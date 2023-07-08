Прославился комической ролью Мистера Бина: биография Роуэна Аткинсона

Кто такой Роуэн Аткинсон?
В 1979 году Роуэн Аткинсон написал сценарий и сыграл главную роль в программе Би-би-си Not the Nine O'clock News. Позже он получил роль в телесериале «Блэкаддер» и последующих спин-оффах.
В 1990 году он снялся в роли своего первоначально разработанного персонажа Мистера Бина в одноименном телесериале. В 1997 году «Мистер Бин» был адаптирован для кино и пользовался широким успехом.
Роуэн Аткинсон. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Роуэн Себастьян Аткинсон родился 6 января 1955 года в Ньюкасле-на-Тайне, Англия. Аткинсон учился в университете Ньюкасла и Оксфордском университете и получил степень магистра в области электротехники.
Он начал выступать со скетчами во время учебы в Оксфорде, впервые появившись в оксфордских ревю на Эдинбургском фестивале Fringe. Вскоре он выступал в театральных клубах и в комедийных шоу на BBC Radio 3.
Роуэн Аткинсон в фильме «Агент Джонни Инглиш». Фото: Global Look Press
Телевидение, кино и театр
В 1979 году Аткинсон написал сценарий и сыграл главную роль в программе Би-би-си «Не девятичасовые новости». В 1981 году Аткинсон стал самым молодым исполнителем, сыгравшим главную роль в шоу одного человека в Вест-Энде.
Позднее Эткинсон играл в таких театральных постановках, как «Ботаник» (1984), «Новое ревю» (1986) и «Чихание» (1988). Затем он получил роли в таких телевизионных шоу, как «Не девятичасовые новости» (1979–1982), «Черная гадюка» (1983–1989) и «Тонкая голубая линия» (1995–1996).
Успех «Черной гадюки» подстегнул создание телевизионных спецвыпусков «Рождественские песнопения Черной гадюки» и «Черная гадюка: Годы роялистов» — оба вышли в эфир в 1988 году.
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В 1990 году Аткинсон снялся в роли своего первоначально разработанного персонажа Мистера Бина в одноименном телесериале. Успешный комедийный сериал был адаптирован для кино в 1997 году. Аткинсон повторил свой знаменитый образ Мистера Бина в комедийном скетче на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года.
В числе других киноработ Эткинсона — «Бин: фильм-катастрофа» (1997), «Агент Джонни Инглиш» (2003) и «Молчи в тряпочку» (2005).
Герой Роуэна Аткинсона — Мистер Бин. Фото: Global Look Press