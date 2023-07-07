Морган Фримен — темнокожий американский актер со спокойным и глубоким голосом

Кто такой Морган Фримен?
Морган Фримен поступил в ВВС после окончания школы, чтобы стать пилотом истребителя. Позже он понял, что это не то, чего он хотел, и поэтому начал свою актерскую карьеру. После нескольких лет небольших ролей и ограниченного успеха, он начал получать большие роли и завоевывать признание критиков и зрителей. Сейчас он является одной из самых уважаемых звезд Голливуда.
Ранняя жизнь
Фриман родился 1 июня 1937 года в Мемфисе, штат Теннесси. Младший из пяти детей, родившихся в семье парикмахера Моргана Портерфилда Фримена – старшего и школьной учительницы Мэйм Эдны, Фримен вырос в Чикаго и Миссисипи в семье с низким уровнем дохода.
Вскоре после его рождения родители Моргана, как и многие другие афроамериканцы, испытывавшие трудности в условиях южного Джима Кроу, переехали в Чикаго в поисках работы. Пока его родители искали работу, Фримен оставался с бабушкой по материнской линии в Чарльстоне, штат Миссисипи.
Когда ему было шесть лет, бабушка Фримена умерла, и мальчик переехал на север, чтобы быть с матерью, которая уже разошлась со своим мужем-алкоголиком. Позже они переехали в Теннесси, а затем вернулись в Миссисипи, где Мэйм Эдна поселила свою семью в Гринвуде.
В детстве Фримен проводил значительную часть своего времени, выкраивая деньги, чтобы сходить в кино, где он рано проникся восхищением к таким актерам, как Гэри Купер, Спенсер Трейси и Сидни Пуатье.
Сам Фримен попал в актерскую среду случайно. Он учился в младших классах, и в наказание за то, что выдернул стул из-под девочки, в которую был влюблен, Фримена обязали участвовать в школьном драматическом конкурсе. К своему удивлению и, вероятно, к удивлению школьной администрации, 12-летний подросток сразу же проявил себя на сцене и занял первое место в программе.
Морган Фримен. Фото: Global Look Press
Военная служба
Но хотя Фримен любил играть, полеты — в частности, идея стать летчиком-истребителем — была ему по сердцу. Поэтому, окончив школу в 1955 году, Морган отказался от частичной стипендии на драматическое искусство и поступил на службу в ВВС США.
Однако военная служба оказалась совсем не такой, как он ожидал. Вместо того чтобы кружить в небе, Фримен был вынужден работать на земле в качестве механика и техника по радиолокации. Он также понял, что не хочет сбивать других людей.
«Я очень ясно прозрел, — сказал он журналу AARP Magazine. — Ты не влюблен в это, ты влюблен в идею этого».
В 1959 году Фримен покинул ВВС и попытал счастья на Западе, переехав в Голливуд, чтобы попробовать себя в качестве актера. Это была нелегкая жизнь. Он посещал курсы актерского мастерства и с трудом находил работу. В начале 1960-х годов он снова переехал, на этот раз в Нью-Йорк, где его ждали мелкие подработки и ночные прослушивания.
Большой перерыв
В 1967 году, в том же году, когда он женился на Жанетт Адэр Брэдшоу, Фримен сделал большой карьерный прорыв, получив роль в бродвейской постановке «Хелло, Долли!» с Перл Бейли в главной роли. Примерно в это же время Фриман также сыграл во внебродвейской постановке «Ниггерские любовники».
Национальная известность пришла к нему в 1971 году, когда он начал регулярно появляться на «Электрической компании», детском телешоу общественного телевидения, посвященном обучению детей чтению. В шоу, в котором участвовали такие нынешние и будущие звезды, как Рита Морено, Джоан Риверс и Джин Уайлдер, Фримен сыграл несколько самых запоминающихся персонажей — Легкого читателя, Мела Маундса, графа Дракулу.
Но телевидение оказалось для Фримена изнурительной и требовательной жизнью. Несмотря на некоторые работы на сцене, включая номинированное на премию «Тони» выступление в спектакле «Могучие джентльмены» в конце 1970-х годов, Фримен не мог пробиться в кино, как ему хотелось.
