От экранной дочери Шварценеггера до посла ЮНИСЕФ: биография актрисы Алисса Милано

Кто такая Алисса Милано?

Алисса Милано попала в центр внимания в возрасте восьми лет, когда она участвовала в национальном туре мюзикла «Энни». В возрасте 10 лет она получила главную роль в ситкоме «Кто здесь босс?», а уже взрослой снялась в драме WB «Зачарованные». Помимо экранных ролей, актриса основала линию женской спортивной одежды Touch by Alyssa Milano и создала графический роман «Хактивист».

Ранние годы и актерское мастерство в «Энни»

Алисса Джейн Милано родилась 19 декабря 1972 года в итало-американской семье в Бруклине, Нью-Йорк. Ее отец, Томас, — музыкальный редактор в кино, а мать, Лин, — дизайнер одежды. У Милано также есть один младший брат, которого зовут Кори.

Милано занималась актерским мастерством с юных лет, неожиданно ворвавшись в индустрию, когда няня взяла ее на прослушивание в гастрольную постановку мюзикла «Энни» без ведома родителей Милано.

Когда Милано предложили роль одной из сирот, ее родители с опаской дали свое согласие. В то время Милано было всего семь лет, но она просто не хотела отступать. Следующие 18 месяцев она провела в разъездах с шоу. Оттуда она поняла, чем хочет заниматься: