Детство в Будапеште, дружба с Feduk и жизнь на чиле: что известно о рэпере OG Buda

Биография артиста
Рэпер OG Buda не сразу решился заявить о себе в музыкальном мире. Однако уже первые его треки стали неоспоримыми хитами. Причина не только в дружбе с такими влиятельными артистами, как Платина и Feduk, но и в собственном неповторимом стиле, харизме и обаянии звезды.
Детство в Будапеште и дружба с Feduk
Григорий Ляхов (настоящее имя певца) появился на свет 10 января 1994 года в российском городе Тюмени. Он был младшим ребенком в семье, рос вместе с сестрой Юлией.
Ранние годы биографии Гриши прошли в городе Будапеште. Переезд туда был вынужденным. В Будапеште парень посещал школу при российском посольстве, где учился вместе с Федором Инсаровым, более известным как рэпер Feduk.
В то время Григорий не отличался примерным поведением, плохо учился и зарабатывал оценки только за счет природного обаяния. Его отчислили после конфликта с учителем технологии.
Некоторое время он работал барменом в одном из заведений Будапешта, но затем решил вернуться в Россию.
Будущая звезда в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Заслушивался 50 Cent и Eminem и пытался записать свои хиты
Музыкой будущая звезда увлекался с ранних лет: мальчик с товарищами пытался читать рэп на выдуманном языке. Первый свой трек он сочинил в восемь лет, а в юности заслушивался 50 Cent и Eminem, «Кастой», «Рыночными отношениями». Постепенно хобби переросло в профессию благодаря творческому объединению RNDM Crew.
В середине апреля 2017 года в официальной группе певца в соцсетях появился дебютный сингл под названием 1000 Freestyle. Но появлению интереса к исполнителю во многом поспособствовал его давний друг Feduk.
Аудитория Григория стала заметно расти, и вскоре он порадовал их новыми треками, в числе которых Tourlife — трибьют к синглу Moonlight американской звезды рэпа XXXTentacion. В следующем году состоялось знакомство с Платиной, переросшее в сотрудничество. Артисты записали мини-сборник «Сладких снов» и выпустили клип на хит «Это не любовь».
Следующий год ознаменовался выпуском дебютного студийного альбома исполнителя под названием «ОПГ Сити».
Музыкой будущая звезда увлекался с ранних лет: мальчик с товарищами пытался читать рэп на выдуманном языке. Фото: соцсети
Личная жизнь рэпера
OG Buda не скрывает информацию о личной жизни и своих пассиях. В прошлом он был в отношениях с девушкой по имени Лера, ради которой парень решился вернуться в родную Тюмень. Роман продлился четыре года, но закончился тяжелым расставанием. Потребовалось почти полгода, чтобы справиться с переживаниями. В это время музыкант находился в депрессии.
Позже артист встретил Кристину, с которой встречался два года. Весной 2021 года девушка объявила о расставании, обвинив рэпера в многочисленных изменах. Но уже спустя несколько месяцев пару застали за поцелуями на дне рождения рэпера Джигана. А в октябре в соцсетях знаменитости появилось новое совместное фото с возлюбленной.
Feduk и OG Buda с детства дружат. Фото: соцсети
OG Buda сейчас
Сейчас рэпер продолжает творить. Так, 2021 год выдался для него плодотворным, а дискография пополнилась сразу двумя новыми альбомами — SEXY DRILL и FREERIO, которые были тепло приняты преданными поклонниками.
Не обошлось и без удачных коллабораций. Исполнитель принял участие в написании трека «На чиле» вместе с Джиганом, Егором Кридом и другими популярными артистами.
Исполнитель принял участие в написании трека «На чиле» вместе с Джиганом, Егором Кридом и другими популярными артистами. Фото: соцсети
Не менее продуктивным получилось сотрудничество с Soda Luv и Mayot. Вместе с ними Григорий выпустил ремикс на трек Cristal & МОЕТ. А в октябре певец презентовал публике клип на песню «Старшие», созданную в дуэте с Polyana.