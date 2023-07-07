Нелюбовь к коллегам по цеху, уголовное дело в Германии и скандальное прошлое: биография рэпера Schokk

Биография артиста
Рэпер Schokk (он же Дмитрий Гинтер, Дима Бамберг, Ya, Chabo) — скандальный русскоязычный исполнитель из Германии. Сотрудничал как с немецкими, так и с российскими коллегами по цеху, состоял в отношениях с певицей Катей Кищук и был замешан в скандалах с другими музыкантами. Сейчас Дмитрий полон творческих планов, продолжает работать над выпуском новых проектов.
Родился в Казахстане, усердием в школе не отличался
Дмитрий Гинтер (настоящее имя исполнителя) родился 11 декабря 1980 года в казахстанском городе Октябрьске. Воспитывали Диму и его брата отец и мачеха. Усердием в школе Гинтер мальчик не отличался, предпочитал рисовать или играть в футбол.
С родной мамой парень встретился, когда уже жил в Москве. Женщина не стала просить прощения за отсутствие в жизни ребенка, а начала обвинять других людей в сложившейся ситуации. После этого они не общались. Спустя много лет биологическая мать пыталась связаться с женой сына, но та также не захотела общения.
В 1996 году семья по решению отца переехала в Германию. Там жила тетя Димы, она помогла вновь прибывшим устроиться в престижном районе города Бамберга. Из-за тяжелого характера парня выгнали из двух школ, подросток воровал в магазинах, имел проблемы с полицией. В конце концов парень пошел учиться на церковного художника. В юности Дмитрий начал делать первые шаги в немецком рэпе.
Будущий рэпер в подростковом возрасте переехал с семьей в Германию. Фото: соцсети
Первые треки и война против российских рэперов
С 1999 года молодой музыкант стал посещать рэп-тусовки в русской эмигрантской среде, в 2007 году в Интернете познакомился еще с одним рэпером-эмигрантом Иваном Махаловым, известным как Czar. Спустя некоторое время Schokk выпустил первый русскоязычный трек «Два удара». Czar привел Дмитрия в группу Rap Woyska Records.
Творчество коллектива базировалось на оскорблениях и агрессивных выпадах в адрес российских коллег по цеху. Позже «Рэп-войска» вступили в лейбл OpticRussia. В этот период Дмитрий прошелся с оскорблениями практически по всем российским рэперам, притом что в России по большому счету его и не знали, но врагов музыкант успел нажить.
В 2008 году Витя СД познакомил исполнителя с Оxxxymiron*. Парни крепко подружились, вместе ездили на концерты, что сказалось на сотрудничестве с Rap Woyska Records и окончательном разрыве в 2010 году.
В начале карьеры исполнитель критиковал творчество российских коллег по цеху. Фото: соцсети
Записи альбомов и новый псевдоним
Биография певца пополнилась сотрудничеством с немецкой группой Kellerkommando. С ней Дмитрий записал альбом из девяти треков под названием Dei Mudder Sei Hut.
На новом лейбле, названном Vagabund, Оксимирон* и Шокк выпустили сингл «То густо, то пусто» из четырех песен и отправились в тур «Октябрьские события». Неформально тур получил и иное, нецензурное название.
По окончании тура Дмитрий приступил к написанию альбома «С большой дороги», куда вошли треки «Мысли пачкают мозги», «Хроника прошлого», «Верни мои слова». Работа над альбомом шла в Лондоне, куда Дмитрий сбежал из-за проблем с немецкой полицией.
Осенью 2011 года состоялся выход альбома и последний совместный тур с Оксимироном*, который презентовал собственный альбом «Вечный жид». Друзья поссорились из-за банального денежного вопроса.
После ухода из Vagabund Шокк выбрал в качестве канала продвижения cоцсети, где на первых порах продолжал выплескивать эмоции на других рэперов, их фанатов, бывших коллег, не выбирая выражений. Но скоро рэпер решил начать все заново: взял новое имя — Ya.
Обновленный Ya выпустил клип на песню «Блудный сын», начал сотрудничество с Птахой и выпустил клип «На интерес» к одноименной песне. Фанатам запомнился и альбом 2012 года, включивший яркий трек «Крик IV».
Оксимирон* и Шокк долгое время были друзьями, но со временем отдалились друг от друга из-за скандалов. Фото: соцсети
Вскоре через соцсети музыканта отыскала российско-немецкая команда Phlatline, на лейбле которой Шокк начал сотрудничать с MicChiba, Fogg, Maxat, DJ Maxxx, Kate Nova. Вышедший в 2015 году сборник «Преступление и наказание» содержал 24 трека, записанные за предыдущие пять лет.
