От экранной дочери Шварценеггера до посла ЮНИСЕФ: биография актрисы Алисса Милано

Кто такая Алисса Милано?
Алисса Милано попала в центр внимания в возрасте восьми лет, когда она участвовала в национальном туре мюзикла «Энни». В возрасте 10 лет она получила главную роль в ситкоме «Кто здесь босс?», а уже взрослой снялась в драме WB «Зачарованные». Помимо экранных ролей, актриса основала линию женской спортивной одежды Touch by Alyssa Milano и создала графический роман «Хактивист».
Ранние годы и актерское мастерство в «Энни»
Алисса Джейн Милано родилась 19 декабря 1972 года в итало-американской семье в Бруклине, Нью-Йорк. Ее отец, Томас, — музыкальный редактор в кино, а мать, Лин, — дизайнер одежды. У Милано также есть один младший брат, которого зовут Кори.
Милано занималась актерским мастерством с юных лет, неожиданно ворвавшись в индустрию, когда няня взяла ее на прослушивание в гастрольную постановку мюзикла «Энни» без ведома родителей Милано.
Когда Милано предложили роль одной из сирот, ее родители с опаской дали свое согласие. В то время Милано было всего семь лет, но она просто не хотела отступать. Следующие 18 месяцев она провела в разъездах с шоу. Оттуда она поняла, чем хочет заниматься:
«Я услышала аплодисменты, и тут же все закончилось... Я поняла для себя, что это все, навсегда».
Алисса Милано. Фото: Global Look Press
«Кто здесь босс?» и «Коммандос»
В 1984 году Милано начала сниматься в хитовом ситкоме «Кто здесь босс?» в роли Саманты Мичелли, откровенной дочери главного героя Тони Данзы. Сериал шел восемь успешных сезонов, превратив актрису в одну из главных подростковых икон американской поп-культуры 1980-х годов.
В годы работы в ситкоме Милано также выпустила несколько поп-альбомов, которые продавались только в Японии. Кроме того, в 1985 году она сыграла дочь персонажа Арнольда Шварценеггера в боевике «Коммандос».
«Смертные грехи», «Ядовитый плющ II», «Мелроуз Плейс»
«Кто здесь босс?» принес Милано широкое признание, но в то же время создал для нее препятствия в дальнейшем; она опасалась, что ее будут идентифицировать только с персонажем Саманты Мичелли. Ей удалось избавиться от своей подростковой репутации, сыграв рискованные роли в таких фильмах, как «Смертные грехи» и «Ядовитый плющ 2: Смертельные грехи». С 1997 по 1998 год Милано снималась в сериале «Мелроуз Плейс».
«Зачарованные»
Милано получила свой следующий большой успех, сыграв главную роль Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные», одну из трех сестер, которые становятся современные ведьмы. Это популярное шоу продолжалось восемь сезонов, с 1998 по 2006 год, завоевав новое поколение поклонников.
За кулисами, однако, не все было хорошо: ранний уход со-звезды Шеннен Доэрти из сериала после всего лишь трех сезонов, по сообщениям, был результатом закулисных столкновений с Милано.
Алисса Милано в фильме «Командос». Кадр из фильма 1985 года
Линия спортивной одежды Touch
Неотъемлемой частью детства Милано был просмотр бейсбола с отцом и братом. Она перенесла свою любовь к спорту во взрослую жизнь, но со временем заметила, что команды не предлагают много одежды, привлекательной для женщин и предназначенной для них.
Милано подала свою идею о создании модной и удобной для женщин линии лицензированной одежды для спортивных фанатов в Высшую лигу бейсбола, и в 2007 году она запустила линию Touch by Alyssa Milano, которая с тех пор распространилась и на другие виды спорта.
Книги
В 2010 году Милано опубликовала книгу о своей страсти к бейсболу Safe at Home: Confessions of a Baseball Fanatic. Затем она перешла в индустрию графических романов, создав книгу «Хактивист» о соучредителях платформы для социальных сетей, которых завербовали для работы на ЦРУ. Книга вышла в печать в 2014 году, а позже, как сообщается, разрабатывалась для телевидения.
Алисса Милано и ее дочь Элизабелла Дилан Буглиари. Фото: Global Look Press
Филантропия и социальные сети
Карьеру Милано изменили три месяца, проведенные ею в Южной Африке в начале 2000-х годов. Глубоко тронутая увиденной там нищетой, она вскоре приняла предложение стать национальным послом ЮНИСЕФ, впервые посетив Анголу в 2004 году.
Она активно продолжает участвовать в работе ЮНИСЕФ и других международных благотворительных организаций, используя свои дни рождения, чтобы побудить поклонников жертвовать деньги и участвовать в благотворительных акциях.
Милано добилась успеха во многих областях, но свою филантропическую деятельность она считает наиболее близкой своему сердцу.
«Думаю, я больше всего горжусь тем, что являюсь послом ЮНИСЕФ, — сказала она. — Это, наверное, та работа, которой я больше всего горжусь. Это очень унизительно и прекрасно».
Одна из первых голливудских звезд, принявших социальные сети, Милано — заядлый пользователь соцсетей, известная тем, что умеет находить общий язык с поклонниками и напрямую отвечать своим подписчикам:
«В трехмерном мире, если кто-то делает вам комплимент, любой вежливый человек проявляет благодарность и, по крайней мере, говорит «спасибо». Почему в кибермире должно быть иначе?»
Милано использует платформу, чтобы делиться своими личными интересами, участвовать в политических дебатах и продвигать свою международную благотворительную деятельность.