Когда в 1976 году фильм «Электрическая компания» был отменен, Фримен увидел, что его карьера далека от стабильности. Его личная жизнь тоже страдала. Задолго до окончания шоу Фримен обнаружил, что его брак начал разваливаться, и он начал много пить. Фримен и Жанетт развелись в 1979 году.
Через год после развода карьера Фримена пошла в гору, когда он получил роль сумасшедшего заключенного в фильме Роберта Редфорда «Брубейкер» (1980). Однако стабильный поток киноработ, на который он надеялся, не последовал. И Фриман был вынужден вернуться на телевидение, чтобы два тяжелых года сниматься в мыльной опере «Другой мир».
Большую часть оставшегося десятилетия Фримен снимался в ролях, которые принесли ему некоторое признание, но не в тех крупных, влиятельных работах, которые привлекли бы внимание А-листа. Среди прочих ролей была роль в фильме Пола Ньюмана «Гарри и сын» 1984 года, также он был рассказчиком в телевизионном мини-сериале «Убийства детей в Атланте».
Морган Фримен. Фото: Global Look Press
Голливудская звезда
В 1987 году судьба Фримена изменилась, когда он получил роль в фильме «Уличный умник», в котором актер предстал на экране в образе непостоянного сутенера Фаста Блэка. Эта роль принесла Фриману огромный успех и номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».
Кинокритик Полин Каэль даже задалась вопросом: «Является ли Морган Фримен величайшим американским актером?». Два года спустя Фримен получил еще большее признание — премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и вторую номинацию на «Оскар» — в роли добродушного, но упрямого шофера в фильме 1989 года «Водить мисс Дейзи».
В том же году он также снялся в получившем признание критиков фильме Эдварда Цвика «Слава», драме о 54-м Массачусетском пехотном полке, который был одним из первых признанных афроамериканских подразделений в Гражданской войне. К 1990-м годам Фримен достиг вершины своей карьеры, снявшись в таких крупнобюджетных фильмах, как «Искупление из Шоушенка» (1994), «Семь» (1995) и «Глубокий удар» (1998).
С его рокочущим голосом и властным присутствием, Фримен был естественным для роли Бога в комедии 2003 года «Брюс Всемогущий» и ее сиквеле 2007 года «Эван Всемогущий».
В 2005 году Фримен получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион долларов». Позже он повторил свою роль Люциуса Фокса из фильма «Бэтмен: Начало» (2005) в сиквелах блокбастеров «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение» (2012). Он также снялся в фильме Роба Райнера «Список ведер» (2007) и экшн-триллере «Красный» (2010) с Брюсом Уиллисом в главной роли.
В 2012 году на церемонии вручения «Золотых глобусов» Фримен получил премию Сесиля Б. Демилла за «выдающийся вклад в мир развлечений».
«Мне нравится быть эклектичным, — сказал он о своем выборе фильмов. — Чем разнообразнее, тем лучше, чем шире диапазон. Меня затянуло в некую форму хорошего парня, и это почти не поддается моему контролю. Но кроме этого, хорошая история и интересный персонаж — это все, что я ищу».
Благозвучный, неповторимый голос Фримана также сделал его прирожденным диктором. Его голос можно услышать в таких запоминающихся фильмах, как «Война миров» и документальный фильм «Марш пингвинов», удостоенный премии «Оскар». В 2010 году он также заменил голос Уолтера Кронкайта, представляя ведущую новостей Кэти Курик в программе «Вечерние новости» на канале CBS.
В 2009 году Фримен снова объединился с Иствудом, сыграв роль президента ЮАР Нельсона Манделы в фильме Invictus. Эта роль принесла ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Несколько лет спустя он снялся в боевике «Падение Олимпа» (2013), фантастическом фильме «Обливион» (2013), комедии «Последний Вегас» (2013), фантастическом блокбастере «Люси» (2014) и озвучил мультфильм «Лего-фильм» (2014). В 2015 году он сыграл главного судью Соединенных Штатов в телешоу «Мадам Секретарь», исполнительным продюсером которого он также является.
На следующий год, в сентябре 2016 года, президент Барак Обама вручил Фриману Национальную медаль искусств. На церемонии президент Обама сказал, что Фримена награждают «за его выдающуюся работу в качестве актера, режиссера и рассказчика». Его культовые выступления на сцене и экране оживили персонажей из всего спектра человеческого опыта, тронули зрителей по всему миру и оказали влияние на бесчисленное множество молодых артистов».
