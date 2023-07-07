Белокурый ангел, звезда мира моды и любительница ЗОЖ: чем известна модель и блогер Соня Есьман

Биография знаменитости
Соня Есьман известна российским пользователям Интернета и любителям глянца как модель и блогер. Девушка дает своим многочисленным подписчикам в соцсетях советы о здоровом образе жизни и последних тенденциях моды.
Соня — девушка обаятельная и талантливая, неоднократно принимала участие в фотосессиях и сотрудничала со знаменитыми брендами. Личная жизнь героини окутана тайной, в свое время ей даже приписывали роман со скандальным блогером Ромой Желудем.
Эмиграция, развод родителей и подростковая депрессия
Соня Есьман родилась 6 июня 1995 года в Санкт-Петербурге. Когда девочке исполнилось пять лет, она вместе с родителями эмигрировала в Канаду и обосновалась в Торонто. Спустя некоторое время мама и папа Сони развелись, и глава семьи вернулся в Россию.
Есьман тяжело переживала этот период. В то же время у нее никак не складывались отношения с одноклассниками. Из-за навалившихся проблем ученица бросила школу и перевелась на домашнюю форму обучения. Девушка мечтала вернуться на родину и начала самостоятельно учить язык, который к тому моменту почти забыла.
Помогла будущей звезде выйти из затяжной депрессии мама. Женщина сумела настроить девочку на позитивный лад. Соня взялась усиленно изучать школьные предметы и сумела окончить учреждение на полгода раньше, чем сверстники.
Маленькая Соня. Фото: соцсети
Съемки в эпизодах фильмов и начало модельной карьеры
В школе Соня мечтала о карьере актрисы. Мама будущей звезды поддержала желания своей дочери и возила девушку на курсы по артистизму. Есьман оказалась способной ученицей. Вскоре талантливую особу позвали сыграть в эпизодах нескольких фильмов.
На тот момент девушка сильно похудела, отказавшись от мяса. Это случилось из-за сильного потрясения, испытанного красавицей после просмотра передачи об убийстве животных. При росте 173 см Есьман весила всего 45 кг.
Канадское модельное агентство пригласило 16-летнюю Соню сняться в рекламном ролике. Модель заметили и вскоре предложили подписать долгосрочный контракт с крупной компанией Plutino Models.
В сентябре 2017 года Соня Есьман появилась на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Там проходил показ бренда Zadig & Voltaire с такими знаменитостями, как Хейли Бибер и Сара Сампайо.
С самого детства Соня мечтала о карьере актрисы. Фото: соцсети
Знакомство с Катей Клэп и опыт блогера
В 2011 году девушка создала свой YouTube-канал. Начинающая блогер хотела помочь своим ровесникам найти себя в жизни и стать счастливее. Вскоре видеоблог стал популярным в России.
Мода до сих пор занимает центральное место в роликах Есьман. Соня затрагивает такие темы, как новые стили и тенденции, практические советы тинейджерам, красивый и эффектный макияж.
Друзьям (так модель называет собственных подписчиков) модель советует жить, излучая сияние и положительные эмоции. Однако хейтеры Сони отвечают, что ей легко давать советы о позитиве, сотрудничая с множеством модельных агентств и fashion-изданий, которые дарят ей одежду и платят много денег.
В конце февраля 2015-го на YouTube-канале появился выпуск, в котором Соня и блогер Катя Клэп взяли друг у друга интервью. Разговор приурочили к съемкам Есьман и ее коллеги для обложки мартовского номера журнала ELLE Girl.
Примерно в это же время стало известно, что звезда удалила аккаунт во «ВКонтакте». Блогерша сказала, что соцсеть была источником ее страданий. Однако некоторые поклонники Сони посчитали, что поводом для такого решения могла послужить новость о том, что творческая леди выложила в открытый доступ свои обнаженные снимки. После этого люди стали забрасывать аккаунт красавицы негативными сообщениями.
У Сони Есьман есть страницы в других соцсетях. Лента пестрит десятками фото из разных уголков планеты. Знаменитость делится советами и по поводу путешествий: рассказывает о странах, в которых побывала, выставляя видео из самых красивых мест.
Соня Есьман и Катя Клэп во время съемок нового ролика о моде. Фото: соцсети
Тату модели и любовь к платьям в стиле 70-х
На теле Есьман имеется минимум четыре тату, но изображения довольно скромные и неприметные. Чаще всего поклонники Сони видят маленький рисунок на запястье, который служит украшением.
Красавица имеет собственный стиль в одежде, который нравится подписчикам. Модница как-то призналась, что любит платья в стиле 70-х, полушубки, жилетки-косухи, вещи с яркими нашивками. Соня также неравнодушна к шляпам и темным очкам.
Соня рассказывала, что в ее гардеробе имеются вещи из секонд-хенда и винтажных маркетов.
В 2016 году подписчики блондинки заметили, что на фото губы любимицы стали выглядеть больше. Соне приписали обращение в хирургическую клинику по поводу инъекций ботокса и ринопластики. Сама блогер никак не стала комментировать слухи.
На теле Сони есть несколько татуировок, поклонники чаще всего обращают внимание на рисунок на запястье красавицы. Фото: соцсети
Слухи о романе с Желудем и отношения с парнем из Торонто
Насчет личной жизни Соня Есьман распространяться не любит. Звезда крайне редко в интервью затрагивает эту тему и предпочитает отшучиваться.
В конце 2015 года в Сети появилась откровенная фотосессия Сони и скандального блогера Ромы Желудя. На ней было видно, что коллег связывает нечто большее, чем просто игра на камеру. Вскоре стали распространяться слухи о романе между знаменитостями. Спустя некоторое время разразился скандал: Желудь разместил телефон Есьман на собственной страничке в соцсетях.
Российские подписчики модели посчитали это предательством со стороны Романа. После инцидента Соня удалила официальную группу в сообществе.
Спустя несколько лет Соня обрадовала свою аудиторию: оказалось, Есьман встречается с парнем по имени Кевин, с которым училась вместе в школе в Торонто. Девушка призналась, что безумно счастлива в этих отношениях.
Правда, гармония в личной жизни продлилась, по словам красавицы, всего четыре года. О расставании звезда поведала в очередном ролике в ноябре 2022 года. Соне важно, чтобы у второй половинки были амбиции, однако ее бойфренд не «имел взрослого понимания концепции денег».
Ходили слухи, что некоторое время Есьман состояла в отношениях со скандальным блогером Ромой Желудем. Фото: соцсети
Любовь к ЗОЖ и спорту
Модель всю свою карьеру выступает за здоровый образ жизни. Одно время Есьман являлась вегетарианкой. Но в какой-то момент начала чувствовать себя плохо и вернулась к обычному питанию.
Сейчас блогер занимается спортом, не курит, не употребляет алкоголь. Красавица исключает из рациона фастфуд и ест мясо только в отварном виде. Каждое утро спортсменка-любительница начинает с пробежки и комплекса специальных упражнений.
Соня выступает за здоровый образ жизни, каждое ее утро начинается с пробежки. Фото: соцсети
Соня Есьман сейчас
Сейчас блогер продолжает развивать творческую биографию и радовать публику новыми видеороликами. Так, в середине января 2023 года Соня опубликовала ролик под названием «Правильное (и вкусное) питание. Что я ем, чтобы оставаться в форме, рецепты и любимые блюда», где вновь затронула тему ЗОЖ.