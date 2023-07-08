Его боготворили все женщины мира, а мужчины уважали: чем прославился Патрик Суэйзи

Кем был Патрик Суэйзи?
Рожденный в 1952 году в Хьюстоне, штат Техас, Патрик Суэйзи начал свою карьеру как танцор, а затем добился успеха на Бродвее. После первых фильмов, таких как «Изгои», он прославился как звезда «Грязных танцев».
Затем Суэйзи снялся в нашумевшем фильме «Привидение», а также сыграл запоминающиеся роли в фильмах «На гребне волны» и «Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар». В 2008 году у актера диагностировали рак поджелудочной железы. Он скончался в следующем году в возрасте 57 лет.
Восхитительная танцовщица
Патрик Уэйн Суэйзи родился 18 августа 1952 года. Он и его четверо братьев и сестер воспитывались родителями Пэтси и Джесси Суэйзи. Мать Суэйзи, руководитель хьюстонской труппы джаз-балета, приобщила сына к танцам в раннем возрасте.
Еще в начальной школе Суэйзи полюбил балет, за что его часто дразнили одноклассники. В старших классах он отложил танцевальную карьеру, чтобы сосредоточиться на гимнастике, плавании и футболе. После окончания школы ему предложили стипендии как для занятий спортом, так и для танцев.
Суэйзи выбрал атлетику и поступил в колледж Сан-Джасинто в Хьюстоне, штат Техас, где занимался гимнастикой. Через два года он бросил школу, чтобы отправиться в турне с ледовым шоу «Дисней на параде» в роли прекрасного принца Белоснежки.
В 1972 году Суэйзи отправился в Нью-Йорк, чтобы продолжить танцевальную карьеру. Он начал заниматься в балетных труппах Харкнесса и Джоффри и вскоре был принят на работу в качестве главного танцора в балетную труппу Элиота Фелда.
Однако его успех был прерван, когда из-за старой футбольной травмы ему пришлось сделать операцию на колене. Операция, а также последовавшая за ней инфекция заставили Суэйзи покинуть престижную труппу Фельда.
Патрик Суэйзи. Фото: Global Look Press
«Вестсайдская история», «Бриолин»
В 1976 году Суэйзи переориентировался на сценическую деятельность и дебютировал на Бродвее в мюзикле Goodtime Charley. Позже он сыграл в «Вестсайдской истории», а в 1978 году получил главную роль в мюзикле «Бриолин». После того как Суэйзи сыграл роль Дэнни Зуко, он получил множество предложений на телевидении и в кино.
«Изгои», «Красный рассвет»
Сценический успех привел Суэйзи в Голливуд, где он дебютировал в кино в роли мстителя на роликах в фильме «Скейттаун, США» (1979). В 1981 году в сериале M*A*S*H он сыграл роль больного лейкемией на телевидении, а затем получил яркую роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои» (1983), вместе с Томом Крузом, Мэттом Диллоном и Эмилио Эстевесом.
Затем Суэйзи снялся в фильмах «Красный рассвет» и «Грандвью, США» 1984 года, а также в мини-сериале «Север и Юг» 1985 года и его сиквеле 1986 года.
«Грязные танцы» и «Она как ветер»
Выход неожиданного хита «Грязные танцы» (1987) принес Суэйзи мгновенную известность и сделал его новым голливудским сердцеедом. В фильме Суэйзи сыграл роль непонятого преподавателя танцев Джонни Касла, и эта роль принесла ему номинацию на «Золотой глобус».
«Грязные танцы» также позволили Суэйзи продолжить карьеру певца. Вдохновленный отношениями со своей женой Лизой, Суэйзи и соавтор Стейси Виделиц написали песню She's Like the Wind для саундтрека к фильму.
«Я встречал девушек с такими именами, как Мими и Энджел. И долгое время я не чувствовал, что заслуживаю ее, — рассказал Суэйзи журналу People. — В тот момент я просто почувствовал, что мне очень, очень повезло, что у меня есть женщина, которая считает, что я повесил луну».
Песня нашла отклик у музыкальных фанатов, и сингл взлетел на третье место в Billboard Hot 100 и на первое место в чарте Billboard Adult Contemporary.