Фриман повторил свою роль Аллана Трумбулла в фильмах «Лондон пал» 2016 года и «Ангел пал» 2019 года.
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Морган Фримен в фильме «Теперь ты видишь меня – 2». Фото: Global Look Press
Вне камеры
Хотя это и поздний успех, он не испытывает по этому поводу никакой горечи.
«Успех приходит, когда приходит», — сказал он. — Я делал карьеру в течение 30 лет. 30-летняя карьера — это неплохо. Я часто думаю, что мне, наверное, повезло, что я не добился дикого успеха в самом начале, в 1970-е годы. Я мог бы очень легко перегореть».
В 1997 году Фримен стал соучредителем кинопроизводственной компании Revelations Entertainment, включая ее компанию по распространению фильмов в Интернете ClickStar. Он также начал множество благотворительных начинаний. Актер, проживающий в дельте Миссисипи, собирал деньги для жертв «Катрины» вскоре после того, как разрушительный ураган пронесся по этой местности.
Через основанную им организацию Rock River Foundation группа Фримена пожертвовала миллионы на образовательные программы. А в 2004 году он помог организовать сбор средств для помощи пострадавшим от урагана в Гренаде.
Узнав о сокращении численности медоносных пчел и их разрушительном воздействии на окружающую среду, Фриман в июле 2014 года превратил свое ранчо площадью 124 акра в пчеловодческий заповедник.
Энергия Фримана распространяется и на другие сферы. В своем родном штате Миссисипи актер стал одним из основателей блюзового клуба в Кларксдейле. В последние годы Фриман также получил лицензию пилота.
В последние годы личная жизнь Фримана была неспокойной. Он и его вторая жена Мирна разошлись в 2007 году, а в следующем году он попал в автомобильную аварию в Чарльстоне, штат Миссисипи, едва не став жертвой. Но среди его неудач ни одна не была столь трагичной, как в августе 2015 года, когда он узнал, что его приемная внучка Э'Дина Хайнс, которую они с Мирной удочерили, была убита своим бойфрендом в Нью-Йорке.
«Мир никогда не узнает ее артистизма и таланта, а также того, как много она могла предложить, — сказал Фриман в заявлении для People. — Ее друзьям и семье посчастливилось узнать, что она значила как человек».
Несмотря на такие трудные времена, актер продолжает работать и не подает признаков замедления. Его выбор ролей, а также поведение вне экрана вызывают уважение даже у тех, кто не привык рассыпать похвалы в адрес своих собеседников.
«Он восхитительный человек, — сказал Майк Уоллес, который брал интервью у актера для статьи в программе «60 минут» в 2006 году. — Он вдумчивый человек. Он ни в коем случае не озлобленный человек. Он все еще исследует свою жизнь и время. Я безмерно уважаю Моргана Фримена»..
Лори Маккрири, Морган Фриман и Алексис Фриман на премии Чаплина, 2016 год. Фото: Global Look Press
Обвинения в сексуальных домогательствах
24 мая 2018 года CNN сообщил, что восемь женщин обвинили Фримена в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Одна из этих женщин, ассистентка на съемках его фильма 2015 года Going In Style, утверждает, что он «все время пытался поднять мою юбку и спрашивал, ношу ли я нижнее белье». Другая из предполагаемых жертв, старший сотрудник съемочной группы фильма «Теперь ты меня видишь» 2013 года, рассказала CNN:
«Он комментировал наши тела... Мы знали, что если он приходит... не надевать ничего сверху, что могло бы показать нашу грудь, не надевать ничего, что могло бы показать нашу нижнюю часть, то есть не надевать одежду, которая [была бы] приталенной».
Впоследствии Фриман выступил с заявлением:
«Любой, кто знает меня или работал со мной, знает, что я не тот, кто намеренно оскорбляет или сознательно заставляет кого-то чувствовать себя неловко. Я приношу извинения всем, кто почувствовал себя неловко или неуважение — это никогда не было моим намерением».
Через несколько дней адвокат Фримана направил письмо президенту CNN Джеффу Цукеру с требованием опровержения и извинений за «злой умысел, ложь, ловкость рук, отсутствие редакционного контроля и журналистскую недобросовестность», которые были «использованы для несправедливых нападок» на его клиента. CNN незамедлительно выступила с ответным заявлением, в котором защитила свои репортажи.