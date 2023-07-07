Почему Борис Корчевников мог пропасть из телеэфира

Россияне всерьез беспокоятся за Бориса Корчевникова. Как сообщают СМИ, известный телеведущий и руководитель канала «Спас» неожиданно пропал из эфира. Программа «Жизнь и судьба», которую ведет Борис на телеканале «Россия», исчезла из эфирной сетки.

Его поклонники выдвигают самые разные версии, самая распространенная из которых – Борис взял небольшую паузу по состоянию здоровья.

Что случилось с известным телеведущим восемь лет назад

Здоровье Бориса Корчевникова всерьез пошатнулось еще в 2015 году, когда у него обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. Телеведущему сделали тогда операцию, он перенес трепанацию черепа. И как рассказывал Борис, в тот момент он многое переосмыслил в своей жизни и пришел к Богу.