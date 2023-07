Прославился комической ролью Мистера Бина: биография Роуэна Аткинсона

Кто такой Роуэн Аткинсон?

В 1979 году Роуэн Аткинсон написал сценарий и сыграл главную роль в программе Би-би-си Not the Nine O'clock News. Позже он получил роль в телесериале «Блэкаддер» и последующих спин-оффах.

В 1990 году он снялся в роли своего первоначально разработанного персонажа Мистера Бина в одноименном телесериале. В 1997 году «Мистер Бин» был адаптирован для кино и пользовался широким успехом.