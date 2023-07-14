Сходство с Бодровым, работа в Театре Виктюка и любовь к современному искусству: биография актера Алексея Литвиненко

Биография артиста

Талантливому и обаятельному актеру Алексею Литвиненко не составляет большого труда сыграть как в комедийных фильмах и сериалах, так и в драматических. По признанию звезды, каждый раз он играет сам себя, опираясь на личный опыт. Разноплановый артист, молодой отец и большой любитель современного искусства. Все это можно услышать, когда поклонники знаменитости начинают говорить о своем кумире.

Спортивно-творческое детство и поездки в Москву

Алексей Литвиненко родился в Омске 29 июля 1987 года. Однако в школу мальчик пошел в Керчи, куда на время переехал с семьей. В южном городе окончил два класса и вернулся в Сибирь. На малую родину Литвиненко приезжает раз в три года, встречается с родственниками и друзьями, обязательно заходит в Лицейский театр, где началась его актерская биография.

С самого детства Леша любил рисовать. Родители, поддержав начинания парня, оклеили стены комнаты белыми обоями, чтобы маленький сын развивал фантазию и занимался творчеством.

Учился мальчик в лицее, в классе с гуманитарным уклоном. Как-то в интервью Литвиненко сказал, что получил в театральном вузе диплом с отличием благодаря заложенной тогда учителями базе.

Большим увлечением для подростка стал спорт. К слову, дед артиста в свое время выступал за футбольный «Зенит», был спортивным чиновником, тетя любила волейбол, а сестра — кандидат в мастера спорта по гимнастике.