярностью: «Парни не плачут», «Не расставаясь», «Миражи», «Корабли», «Я тебя тоже нет»… В 2013 году певица отправилась в концертный тур по российским городам.
Ее песня «Весь мир на ладони моей» занял одну из лидирующих позиций популярных радио-хитов. Первый сольный альбом Евы назывался «Поет любовь», она включила в него не только новые композиции, но и давно знакомые и любимые слушателям песни – «Это сильнее меня», «Так важно» и другие.
Шоу на телевидении
Ева Польна в 2006 году. Фото: Global Look Press
Популярная певица нередко появлялась на экране. В передаче Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» она откровенно рассказала о своей жизни, выступала в программе «Живой звук», а в реалити-шоу «Хочу к Меладзе» стала членом жюри. В 2018 году, к удивлению поклонников, Польна исполнила шансон в шоу «Три аккорда». Вместе с тем артистка продолжает выпускать новые диски и давать концерты – интерес к ее творчеству не угасает.
Корпоративы, концерты и помощь мужчин
Если верить СМИ, приглашение Евы Польны на корпоратив обойдется заказчикам в сумму не менее 900 тысяч рублей. Добавьте сюда гонорары за концерты, прибыль от продажи дисков, а также оплату за выступления в телешоу. К тому же отцы обеих дочек Евы Польны – очень обеспеченные мужчины, они много помогают девочкам.
«И Сергей, и Денис люди обеспеченные. Если они приходят к нам домой, то подарки дарятся сразу обеим барышням. Это, конечно, правильно. Но я попросила, чтобы они свою щедрость направили в более разумное русло, например, на учителя по иностранному языку», - рассказывала артистка в интервью.
Денис Клявер и дочь Эвелин
Ева Польна и Денис Клявер. Фото: соцсети
О личной жизни Евы Польны всегда ходило множество слухов, причем поговаривали о ее романах не только с мужчинами – к этому поклонников подтолкнули прозрачные намеки Евы в некоторых ее песнях, например – «Беги от меня». Позднее это подтвердила и сама певица, признавшись в своей бисексуальности.
«Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я сегодня не могу и с которым я крепко связана», - объяснила певица.
В 2005 году стало известно о том, что Ева Польна стала матерью – она родила дочь и назвала ее Эвелин. Кто отец ребенка – Ева долго скрывала. Только через несколько лет появилась информация о том, что Эвелин – дочь Дениса Клявера. Хоть Ева и Денис никогда не жили вместе, они поддерживают хорошие отношения, и Клявер участвует в воспитании дочери.
Сергей Пильгун и дочь Амалия
Ева Польна и Сергей Пильгун. Фото: Global Look Press
Позднее Ева Польна стала гражданской женой ресторатора Сергея Пильгуна. В 2007 году в этом браке родилась ее вторая дочь – Амалия. Отношения между супругами очень скоро стали напряженными: Ева редко бывала дома, много гастролировала, и, когда градус недопонимания между ними достиг критической отметки, они расстались.
Лишний вес, диеты и скандал с «таблетками от Евы Польны»
Ева Польна до похудения. Фото: Global Look Press
С юности Ева Польна постоянно борется с лишним весом – с переменным успехом. Некоторое время назад поклонники ужаснулись тому, как располнела любимая певица. Однако после небольшого перерыва артистка вновь появилась похудевшей – при росте 172 см ей удалось вернуться к весу 82 кг.
В 2017 году ее именем воспользовались мошенники – в интернете продавали таблетки для похудения «от Евы Польны», и очень многие, поверив рекомендациям якобы певицы, бросились их покупать.
Ева Польна после похудения. Фото: соцсети
Узнав об этом, Польна сделала заявление о том, что не имеет к этому никакого отношения, и призвала желающих похудеть не верить обманщикам. По словам Евы, она добилась возвращения прежнего веса только за счет регулярных тренировок в спортзале и правильному питанию.
Личная жизнь за семью печатями
Ева Польна с дочками. Фото: Global Look Press
По данным СМИ, Ева Польна больше не выходила замуж. Она живет вместе с дочками и своими родителями – они остаются с девочками, когда певица уезжает на гастроли. Эвелин увлекается игрой на флейте и очень хочет петь, как мама. У Амалии другие интересы – она с удовольствием танцует. Ева продолжает записывать песни.
В 2022 году вышел ее новый альбом – «Три дня любви». Она приняла участие в проекте «Битва поколений». Верные поклонники хорошо знают и о другом таланте любимой певицы: Ева любит рисовать карандашами и пишет картины маслом. Кроме того, широко известна ее увлеченность шляпами: их в коллекции Евы – несметное количество. У нее есть абсолютно любые аксессуары: скромные повседневные, яркие нарядные, экстравагантные, со стразами и перьями, - для концертов.
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Свою личную жизнь с некоторых пор Ева Польна не афиширует – чтобы не травмировать дочерей излишней популярностью, жизнью «на виду».
«Одно дело, когда история касается меня, я уже обросла скорлупой, как говорят боксеры и борцы, «замозолилась», научилась не реагировать на какие-то вещи, считая их издержками своей профессии. Но когда речь идет о моих детях... Они ведь не виноваты, что их родители такие популярные персоны», - объясняла свою скрытность артистка.
Впрочем, для настоящих поклонников таланта Евы Польны главным остается не ее личная жизнь, а новые песни, которых они с нетерпением ждут и с удовольствием слушают.