Почему Елена Панова отказалась уезжать из России и зачем скрывала беременность: секреты звезды «Таежного романа»

После школы она попробовала поступить в Школу-студию МХАТ, но ее не приняли из-за специфического архангельского говора. Девушке посоветовали работать над собой и «побольше слушать дикторов». Расстроенная Елена устроилась на работу, а через год сделала вторую попытку – на этот раз удачную.

Она попала на курс Олега Ефремова, а через два года ее начали снимать в кино. Это было очень вовремя: время наступило голодное – в 90-х мама Елены перестала получать зарплату, не могла высылать дочке деньги. Студенты выживали в Москве, как могли, помогая друг дружке «по-братски».

Дочь Чарли Чаплина хотела ввести ее в мир европейского кино

Получив диплом Школы-студии МХАТ, Панова снялась в картине «Березина, или Последние дни Швейцарии». Это стало для нее отличным стартом: она познакомилась с дочерью великого Чарли Чаплина, и та предложила нашей актрисе помощь в выходе на европейские экраны.

Джеральдина Чаплин пришла в такой восторг от игры Елены, что готова была обеспечить ей преподавателей английского и знакомства с «нужными людьми». Но Панова отказалась. Ей было страшно – слишком много всего наобещала Джеральдина. Девушка решила не торопить события и остаться в России.

Похожа на молодую Морюдкову

