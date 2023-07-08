Энтони Хопкинс — самый запоминающийся экранный злодей всех времен

Кто такой Энтони Хопкинс?
Энтони Хопкинс играл на сцене, а в конце 1960-х годов начал играть в кино. Известный по целому ряду проектов — от «Рассвета» до «Остатков дня» и «Амистада», — Хопкинс был номинирован на несколько «Оскаров» и получил их за фильмы «Молчание ягнят» и «Отец». Среди его более фантастических работ — «Титус», «Маска Зорро», «Тор», а также «Мир Запада».
Ранняя жизнь и актерская карьера
Филип Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в Маргаме, Порт-Толбот, Уэльс. Хопкинс — сын Мюриэл Йитс — дальней родственницы ирландского поэта Уильяма Батлера Йитса, и Ричарда Хопкинса.
Его ранние годы в Уэльсе и учеба в гимназии Коубриджа были относительно ничем не примечательными, но когда будущий актер встретил Ричарда Бертона, ход его жизни резко изменился. Воодушевленный и вдохновленный Бертоном, Хопкинс поступил в Королевский валлийский колледж музыки и драмы, когда ему было всего 15 лет.
После окончания школы в 1957 году Хопкинс провел два года в британской армии, а затем переехал в Лондон, чтобы начать обучение в Королевской академии драматического искусства.
После обучения и работы в течение нескольких лет он стал своего рода протеже легендарного актера сэра Лоуренса Оливье. В 1965 году Оливье пригласил Хопкинса присоединиться к Королевскому национальному театру и стать его дублером. Прославленный актер писал в своих мемуарах:
«Новый молодой актер в компании исключительных надежд по имени Энтони Хопкинс был моим дублером и ушел с ролью Эдгара, как кошка с мышью между зубами».
Когда Оливье слег с аппендицитом во время постановки «Пляски смерти», молодой Хопкинс вышел на замену, произведя фурор своей игрой.
Провозглашенный Оливье наследником британского актерского трона, Хопкинс имел возможность совершить прыжок со сцены в кино. Он начал свою карьеру на малом экране в 1967 году в постановке BBC «Блоха в ее ухе». Вскоре после этого он получил роль Ричарда I в фильме «Лев зимой» (1968), сыграв на экране вместе с признанными звездами Питером О'Тулом и Кэтрин Хепберн.
В течение 1970-х годов Хопкинс продолжал работать в кино и на сцене, получая внимание критиков за эту двойную работу. Он сыграл главную роль в бродвейской постановке Equus Питера Шаффера (1974), хотя все больше внимания уделял развитию своих талантов на телевидении и в кино. Его метод подготовки к ролям всегда вызывал восхищение как у критиков, так и у молодых актеров. Хопкинс предпочитает заучивать свои реплики наизусть, иногда повторяя их более 200 раз.
Из-за такого стиля Хопкинс нереко вступает в конфликт с режиссерами, которые, по его мнению, слишком сильно отклоняются от сценария или требуют слишком много дублей. В прошлом он отмечал, что после того, как он произнесет реплику и закончит дубль, он забывает ее навсегда.
Энтони Хопкинс. Фото: Global Look Press
Фильмы
Карьера Хопкинса начала разгораться в 1970-х и 80-х годах. Он получил премию «Эмми» за роль Бруно Ричарда Гауптмана в фильме «Дело о похищении Линдберга» (1976). На протяжении 1980-х годов Хопкинс продолжал впечатлять критиков своими работами в кино и на телевидении, получив несколько премий «Эмми» и премию BAFTA.
«Молчание ягнят» в роли Ганнибала Лектера
В 1989 году Хопкинс вернулся на сцену в постановке музыкальной драмы «М. Баттерфляй». Но именно в 1991 году Хопкинс, которому было уже далеко за пятьдесят, наконец-то стал суперзвездой. Его незабываемое 17-минутное исполнение роли печально известного психопата Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» напугало и поразило как поклонников, так и критиков.
В то время, когда он получил эту роль, Хопкинс подумывал о том, чтобы бросить кино и уехать в Лондон, чтобы сделать карьеру на сцене. Удачная роль принесла ему не только «Оскар», но и почетное место в массовом сознании как, возможно, самого запоминающегося экранного злодея всех времен.
«На исходе дня»
С тех пор Хопкинс снова сыграл эту роль в сиквелах фильма. После своего первого настоящего голливудского блокбастера Хопкинс мудро решил продолжить работу над фильмом «На исходе дня» (1993), за который он был номинирован еще на одну премию «Оскар». В дальнейшем он был номинирован еще раз за фильмы «Никсон» (1995) и «Амистад» (1997).
В 1993 году Хопкинс был посвящен в рыцари Британской империи. В апреле 2000 года он стал натурализованным гражданином США, а в 2006 году был удостоен премии «Золотой глобус» Сесила Б. Демилля за жизненные достижения.
Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят». Кадр из фильма 1991 года
«Хичкок»
Признанный актер продолжал сниматься в крупных фильмах, появившись в картинах «Доказательство» (2005), «Беовульф» (2007) и «Тор» (2011).
Сыграв роль знаменитого режиссера фильмов ужасов Альфреда Хичкока в биографическом фильме «Хичкок» 2012 года, Хопкинс заслужил восторженные отзывы за свою главную роль в фильме вместе с Хелен Миррен в роли жены Хичкока, Альмы Ревиль. Фильм исследует процесс создания классического фильма ужасов «Психо».
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Westworld, The Two Popes, The Father
Хопкинс сыграл библейского персонажа Мафусаила в фильме «Ной» (2014), а также появился в фильме «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017) в роли сэра Эдмунда Бертона.
На малом экране он также нашел для себя интересных персонажей, в частности, в научно-фантастическом сериале «Мир дикого запада» канала HBO в роли искусственного интеллекта Роберта Форда. После премьеры в 2016 году сериал стал одной из самых просматриваемых драм среди оригинальных программ телеканала и получил множество «Эмми».
Возвращаясь на большой экран, Хопкинс в 2019 году снялся в роли Папы Бенедикта XVI вместе с Джонатаном Прайсом в роли будущего Папы Франциска в фильме «Два папы». Затем он сыграл еще одну сильную роль человека, борющегося со слабоумием, в фильме «Отец» (2020), вместе с лауреатом премии «Оскар» Оливией Колман. За эту работу он был номинирован на несколько премий. Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Энтони Хопкинс в фильме «Два папы». Кадр из фильма 2019 года
Личная жизнь
В 2003 году Хопкинс женился на своей третьей жене, антикваре Стелле Аррояве, уроженке Колумбии. Ранее он был женат на Дженнифер Линтон, с 1973 по 2002 год. А до этого был женат на Петронелле Баркер, с 1967 по 1972 год. У них с Баркер была одна дочь, Эбигейл Хопкинс, которая родилась в 1968 году.