Морган Фримен — темнокожий американский актер со спокойным и глубоким голосом

Кто такой Морган Фримен?

Морган Фримен поступил в ВВС после окончания школы, чтобы стать пилотом истребителя. Позже он понял, что это не то, чего он хотел, и поэтому начал свою актерскую карьеру. После нескольких лет небольших ролей и ограниченного успеха, он начал получать большие роли и завоевывать признание критиков и зрителей. Сейчас он является одной из самых уважаемых звезд Голливуда.

Ранняя жизнь

Фриман родился 1 июня 1937 года в Мемфисе, штат Теннесси. Младший из пяти детей, родившихся в семье парикмахера Моргана Портерфилда Фримена – старшего и школьной учительницы Мэйм Эдны, Фримен вырос в Чикаго и Миссисипи в семье с низким уровнем дохода.

Вскоре после его рождения родители Моргана, как и многие другие афроамериканцы, испытывавшие трудности в условиях южного Джима Кроу, переехали в Чикаго в поисках работы. Пока его родители искали работу, Фримен оставался с бабушкой по материнской линии в Чарльстоне, штат Миссисипи.

Когда ему было шесть лет, бабушка Фримена умерла, и мальчик переехал на север, чтобы быть с матерью, которая уже разошлась со своим мужем-алкоголиком. Позже они переехали в Теннесси, а затем вернулись в Миссисипи, где Мэйм Эдна поселила свою семью в Гринвуде.

В детстве Фримен проводил значительную часть своего времени, выкраивая деньги, чтобы сходить в кино, где он рано проникся восхищением к таким актерам, как Гэри Купер, Спенсер Трейси и Сидни Пуатье.

Сам Фримен попал в актерскую среду случайно. Он учился в младших классах, и в наказание за то, что выдернул стул из-под девочки, в которую был влюблен, Фримена обязали участвовать в школьном драматическом конкурсе. К своему удивлению и, вероятно, к удивлению школьной администрации, 12-летний подросток сразу же проявил себя на сцене и занял первое место в программе.