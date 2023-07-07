Почему Борис Корчевников мог пропасть из телеэфира

Россияне всерьез беспокоятся за Бориса Корчевникова. Как сообщают СМИ, известный телеведущий и руководитель канала «Спас» неожиданно пропал из эфира. Программа «Жизнь и судьба», которую ведет Борис на телеканале «Россия», исчезла из эфирной сетки.
Его поклонники выдвигают самые разные версии, самая распространенная из которых – Борис взял небольшую паузу по состоянию здоровья.
Что случилось с известным телеведущим восемь лет назад
Здоровье Бориса Корчевникова всерьез пошатнулось еще в 2015 году, когда у него обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. Телеведущему сделали тогда операцию, он перенес трепанацию черепа. И как рассказывал Борис, в тот момент он многое переосмыслил в своей жизни и пришел к Богу.
«Какие мы глупые, думая, что мы сами что-то можем, что у нас есть силы. Мы бессильные. И только чудо божье нас держит в силах. Одно дуновение, и все мы ничего не можем в жизни.
Я остро ощутил это там, в больнице, и это состояние дало мне столько в жизни! Изменило по-настоящему…», - рассказывал тогда Борис Корчевников в одном из своих интервью.
Борис Корчевников. Фото: Global Look Press
Несмотря на то что телеведущего прооперировали в июле 2015 года, практически через месяц он вышел на работу. Казалось бы, больше поводов для беспокойства нет.
В 2017 году Корчевников рассказывал, что давно не посещал врачей, хотя с его недугом должен проходить обследование дважды в год.
Через два года зрители снова начали переживать о здоровье Бориса. Телеведущий стал неважно выглядеть, у него появились синяки под глазами, он поправился.
Предполагали, что Корчевников мог набрать вес из-за гормонального лечения, которое обычно назначается больным после лучевого облучения. И действительно, сам Борис говорил, что периодически проходит лечебную терапию.
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И почему его здоровье вновь начало ухудшаться
В 2022 году у поклонников Бориса Корчевникова снова появился повод для беспокойства. Выяснилось, что ведущий вновь перенес сложную операцию на голове.
В начале прошлого года актер Виталий Гогунский, ставший одним из героев выпуска программы Корчевникова «Судьба человека», поделился подробностями состояния здоровья ведущего. Так, он рассказал, что Борис уже не может вести программу без специальных приборов.
«Ему помогают определенные гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и ему в письменном виде выдают текст на планшет. Борис Корчевников - Бетховен нашей журналистики», - пояснил тогда Виталий.
Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека»
Сам Борис признавался, что действительно ему гораздо сложнее дается любая коммуникация с людьми. И он проходит серьезную стадию лечения.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Борис не зациклен только на собственной личности. Он занимается благотворительностью, собирает материальную помощь для всех тех, кому это действительно необходимо.
Нам же остается только догадываться, почему сейчас Борис мог пропасть из телеэфира. Возможно, причина кроется и в чем-то другом.
Тем не менее Teleprogramma.pro желает Борису Корчевникову крепкого здоровья и профессиональных успехов!