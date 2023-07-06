Выиграл «Битву экстрасенсов», но пошел по собственному пути: чему учит эзотерик Виталий Гиберт

С молодым симпатичным эзотериком Виталием Гибертом телезрители познакомились в 11-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Ученик знаменитой Натальи Бантеевой победил в шоу и отправился с семинарами по стране рассказывать людям о высших силах, поиске истины и внутренней свободе. Общаясь со слушателями, он якобы пропускает через себя вселенскую любовь, отдавая залу свою энергию.

Детство и смерть матери

Виталий родился 21 марта 1988 года в Элисте (Калмыкия), у него есть старшая и младшая сестры. Сразу после появления на свет стало понятно, что мальчик не такой, как все. Он родился таинственно красивым, выделяясь среди других детей. Весь роддом сбегался посмотреть на этого ребенка.

Однако, когда Виталик подрос, рыжие волосы и веснушки сделали его объектом для насмешек среди сверстников с азиатской внешностью. Он всерьез считал себя некрасивым и непривлекательным для девушек. Однако издевки ребят только закаляли его характер.