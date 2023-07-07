Белокурый ангел, звезда мира моды и любительница ЗОЖ: чем известна модель и блогер Соня Есьман

Биография знаменитости

Соня Есьман известна российским пользователям Интернета и любителям глянца как модель и блогер. Девушка дает своим многочисленным подписчикам в соцсетях советы о здоровом образе жизни и последних тенденциях моды.

Соня — девушка обаятельная и талантливая, неоднократно принимала участие в фотосессиях и сотрудничала со знаменитыми брендами. Личная жизнь героини окутана тайной, в свое время ей даже приписывали роман со скандальным блогером Ромой Желудем.

Эмиграция, развод родителей и подростковая депрессия

Соня Есьман родилась 6 июня 1995 года в Санкт-Петербурге. Когда девочке исполнилось пять лет, она вместе с родителями эмигрировала в Канаду и обосновалась в Торонто. Спустя некоторое время мама и папа Сони развелись, и глава семьи вернулся в Россию.

Есьман тяжело переживала этот период. В то же время у нее никак не складывались отношения с одноклассниками. Из-за навалившихся проблем ученица бросила школу и перевелась на домашнюю форму обучения. Девушка мечтала вернуться на родину и начала самостоятельно учить язык, который к тому моменту почти забыла.

Помогла будущей звезде выйти из затяжной депрессии мама. Женщина сумела настроить девочку на позитивный лад. Соня взялась усиленно изучать школьные предметы и сумела окончить учреждение на полгода раньше, чем сверстники.