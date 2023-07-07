Детство в Будапеште, дружба с Feduk и жизнь на чиле: что известно о рэпере OG Buda

Биография артиста

Рэпер OG Buda не сразу решился заявить о себе в музыкальном мире. Однако уже первые его треки стали неоспоримыми хитами. Причина не только в дружбе с такими влиятельными артистами, как Платина и Feduk, но и в собственном неповторимом стиле, харизме и обаянии звезды.

Детство в Будапеште и дружба с Feduk

Григорий Ляхов (настоящее имя певца) появился на свет 10 января 1994 года в российском городе Тюмени. Он был младшим ребенком в семье, рос вместе с сестрой Юлией.

Ранние годы биографии Гриши прошли в городе Будапеште. Переезд туда был вынужденным. В Будапеште парень посещал школу при российском посольстве, где учился вместе с Федором Инсаровым, более известным как рэпер Feduk.

В то время Григорий не отличался примерным поведением, плохо учился и зарабатывал оценки только за счет природного обаяния. Его отчислили после конфликта с учителем технологии.

Некоторое время он работал барменом в одном из заведений Будапешта, но затем решил вернуться в Россию.