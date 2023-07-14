Сходство с Бодровым, работа в Театре Виктюка и любовь к современному искусству: биография актера Алексея Литвиненко

Биография артиста
Талантливому и обаятельному актеру Алексею Литвиненко не составляет большого труда сыграть как в комедийных фильмах и сериалах, так и в драматических. По признанию звезды, каждый раз он играет сам себя, опираясь на личный опыт. Разноплановый артист, молодой отец и большой любитель современного искусства. Все это можно услышать, когда поклонники знаменитости начинают говорить о своем кумире.
Спортивно-творческое детство и поездки в Москву
Алексей Литвиненко родился в Омске 29 июля 1987 года. Однако в школу мальчик пошел в Керчи, куда на время переехал с семьей. В южном городе окончил два класса и вернулся в Сибирь. На малую родину Литвиненко приезжает раз в три года, встречается с родственниками и друзьями, обязательно заходит в Лицейский театр, где началась его актерская биография.
С самого детства Леша любил рисовать. Родители, поддержав начинания парня, оклеили стены комнаты белыми обоями, чтобы маленький сын развивал фантазию и занимался творчеством.
Учился мальчик в лицее, в классе с гуманитарным уклоном. Как-то в интервью Литвиненко сказал, что получил в театральном вузе диплом с отличием благодаря заложенной тогда учителями базе.
Большим увлечением для подростка стал спорт. К слову, дед артиста в свое время выступал за футбольный «Зенит», был спортивным чиновником, тетя любила волейбол, а сестра — кандидат в мастера спорта по гимнастике.
В детстве Леша увлекался спортом и рисованием. Фото: соцсети
Спустя несколько лет приоритеты Алексея все-таки сдвинулись в сторону искусства. Литвиненко попал на глаза художественному руководителю Лицейского театра Сергею Тимофееву, который пригласил его в постановку.
Молодой человек с радостью уезжал в Москву, честно признавшись родителям, что получать образование в Омске не хочет. Задуманному сопутствовала длительная командировка отца в столице.
Сибиряк подал документы в четыре вуза. В итоге поступил в «Щепку», где учился на курсе профессора и Народного артиста СССР Виктора Коршунова. Диплом о высшем театральном образовании Алексей Литвиненко получил в 2008 году.
Учеба в Щепкинском и мысли о режиссуре
Во время учебы в Щепкинском будущий артист сыграл второго юнкера в постановке «Дни Турбиных», Бенджамина Бэкбайта в «Школе злословия», Фигаро в шекспировском «Севильском цирюльнике».
К слову, в кино Литвиненко не стремился, подумывал идти в режиссуру. Но на четвертом курсе вместе со всеми отправился на прослушивание. На одном показе молодого человека, единственного из группы, пригласили в Театр Романа Виктюка.
На его подмостках Алексей Литвиненко дебютировал в постановке «R&J. Ромео и Джульетта» в роли студента Британской морской школы.
Появился актер и на сцене Театра.doc, ему доверили образ Дениса в спектакле «ЧЕ. Сказка про любовь и наркотики». Пьесу для постановки написали Алексей Литвиненко и Ирина Вилкова.
Алексея Литвиненко и Ирину Волкову объединяла не только учеба, но и романтические отношения. Фото: соцсети
Начало кинокарьеры и схожесть с Сергеем Бодровым
Кинокарьера начинающего артиста стартовала в 2006 году, когда он учился в «Щепке». Дебютировал Алексей с эпизодических ролей в сериалах «Автономка», «Обреченная стать звездой» и десятом сезоне проекта «Солдаты». В 2008 году парень снялся в «Детях белой богини» и мелодраме «Провинциалка».
Известность к молодому артисту пришла в 2010 году, после выхода на экраны скандальной ленты «Школа» режиссера Валерии Гай Германики. Роль девятиклассника Ильи Епифанова вывела Литвиненко из тени и принесла узнаваемость и тысячи поклонников.
