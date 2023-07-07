Почему Елена Панова отказалась уезжать из России и зачем скрывала беременность: секреты звезды «Таежного романа»

Елена Панова – рискованная актриса: будучи беременной, она снималась по пояс в ледяной воде и выполняла опасные трюки. Такая достоверность дорогого стоит: недаром звезда «Боя с тенью» и других фильмов пользуется в России огромной популярностью.
Мечтала о карьере балерины
Елена Панова в детстве. Фото: соцсети
Елена Панова родилась 9 июня 1977 года в Архангельске. Ее отец, Виктор Петрович, был режиссером и создателем молодежного театра, а мама, Жанна Валентиновна, преподавала в музыкальной школе.
Лена с детства мечтала стать балериной, выступать на сцене Большого театра. Но специалисты-хореографы вынесли неутешительный вердикт: ей следовало забыть о карьере балерины. Тогда девочка поставила перед собой другую цель – стать актрисой.
«Голодное время» в Москве
Елена Панова в фильме "Темный мир". Фото: кадр из фильма
После школы она попробовала поступить в Школу-студию МХАТ, но ее не приняли из-за специфического архангельского говора. Девушке посоветовали работать над собой и «побольше слушать дикторов». Расстроенная Елена устроилась на работу, а через год сделала вторую попытку – на этот раз удачную.
Она попала на курс Олега Ефремова, а через два года ее начали снимать в кино. Это было очень вовремя: время наступило голодное – в 90-х мама Елены перестала получать зарплату, не могла высылать дочке деньги. Студенты выживали в Москве, как могли, помогая друг дружке «по-братски».
Дочь Чарли Чаплина хотела ввести ее в мир европейского кино
Получив диплом Школы-студии МХАТ, Панова снялась в картине «Березина, или Последние дни Швейцарии». Это стало для нее отличным стартом: она познакомилась с дочерью великого Чарли Чаплина, и та предложила нашей актрисе помощь в выходе на европейские экраны.
Джеральдина Чаплин пришла в такой восторг от игры Елены, что готова была обеспечить ей преподавателей английского и знакомства с «нужными людьми». Но Панова отказалась. Ей было страшно – слишком много всего наобещала Джеральдина. Девушка решила не торопить события и остаться в России.
Похожа на молодую Морюдкову
Елена Панова в фильме "Граница. Таежный роман". Фото: кадр из фильма
Вскоре Панова появилась на экране в фильме «Мама» Дениса Евстигнеева: о семье, захватившей самолет. Руководила сыновьями мама – властная и строгая, но в то же время безумно любящая своих детей Полина.
Взрослую Полину сыграла Нонна Мордюкова, а на роль Полины в юности взяли Елену Панову. Мордюковой она очень понравилась – актриса отметила, что Елена похожа на нее в молодости.
«Граница. Таежный роман»
Но настоящим прорывом в карьере Пановой стала работа в фильме «Граница. Таежный роман», где она сыграла Галину, одну из трех подруг, живущих в далеком гарнизоне. За исполнение этой роли Панова получила Государственную премию РФ.
А потом последовал боевик Алексея Сидорова «Бой с тенью», ставший культовым, а затем и вторая часть – «Бой с тенью 2: Реванш». Эта работа принесла Елене Пановой не только большой успех в мире кино, но и крутой поворот в личной жизни.
«Бой с тенью» и другие фильмы
Елена Панова в фильме "Бой с тенью". Фото: кадр из фильма
Режиссером второй части «Боя с тенью» был Антон Мегердичев, и он привел Елену в восхищение своим талантом. И режиссер, в свою очередь, был покорен Еленой как актрисой. О чем-то большем они тогда не думали, тем более что Мегердичев был женат. Панова продолжала активно сниматься.
В ее фильмографию добавились сериал «Доктор Тырса», фильм-катастрофа «Метро», детектив «Лютый». В социальной драме Юрия Быкова «Дурак» она сыграла жену главного героя. В 2016 году на экраны вышел сериал «Челночницы», где Панова исполнила одну из главных ролей, а потом зрители увидели актрису в фильме «Время первых» - о развитии космоса в Советском Союзе.