Schokk переключается с баттл-рэпа на XYND. Под таким названием в 2015 году вышел второй студийный альбом певца, включивший оригинальную композицию «Грусть». Поклонники услышали нового Шокка – лиричность треков не уступала ранним агрессивным композициям.
Вскоре Дмитрий выпустил начало альбома-трилогии «Голод». Первую часть пластинки, особенно трек «Свитер Рубчинского» и вышедший на него клип, по достоинству оценили фанаты музыканта.
Рэпер признавался, что 2017 год оказался худшим годом в его жизни. Тогда Schokk перенес операцию, потерял квартиру в Берлине, остался без денег.
Несмотря на мрачные размышления музыканта о том, что он устал от рэпа, к годовщине смерти американского рэпера Тупака Шакура Шокк презентовал совместный с Аdamant трек и клип «Тупакалипс».
Для рэпера 2017 год оказался худшим в его жизни: он перенес операцию и остался без денег. Фото: соцсети
Позже исполнитель отправился в гастроли. Тур получил оригинальное название «Табор уходит в Ghetto». Однако все запланированные концерты провести не удалось. В интервью артист обвинил в этом Phlitline, подчеркнул непрофессионализм компании. В конце 2017 года закончился контракт Дмитрия с лейблом, продлевать его компания не планировала.
Весной 2018 года дискография рэпера пополнилась новой работой: музыкант порадовал поклонников пластинкой, включившей в себя 13 песен. Осенью того же года музыкант попробовал новое направление в музыке, выпустив запись двух композиций в стиле пост-панк.
Яркой работой в этом проекте стал хит «Дегенеративное искусство», представивший собой версию одноименного рэп-хита Schokk и Оксимирона*, но в пост-панк-стиле.
Вместе с Csar певец выпустил новый трек «В бой идут одни старики», который вошел в новый альбом звезды. На YouTube-канале появилось интервью музыканта, в котором он поделился с фанатами оценками собственного творчества и работ коллег по цеху. Далеко не все исполнители удостоились лестных слов.
Осенью 2018 года Дмитрий попробовал новое направление в музыке, выпустив запись двух композиций в стиле пост-панк. Фото: соцсети
Конфликт с Оксимироном* и Ромой Жиганом
Поводом конфликта Оксимирона* и Дмитрия в 2011 году стали разборки Шокка с Ромой Жиганом (Романом Чумаковым), в которых Роман заставил Дмитрия встать на колени, ударил того по лицу и заставил просить прощения за прежние оскорбления. После инцидента Шокк уехал в Гамбург и выступил с угрозами привлечь европейские следственные органы.
Оксимирон*, присутствовавший на месте конфликта, посчитал бегство своего старого приятеля и последующие заявления не соответствующими политике Vagabund. Сам же Schokk расценил поступок друга как предательство и уехал, сначала к брату в Канны, затем в Берлин, прихватив с собой рэпера Ваню Ленина. Позже, по словам Дмитрия, приятелям пришлось расстаться.
Осенью 2021 года Schokk «закрыл гештальт» и побил Романа Чумакова (Жигана) в рамках промоушена «Наше дело».
На лице у музыканта есть несколько татуировок, которыми исполнитель очень гордится. Фото: соцсети
Роман с участницей группы Serebro и свадьба музыканта
Личная жизнь исполнителя долгое время оставалась тайной. Дмитрий многие годы не был женат, но в течение семи лет состоял в отношениях. Однако ни имя избранницы, ни род занятий пассии не сообщались.
В прессе выдвигались предположения, что это могла быть Катя Кищук, участница группы Serebro. В Сети появилось много совместных фото певцов. Однако в интервью Дмитрий отрицал факт романтических отношений с девушкой.
Затем произошло расставание музыканта с возлюбленной. По слухам, ребята продолжали поддерживать связь. В 2018 году рэпер женился. Имя супруги — Анастасия Куприна, сейчас она работает менеджером Дмитрия. Разница в возрасте мужа и жены — 14 лет.
Первое время влюбленные жили в Германии. Спустя некоторое время Куприну депортировали из этой страны — как оказалось позже, это было незаконно. В злости Дима сжег свой немецкий паспорт.
* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Музыкант вместе со своей женой Анастасией Куприной. Фото: соцсети