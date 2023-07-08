Его боготворили все женщины мира, а мужчины уважали: чем прославился Патрик Суэйзи

Кем был Патрик Суэйзи?

Рожденный в 1952 году в Хьюстоне, штат Техас, Патрик Суэйзи начал свою карьеру как танцор, а затем добился успеха на Бродвее. После первых фильмов, таких как «Изгои», он прославился как звезда «Грязных танцев».

Затем Суэйзи снялся в нашумевшем фильме «Привидение», а также сыграл запоминающиеся роли в фильмах «На гребне волны» и «Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар». В 2008 году у актера диагностировали рак поджелудочной железы. Он скончался в следующем году в возрасте 57 лет.

Восхитительная танцовщица

Патрик Уэйн Суэйзи родился 18 августа 1952 года. Он и его четверо братьев и сестер воспитывались родителями Пэтси и Джесси Суэйзи. Мать Суэйзи, руководитель хьюстонской труппы джаз-балета, приобщила сына к танцам в раннем возрасте.

Еще в начальной школе Суэйзи полюбил балет, за что его часто дразнили одноклассники. В старших классах он отложил танцевальную карьеру, чтобы сосредоточиться на гимнастике, плавании и футболе. После окончания школы ему предложили стипендии как для занятий спортом, так и для танцев.

Суэйзи выбрал атлетику и поступил в колледж Сан-Джасинто в Хьюстоне, штат Техас, где занимался гимнастикой. Через два года он бросил школу, чтобы отправиться в турне с ледовым шоу «Дисней на параде» в роли прекрасного принца Белоснежки.

В 1972 году Суэйзи отправился в Нью-Йорк, чтобы продолжить танцевальную карьеру. Он начал заниматься в балетных труппах Харкнесса и Джоффри и вскоре был принят на работу в качестве главного танцора в балетную труппу Элиота Фелда.

Однако его успех был прерван, когда из-за старой футбольной травмы ему пришлось сделать операцию на колене. Операция, а также последовавшая за ней инфекция заставили Суэйзи покинуть престижную труппу Фельда.