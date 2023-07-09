Драмы в личной жизни Евы Польны: почему «Гостья из будущего» осталась одна с двумя дочками

Ей было 23, когда она познакомилась с музыкантом Юрием Усачевым. Ему нужна была солистка, и, очарованный сильным красивым голосом и невероятной энергетикой Евы, он пригласил ее в свой проект. Группу решено было назвать «Гости из будущего» - так Ева отдала дань своему юношескому увлечению фантастикой. Ева не только пела – она сама сочиняла песни, подбирала костюмы и режиссировала выступления.

Первый альбом «Гостей из будущего» - «Через сотни лет» - был записан в стиле джангл, поэтому не получил широкой популярности. Музыканты быстро сориентировались в сторону поп-музыки, и это оказалось удачным решением: песни «Плачь, плачь, танцуй, танцуй», «Зима в сердце», «Нелюбовь» быстро завоевали сердца слушателей.

Скоро Ева и Юрий перебрались в Москву. Их песни и клипы заняли вершины хит-парадов. Именно тогда, по мнению критиков и поклонников, прозвучали лучшие песни Евы Польны. Музыканты давали сольные концерты, собиравшие аншлаги, их композиции звучали отовсюду.

Сольная карьера и новые песни

Но в 2009 году группа «Гости из будущего» распалась. Ева Польна отправилась в сольное плавание. Ее новые песни теперь звучали несколько иначе, но все равно пользовались популярностью: «Парни не плачут», «Не расставаясь», «Миражи», «Корабли», «Я тебя тоже нет»… В 2013 году певица отправилась в концертный тур по российским городам.

Ее песня «Весь мир на ладони моей» занял одну из лидирующих позиций популярных радио-хитов. Первый сольный альбом Евы назывался «Поет любовь», она включила в него не только новые композиции, но и давно знакомые и любимые слушателям песни – «Это сильнее меня», «Так важно» и другие.

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