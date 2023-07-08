Прославился комической ролью Мистера Бина: биография Роуэна Аткинсона

Телевидение, кино и театр

В 1979 году Аткинсон написал сценарий и сыграл главную роль в программе Би-би-си «Не девятичасовые новости». В 1981 году Аткинсон стал самым молодым исполнителем, сыгравшим главную роль в шоу одного человека в Вест-Энде.

Позднее Эткинсон играл в таких театральных постановках, как «Ботаник» (1984), «Новое ревю» (1986) и «Чихание» (1988). Затем он получил роли в таких телевизионных шоу, как «Не девятичасовые новости» (1979–1982), «Черная гадюка» (1983–1989) и «Тонкая голубая линия» (1995–1996).

Успех «Черной гадюки» подстегнул создание телевизионных спецвыпусков «Рождественские песнопения Черной гадюки» и «Черная гадюка: Годы роялистов» — оба вышли в эфир в 1988 году.

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В 1990 году Аткинсон снялся в роли своего первоначально разработанного персонажа Мистера Бина в одноименном телесериале. Успешный комедийный сериал был адаптирован для кино в 1997 году. Аткинсон повторил свой знаменитый образ Мистера Бина в комедийном скетче на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года.

В числе других киноработ Эткинсона — «Бин: фильм-катастрофа» (1997), «Агент Джонни Инглиш» (2003) и «Молчи в тряпочку» (2005).