Своего персонажа, создающего конфликты и доказывающего правоту, Алексей Литвиненко называет героем нашего времени, современным Сергеем Бодровым или князем Мышкиным.
Позже артист сожалел, что из проекта были вырезаны откровенные сцены. Он утверждает, что в школе видел ситуации, не уступающие по жесткости снятым Валерией Гай Германикой. Литвиненко удивляло, что фильм вызвал неоднозначную реакцию и возмущение зрителей, но счастлив, что снялся в проекте.
По словам Литвиненко, родители спокойно приняли появление сына на экране в нашумевшей картине, ведь они люди современные.
К слову, с Гай Германикой молодой человек сотрудничал и в музыкальной драме «Бонус» о провинциальном рэпере, завоевывающем Москву.
Внешнее сходство Алексея с Сергеем Бодровым в то время отмечали коллеги и телезрители. Похожесть двух артистов заметил агент, подыскивавший парней на роль Бодрова в фильме «Поколение П». Но Литвиненко не прошел кастинг, потому что выглядел, по мнению продюсеров проекта, слишком молодо.
Алексей Литвиненко в сериале «Школа». Фото: кадр из сериала «Школа» (2010)
В 2011 году зрители увидели красавца в криминальном сериале Сергея Ашкенази «Дело гастронома № 1». Коллегой Алексея по съемочной площадке стал Сергей Маковецкий, а главные роли в ленте достались Михаилу Пореченкову, Юлии Пересильд, Марии Шукшиной и Евгении Симоновой.
В 2012 году артист снялся в эпизоде драмы Юрия Быкова «Жить» и мелодраматическом мини-сериале Дмитрия Черкасова «Степные дети».
В том же году на экраны вышла мелодрама «Кабы я была царица...» режиссера Сергея Алешечкина. Главных героинь сыграли Зоя Буряк, Анастасия Панина и Мария Белоненко.
В 2013 году Алексей сыграл главную роль в криминальном сериале Дмитрия Черкасова «Городские шпионы». Молодой актер встретился на съемочной площадке со звездами российского кинематографа Оксаной Фандерой, Анатолием Белым и Александром Робаком.
Литвиненко засветился и в военной драме о подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Режиссер ленты Леонид Пляскин экранизировал роман Александра Фадеева в 2015 году.
В 2017 году на телеканале ТНТ вышел комедийный сериал режиссера Федора Стукова «ФилФак», в котором Алексей Литвиненко в образе Бориса составил компанию Денису Парамонову, Алексею Золотовицкому и Александре Бортич.
А в 2019 году Алексей вместе с Петаром Зекавицей и Владимиром Жеребцовым вошел в актерский состав комедии «Как выйти замуж. Инструкция».
Молодой актер Литвиненко в сериале «Городские шпионы». Фото: кадр из сериала «Городские шпионы» (2013)
Личная жизнь Литвиненко
Литвиненко три года прожил в гражданском браке с однокурсницей Ириной Вилковой. Но до ЗАГСа пара не дошла: коллеги разошлись, остались друзьями. Сейчас они поддерживают теплые отношения. Литвиненко говорит, что с Ирой была «настоящая творческая ячейка». Вместе они дебютировали как режиссеры.
В 2017 году артист женился на девушке по имени София. Спустя два года супруги обвенчались в Грузии. В семье растет дочь Агния. Жена соответствует представлениям Литвиненко о второй половинке. В одном интервью он сказал, что ценит в женщинах преданность, ум, красоту и чувство юмора.
В соцсетях актера фотографии близких перемежаются с изображениями созданных им арт-объектов. Если раньше молодой человек беззаботно проводил свободное время, то теперь отдает силы рисованию и скульптуре. Произведения частенько попадают в частные коллекции и на выставки.
Литвиненко вместе с малышкой-дочкой Агнией. Фото: соцсети
Интересный факт
— Дома у Алексея нет телевизора. Необходимую информацию актер получает из Интернета.