Патрик Суэйзи с женой Лизой Нейми. Фото: Global Look Press
«Дом у дороги», «Привидение»
В 1989 году Суэйзи снялся в двух боевиках, «Дом у дороги» и «Ближайший родственник», которые пользовались скромным успехом в прокате. Год спустя он боролся за главную роль в романтической драме Джерри Цукера «Приведение» (1990) и получил ее. Этот фильм, в котором снялись Деми Мур и Вупи Голдберг, возродил слабеющую карьеру Суэйзи. Сборы «Приведения» превысили 200 миллионов долларов и принесли Суэйзи вторую номинацию на «Золотой глобус»
«На гребне волны», «Город удовольствий»
В 1991 году, когда он украсил обложку журнала People как «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих», Суэйзи снялся вместе с Киану Ривзом в боевике «На гребне волны».
В следующем году он обратился к драме, сыграв американского врача в Индии в фильме «Город удовольствий». Оба фильма имели умеренный успех, и в течение следующих нескольких лет восхождение Суэйзи, казалось, пошло на убыль.
«Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар»
В 1995 году Суэйзи вместе с актерами Уэсли Снайпсом и Джоном Легуизамо сыграл в комедии «Вонгу Фу, с благодарностью за все!. Джули Ньюмар». Игра Суэйзи в роли Вида Богема принесла ему третью номинацию на «Золотой глобус» в 1996 году. Однако его последующие фильмы «Черный пес» (1998) и «Письма убийцы» (1998) были в основном отвергнуты критиками.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Патрик Суэйзи в фильме «Привидение». Кадр из фильма
«Проснувшись в Рино», «Донни Дарко»
Суэйзи снялся в романтических комедиях «Попутчики» (2000) с Мелани Гриффит и «Проснувшись в Рино» (2002) с Наташей Ричардсон и Шарлиз Терон. В промежутке он сыграл телеведущего с темной тайной в культовом фильме «Донни Дарко» (2001).
Суэйзи также снялся в еще одном нашумевшем инди-фильме «11:14» (2003), а также вернулся к своим корням в фильмах «Последний танец» (2003) и «Грязные танцы: Гаванские ночи (2004).
«Зверь»
После окончания карьеры Суэйзи снимался в драмах «Прыжок» (2008) и «Окись» (2009). Также в 2009 году он снялся в единственном сезоне сериала A&E «Зверь» в роли ветерана ФБР и отъявленного преступника Чарльза Баркера.
Патрик Суэйзи. Фото: Global Look Press
Болезнь и смерть
Новые трудности настигли Суэйзи в начале 2008 года, когда он узнал, что у него рак поджелудочной железы IV стадии. Несмотря на диагноз, он продолжал работать, проходя курс химиотерапии, когда не был занят на съемках фильма «Зверь».
Актер скончался 14 сентября 2009 года, после более чем 20 месяцев борьбы с болезнью.
Личная жизнь
Суэйзи познакомился со своей будущей женой, Лизой Нейми, когда она была 15-летней ученицей в танцевальной студии его матери в начале 1970-х годов. Они поженились в 1975 году.
После того как в 1990 году у Лизы случился выкидыш, супруги отказались от идеи завести детей. Вместо этого они вкладывали свое время и любовь в свое ранчо, где было много собак, лошадей и крупного рогатого скота.
«Мы одна команда, — говорит Суэйзи о себе и своей жене. — Отношения выживают благодаря тому, что мы сохраняем дружбу, учимся влюбляться снова и снова, никогда не принимаем другого человека как должное и смотрим на вещи новыми глазами»
В 1997 году Суэйзи сломал правую ногу в результате несчастного случая во время съемок фильма «Письма убийцы». Примерно в это же время актер осознал, что серьезная проблема с алкоголем мешает его карьере, и попал в реабилитационную клинику.
Документальный фильм: «Я — Патрик Суэйзи»
В августе 2019 года документальный фильм «Я — Патрик Суэйзи» вышел в эфир на канале Paramount Network в день 67-летия актера.
Картина включала воспоминания со-звезды «Грязных танцев» Дженнифер Грей и режиссера «Приведения» Джерри Цукера, а также откровение о том, что Суэйзи подвергался физическому насилию со стороны своей жестокосердной матери.