Елена Панова в сериале "Челночницы". Фото: кадр из сериала
Параллельно Елена Панова играла на театральной сцене – в театре-студии Олега Табакова и в МХТ она воплощала самые разные образы. И все же зрители больше знают ее как актрису кино. Она снялась в комедийном детективе «Мама Лора», историческом фильме «Шифр», сериалах «Медиатор» и «Спросите медсестру». Всего же на счету актрисы уже несколько десятков работ в фильмах и сериалах.
Помощница по хозяйству
По данным СМИ, актрисы такого уровня, как Елена Панова, за один съемочный день зарабатывают сумму от 200 тысяч рублей. Сама актриса никогда не афишировала своих заработков. Известно, что у нее есть помощница по хозяйству, но актриса любит сама ходить по магазинам и покупать продукты для семьи - это доставляет ей удовольствие.
Тайная свадьба с режиссером Антоном Мегердичевым
Елена Панова и Антон Мегердичев. Фото: соцсети
С Антоном Мегердичевым Елена работала на нескольких проектах. И однажды оба поняли, что их отношения – давно уже нечто большее, чем уважение и дружба. Они не афишировали свой роман, и, когда решили пожениться, устроили совсем скромную свадьбу – для самых близких.
Мама двух дочек
Старшая дочь Елены Пановой - Марианна. Фото: соцсети
В 2012 году на свет появилась дочь Марианна, спустя 4 года – вторая дочь, которую назвали в честь любимой бабушки Елены – Лидией. Кстати, в картине «Метро» актриса снималась беременной, так что в некоторых – особенно опасных – сценах ее подменяли дублерши. И все же немало досталось и самой актрисе: например, приходилось сниматься в ледяной воде в тоннеле метро.
Фото: кадр из фильма "Метро"
Со второй беременностью все было иначе: Елена скрывала свое положение, сколько могла, даже ушла на несколько месяцев в отпуск. А совсем скоро – Лидочке едва исполнилось 4 месяца – Елена Панова получила роль в фильме «Мама Лора». К тому времени актриса уже вернулась после родов к своим обычным параметрам – при росте 173 см она весит 58 кг.
Нужно было отправляться в Ярославль и Переславль-Залесский. И Елена поехала, собравшись, словно в далекую экспедицию: вместе с крошечной дочкой, мамой, сестрой и помощницей.
Влюбленности и романы
Младшая дочь Елены Пановой - Лида. Фото: соцсети
После рождения детей Елена Панова, по ее признанию, сильно изменилась: как бы ни важна для нее была любимая профессия, все равно семья – на первом месте. Что же касается романов и влюбленностей актрисы до замужества, то об этом она никогда не рассказывает.
«Мне вообще хочется сказать, что до моего мужа у меня не было влюбленностей… Нет, они, конечно, были. В подростковом возрасте мы с подружкой влюбились в одного мальчика. Мне кажется, нам просто нечем было заняться, и мы придумали общее дело.
Однажды весь вечер просидели у его квартиры. Но, честно говоря, я даже не помню, как его зовут. Были и серьезные отношения. Но сейчас мне не хочется это вспоминать: все предыдущее было лишь подготовкой к моей сегодняшней жизни», - признавалась Елена Панова в интервью.
Сложные отношения с театром
Елена Панова в сериале "Шифр". Фото: кадр из сериала
Летом 2022 года Елена Панова вновь появилась на экранах - во втором сезоне сериала «Спросите медсестру», а потом вышел третий сезон «Шифра» с Пановой в главной роли. А вот с театрами у актрисы не сложилось. Как признавалась Елена, ее трудовая книжка лежит в МХТ, хотя она не играет там уже больше 10 лет.
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Что же касается «Табакерки», то там она играла как приглашенная актриса, но в какой-то момент это сотрудничество прекратилось.
«Со мной расторгли договор. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем Табаковым, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это все, если не складывается».
Так что на сегодняшний день жизнь Елены Пановой до краев наполнена семье и съемками в кино – в этом у нее недостатка нет.