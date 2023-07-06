Именитый партнер и трудная дорога к золоту: история фигуристки Александры Степановой

Фигуристка Александра Степанова выступает в паре с партнером Иваном Букиным. Их дуэт долго преследовала слава «вечно вторых», ведь в России сильнейшая конкуренция. Но спортсмены преодолели ее и собираются взять еще больше турнирного золота. Даже беременность девушки не стала препятствием для этого.
Спортивное детство
Александра родилась 19 августа 1995 года в Петербурге. Ее родители не занимались спортом профессионально - мама увлекалась волейболом, а отец пробовал себя в роли конькобежца, - но решили, что у их дочки будет спортивная карьера. В 4 года они отвели ее на каток, и в жизни Саши начались серьезные тренировки, даже более важные, чем школа.
Сначала девочку готовили как одиночницу, но с возрастом тренеры стали замечать, что в прыжках она не сильна, зато скорость и артистизм у нее на высоте. Юную спортсменку порекомендовали перевести в танцы на льду.
В 2006 году семья переехала в Москву, где через пару лет для девушки нашелся партнер. Олимпийский чемпион Андрей Букин как раз искал пару для своего сына Ивана, от которого ушла Елена Ильиных. Знаменитая семья посмотрела запись катания Саши и одобрила кандидатку.
Юные Александра Степанова и Иван Букин. Фото: соцсети
Позже в интервью Степанова рассказывала, что ей пришлось дотягиваться до уровня партнера, а вокруг при этом постоянно ходили разговоры, что к сыну Андрея Букина выстроилась целая очередь из сильных фигуристок.
Через год после объединения под руководством тренеров Александра Свинина и Ирины Жук пара вошла в состав сборной России. В 2010-2013 годах дуэт семь раз становился победителем юниорских Гран-при, проходивших за рубежом. В 2012-м Степанова и Букин заняли первое место на чемпионате мира среди юниоров, а затем перешли во взрослые соревнования.
Спортивные достижения
- Международный турнир Finlandia Trophy: 2014, 2016 – золото; 2017 – серебро; 2018 – золото.
- Чемпионат России: 2014, 2015 – бронза; 2016, 2017, 2018, 2019 – серебро; 2021, 2022 – золото.
- Чемпионат Европы: 2015, 2018 – бронза; 2019 – серебро; 2020 – бронза; 2022 – серебро.
- Этапы Гран-при в Америке: 2015 – бронза, 2020 – серебро.
- Этапы Гран-при в Китае: 2017 – бронза.
- Этапы Гран-при во Франции: 2018, 2022 – бронза.
- Этапы Гран-при в Японии: 2020 – серебро.
- Этапы Гран-при в России: 2018 – бронза; 2019 – золото.
- Этапы Гран-при в Финляндии: 2019 – золото.
- Этап Гран-при в Италии: 2022 – бронза.
- Кубок Первого канала: 2021, 2022 – серебро.
Александра Степанова и Иван Букин на льду. 2017 год. Фото: Global Look Press
Пара очень ждала Зимних Олимпийских игр в Корее 2018 года, но Международный олимпийский комитет не допустил Ивана к соревнованиям без объяснения причин. По словам Александры, в тот момент больше расстроились родители, чем сами спортсмены.
В начале сезона 2019 году Степанова получила травму спины, которая почти на три месяца вывела ее из строя. Из-за боли в суставах во время прокатов девушке потребовалось лечение в Германии.
В 2022-м пара выступила на Олимпиаде в Пекине, но заняла только шестое место.
Личная жизнь
Из-за теплых совместных фото в соцсетях, поклонники ледового дуэта нередко думали, что у Александры и Ивана роман, но сами фигуристы отмечают, что они, скорее, как брат и сестра. В юности, правда, был период, когда Саша влюбилась в партнера, но он быстро прошел.
Через пару лет, на соревнованиях в Корее Иван подарил девушке букет из 181 розы, но фигуристка уже не смогла ответить партнеру взаимностью.
Также ходили слухи о романе Степановой с хореографом Даниилом Глейхенгаузом, которые якобы сблизилось во время подготовки шоу «Чемпионы на льду». Однако девушка заверила, что они просто друзья и коллеги.
А в 2022 году в жизни Александры произошло трогательное событие. После финала шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» на лед перед ней выехал массажист российской сборной Владислав Малинов с букетом белых роз. Он встал перед девушкой на одно колено, достал кольцо и сделал Степановой предложение на глазах у зрителей. Фигуристка расплакалась и ответила «да».
Предложение руки и сердца Александре. Фото: соцсети
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Вскоре пара сыграла свадьбу, и Александре пришлось приостановить спортивную карьеру. Уже весной 2023-го ее фанаты узнали, что девушка впервые стала мамой. Причем свою беременность спортсменка держала в секрете.
Однако новый статус не заставил Степанову отложить коньки. Она быстро восстановилась и вернулась на лед в пару к Букину. Дуэт сменил прежних наставников на Александра Жулина, чтобы успеть попробовать что-нибудь новое до завершения спортивной карьеры.
Александра Степанова с мужем ребенком - выписка из роддома.
Интересные факты
В социальных сетях Александра выкладывает немало фото из отпуска, в том числе и будоражащие фанатов снимки в купальниках.
На церемонии закрытия Гран-при в Японии у Степановой и Букина произошел курьез. Девушка пожала руку тренеру и повернулась к партнеру за поцелуем, а тот ее не заметил. В итоге Александра несколько секунд простояла с вытянутыми губами, пока Иван общался с наставником. Неудобный момент попал на фото.
Однажды на турнире Finlandia Trophy судьи свитком остановили выступление пары в короткой программе. Причиной было попадание на лед серпантина. Фигуристам разрешили завершить прокат после удаления «травмоопасных предметов», но впечатление от номера у зрителей осталось смазанным.