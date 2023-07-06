Именитый партнер и трудная дорога к золоту: история фигуристки Александры Степановой

Фигуристка Александра Степанова выступает в паре с партнером Иваном Букиным. Их дуэт долго преследовала слава «вечно вторых», ведь в России сильнейшая конкуренция. Но спортсмены преодолели ее и собираются взять еще больше турнирного золота. Даже беременность девушки не стала препятствием для этого.

Спортивное детство

Александра родилась 19 августа 1995 года в Петербурге. Ее родители не занимались спортом профессионально - мама увлекалась волейболом, а отец пробовал себя в роли конькобежца, - но решили, что у их дочки будет спортивная карьера. В 4 года они отвели ее на каток, и в жизни Саши начались серьезные тренировки, даже более важные, чем школа.

Сначала девочку готовили как одиночницу, но с возрастом тренеры стали замечать, что в прыжках она не сильна, зато скорость и артистизм у нее на высоте. Юную спортсменку порекомендовали перевести в танцы на льду.

В 2006 году семья переехала в Москву, где через пару лет для девушки нашелся партнер. Олимпийский чемпион Андрей Букин как раз искал пару для своего сына Ивана, от которого ушла Елена Ильиных. Знаменитая семья посмотрела запись катания Саши и одобрила кандидатку.