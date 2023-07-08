Энтони Хопкинс — самый запоминающийся экранный злодей всех времен

Кто такой Энтони Хопкинс?

Энтони Хопкинс играл на сцене, а в конце 1960-х годов начал играть в кино. Известный по целому ряду проектов — от «Рассвета» до «Остатков дня» и «Амистада», — Хопкинс был номинирован на несколько «Оскаров» и получил их за фильмы «Молчание ягнят» и «Отец». Среди его более фантастических работ — «Титус», «Маска Зорро», «Тор», а также «Мир Запада».

Ранняя жизнь и актерская карьера

Филип Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в Маргаме, Порт-Толбот, Уэльс. Хопкинс — сын Мюриэл Йитс — дальней родственницы ирландского поэта Уильяма Батлера Йитса, и Ричарда Хопкинса.

Его ранние годы в Уэльсе и учеба в гимназии Коубриджа были относительно ничем не примечательными, но когда будущий актер встретил Ричарда Бертона, ход его жизни резко изменился. Воодушевленный и вдохновленный Бертоном, Хопкинс поступил в Королевский валлийский колледж музыки и драмы, когда ему было всего 15 лет.

После окончания школы в 1957 году Хопкинс провел два года в британской армии, а затем переехал в Лондон, чтобы начать обучение в Королевской академии драматического искусства.

После обучения и работы в течение нескольких лет он стал своего рода протеже легендарного актера сэра Лоуренса Оливье. В 1965 году Оливье пригласил Хопкинса присоединиться к Королевскому национальному театру и стать его дублером. Прославленный актер писал в своих мемуарах:

«Новый молодой актер в компании исключительных надежд по имени Энтони Хопкинс был моим дублером и ушел с ролью Эдгара, как кошка с мышью между зубами».

Когда Оливье слег с аппендицитом во время постановки «Пляски смерти», молодой Хопкинс вышел на замену, произведя фурор своей игрой.

Провозглашенный Оливье наследником британского актерского трона, Хопкинс имел возможность совершить прыжок со сцены в кино. Он начал свою карьеру на малом экране в 1967 году в постановке BBC «Блоха в ее ухе». Вскоре после этого он получил роль Ричарда I в фильме «Лев зимой» (1968), сыграв на экране вместе с признанными звездами Питером О'Тулом и Кэтрин Хепберн.

В течение 1970-х годов Хопкинс продолжал работать в кино и на сцене, получая внимание критиков за эту двойную работу. Он сыграл главную роль в бродвейской постановке Equus Питера Шаффера (1974), хотя все больше внимания уделял развитию своих талантов на телевидении и в кино. Его метод подготовки к ролям всегда вызывал восхищение как у критиков, так и у молодых актеров. Хопкинс предпочитает заучивать свои реплики наизусть, иногда повторяя их более 200 раз.

Из-за такого стиля Хопкинс нереко вступает в конфликт с режиссерами, которые, по его мнению, слишком сильно отклоняются от сценария или требуют слишком много дублей. В прошлом он отмечал, что после того, как он произнесет реплику и закончит дубль, он забывает ее навсегда.