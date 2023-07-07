Нелюбовь к коллегам по цеху, уголовное дело в Германии и скандальное прошлое: биография рэпера Schokk

Биография артиста

Рэпер Schokk (он же Дмитрий Гинтер, Дима Бамберг, Ya, Chabo) — скандальный русскоязычный исполнитель из Германии. Сотрудничал как с немецкими, так и с российскими коллегами по цеху, состоял в отношениях с певицей Катей Кищук и был замешан в скандалах с другими музыкантами. Сейчас Дмитрий полон творческих планов, продолжает работать над выпуском новых проектов.

Родился в Казахстане, усердием в школе не отличался

Дмитрий Гинтер (настоящее имя исполнителя) родился 11 декабря 1980 года в казахстанском городе Октябрьске. Воспитывали Диму и его брата отец и мачеха. Усердием в школе Гинтер мальчик не отличался, предпочитал рисовать или играть в футбол.

С родной мамой парень встретился, когда уже жил в Москве. Женщина не стала просить прощения за отсутствие в жизни ребенка, а начала обвинять других людей в сложившейся ситуации. После этого они не общались. Спустя много лет биологическая мать пыталась связаться с женой сына, но та также не захотела общения.

В 1996 году семья по решению отца переехала в Германию. Там жила тетя Димы, она помогла вновь прибывшим устроиться в престижном районе города Бамберга. Из-за тяжелого характера парня выгнали из двух школ, подросток воровал в магазинах, имел проблемы с полицией. В конце концов парень пошел учиться на церковного художника. В юности Дмитрий начал делать первые шаги в немецком рэпе.