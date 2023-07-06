Выиграл «Битву экстрасенсов», но пошел по собственному пути: чему учит эзотерик Виталий Гиберт

С молодым симпатичным эзотериком Виталием Гибертом телезрители познакомились в 11-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Ученик знаменитой Натальи Бантеевой победил в шоу и отправился с семинарами по стране рассказывать людям о высших силах, поиске истины и внутренней свободе. Общаясь со слушателями, он якобы пропускает через себя вселенскую любовь, отдавая залу свою энергию.
Детство и смерть матери
Виталий родился 21 марта 1988 года в Элисте (Калмыкия), у него есть старшая и младшая сестры. Сразу после появления на свет стало понятно, что мальчик не такой, как все. Он родился таинственно красивым, выделяясь среди других детей. Весь роддом сбегался посмотреть на этого ребенка.
Однако, когда Виталик подрос, рыжие волосы и веснушки сделали его объектом для насмешек среди сверстников с азиатской внешностью. Он всерьез считал себя некрасивым и непривлекательным для девушек. Однако издевки ребят только закаляли его характер.
Виталий Гиберт в детстве. Фото: соцсети
Еще в детстве юноша стал ощущать наличие у себя паранормальных способностей. Когда он был еще школьником, от рака скончалась его мать. По воспоминаниям Виталия, врачи проморгали онкологическое заболевание, решив, что это обычное воспаление, и назначив женщине прогревания.
Из-за процедур опухоль стала быстро прогрессировать, и в итоге мать экстрасенса умерла. На похоронах юный Гиберт увидел ее призрак, но совершенно не испугался. Тогда он окончательно понял, что ему доступно больше, чем обычным людям. Но о своих силах парень решил молчать, боясь непонимания.
Он стал изучать эзотерику, хотя отец не поддерживал «странное хобби» сына. Глава семьи откровенно не любил шоу «Битва экстрасенсов», но, когда Виталий отправился туда, вынужден был посмотреть. Старший Гиберт поразился способностями наследника и позвонил ему сразу после эфира, чтобы выразить свою отцовскую гордость.
Виталий Гиберт в «Битвы экстрасенсов». Фото: канал ТНТ
«Битва экстрасенсов»
Не все испытания в популярном шоу дались Виталию с легкостью. Он провалился на отборе и указал на правильный автомобиль, уже уходя с площадки. Не смог найти стул со спрятанными драгоценностями, не узнал могилу Вольфа Мессинга на кладбище.
Зато нашел выход из лабиринта за три минуты, увидел, сколько фотографий вложено в закрытый конверт, выяснил причины самоубийства молодой девушки и подсказал мужчине, что его жену и детей следует искать в религиозной секте.
Популярности экстрасенса способствовали его молодость и миловидная внешность. Красивое лицо и рыжие волосы привлекали тысячи телезрительниц. Поклонницы стали узнавать Гиберта на улице, завалили его сообщениями с признаниями в любви. В итоге он победил в 11-м сезоне «Битвы», собрав более 42 тысяч голосов.
Виталий не знал, как справиться со своей популярностью, и после триумфа перестал показываться на ТВ, отклоняя любые предложения о съемках. Однако летом 2015 года согласился принять участие в спецвыпуске «БЭ».
Правда, появился в кадре уже не таким милашкой – он сильно похудел, отпустил длинные волосы и бороду. Это был его способ оттолкнуть назойливых поклонниц. Позже он вернулся к привычному зрителям образу и стал еще привлекательнее.
Виталий Гиберт с длинными волосами. Фото: соцсети
Вне шоу
Виталий уверяет, что не старается нажиться на своих способностях. Он честно признается, что его дар не может вылечить смертельную болезнь, притянуть богатство или влюбить кого-то, поэтому мистик никогда не станет давать отчаявшимся людям подобные обещания.
Молодой человек верит, что каждый, кто обращается за помощью к экстрасенсу, может и сам справиться со своей проблемой, если правильно и вовремя его направить. И что нехорошо перекладывать решение своих проблем на одаренного специалиста.
Гиберт отказался от личных приемов клиентов, а также консультаций онлайн. Он выбрал иной путь — через книги и семинары доносить до людей, как можно открыть в себе экстрасенсорные способности. В своей самой популярной книге «Моделирование будущего» Виталий уверяет читателей, что повлиять на свою судьбу может каждый.
Для этого надо избавиться от сомнений и создать в своем представлении осязаемый объект желаемого. Именно так, по его словам, он и добился успеха в «Битве экстрасенсов» — не пришел на шоу бороться за победу, а сразу ощутил себя победителем.
Виталий Гиберт. Фото: соцсети
Личная жизнь
Первая любовь пришла к Виталию в 18 лет и была болезненной. Он влюбился в сверстницу Марину, которая напоминала ему умершую маму. Причем девушка сама стала добиваться внимания молодого человека. А когда достигла цели, он тут же стал ей неинтересен. Гиберт пытался вернуть возлюбленную, но безрезультатно.
Позже ему приписывали романы с певицей МакSим, участницами «Битвы экстрасенсов» Викторией Камахиной и Мэрилин Керро, звездой «Дома-2» Нелли Ермолаевой, но все эти слухи не подтвердились. Сам же Гиберт на вопросы о будущих жене и детях старается не отвечать, хотя и ведает свою судьбу, по его словам.
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Виталий Гиберт сегодня. Фото: Global Look Press
Интересные факты
В «Битве экстрасенсов» Гиберт предсказал вокалистке группы «Ленинград» Юлии Коган сольную карьеру и популярность, вдохновив ее двигаться дальше.
Собранные на семинарах деньги Виталий нередко направляет на благотворительность — помогает детским домам и приютам.
В последнее время интерес эзотерика сместился в сторону Востока. Он активно рассказывает своим поклонникам в соцсетях о медитациях, мантрах, энергетических каналах и буддизме.