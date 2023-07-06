Сценарист, юморист, футболист, милиционер, актер, знаток: кто такой Антон Морозенко, автор и продюсер «Холопа»

Что объединяет популярный фильм «Холоп», сериалы «Универ» и «Папины дочки»? В команды их создателей входил сценарист Антон Морозенко. А откуда взялся такой крутой автор юмора? Конечно же, из КВН. В своей жизни этот мужчина умудрялся быть комиком и сотрудником полиции одновременно.
Спортивное детство
Антон родился 16 июня 1980 года в городе Кургане младшим из трех братьев. Отец собирал боевые машины пехоты для армии, мать была заведующей читальным залом областной библиотеки. По вечерам семья собиралась перед телевизором за обязательным просмотром хоккея, «Что? Где? Когда?» и КВН.
Юный Антон мечтал попасть в эти передачи, и в будущем так и случилось. А до 18 лет он профессионально занимался футболом в ДЮСШ № 3 под руководством Михаила Гузеля. В 13 лет в составе команды «Зауралец» Морозенко выиграл чемпионат Европы среди клубных команд во Франции. А через два года закрепил этот успех в Италии.
Антон Морозенко в детстве. Фото: соцсети
Однако свое будущее в спорте подросток не видел. Пробиваться в популярные клубы, к примеру, ЦСКА или «Спартак», было неимоверно сложно, а идти в тренеры не хотелось. С 16 лет спортивный парень стал развивать свою творческую сторону в театральном объединении «Лидер». К тому же он еще с седьмого класса играл в школьный КВН.
Клуб веселых и находчивых
В 1997 году молодой человек встал из-за парты и поступил в Челябинский юридический институт МВД России. Там он продолжил свое увлечение КВН в местных командах «Черная часть» и «Копы». На четвертом курсе из них выросла сборная Челябинска, превратившаяся потом в популярный коллектив «Лица уральской национальности», или «ЛУНа».
С 2003 по 2007 год Антон был капитаном этой команды. Уральцы добрались до Высшей лиги и в 2006-м взяли серебро, которое, по словам Юлия Гусмана, было «не дешевле золота», доставшегося РУДН. Из этой команды, кстати, вышли Татьяна Морозова и Стас Ярушин.
По словам Морозенко, ему всегда больше нравилось сочинять шутки и быть закадровым автором, чем выступать на сцене. Хотя поклонники КВН до сих пор помнят его блистательную пародию на актера Сергея Безрукова.
Антон Морозенко изображает Сергея Безрукова в КВН. Фото: кадр из телеэфира
Любопытный факт: играя в КВН, Антон параллельно служил старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска территориального отдела милиции Курганского УВД, занимался тяжкими преступлениями против личности. Причем в органах никто не знал, что их сотрудник — кавээнщик. Возможно, еще и поэтому артист не хотел лишний раз светиться на экране.
Как бы там ни было, закончив с клубом, юморист продолжил писать комедийные сценарии для телевидения.
Кино и ТВ
На канале СТС Морозенко приложил авторскую руку к проектам «6 кадров» и «Папины дочки». Писал шутки и комедийные ситуации для сериалов ТНТ «Универ», «Интерны» и «Девушки с Макаровым», выступил креативным продюсером «Года культуры».
В качестве актера засветился в «Слава богу, ты пришел!» и «Универе». Кстати, его карьера в МВД очень пригодилась. Антон появился в роли милиционера в шоу Comedy Woman, сыграл оперативника в нашумевшем фильме «Текст» и командира спецназа в популярной картине «Холоп» 2019 года.
Антон Морозенко (слева) на съемках «Холопа». Фото: соцсети
С последней у Морозенко большая история: он ее сценарист и продюсер. Грядущий сиквел комедии, кстати, тоже разрабатывается при активном участии автора. Мужчина признается, что мечтает создать классическую комедию, которую показывали бы потом много лет в канун Нового года.
По поводу «Холопа» Антон даже сочинил сказку:
«Сидели как-то Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков и Дарья Грацевич, сетовали по поводу качества российских комедий. Услыхал это один из создателей этих комедий, да как выдаст им: «Ругать-то оно это каждый может, а вы вот поди-ка сами да и напишите! И посмотрим на вас, как вы управитесь без эрекции у героя внезапной, громкого пука на людях или без того, чтобы злодея главного перед титрами в фекалию уронить…»
«Призадумались Антон, Дима, Даша… Призадумались, да и написали такую. Нашли людей добрых да богатых, с буквами в названии заморскими (YBW). И через год явилось им диво-дивное — смешная российская комедия без пошлостей, да со смыслом. И стали они с того времени жить-поживать, да премьеры с 26 декабря во всех кинотеатрах страны ожидать! Как говорится, самим в сладость, Badcomedyan на радость».
Добавим, мечта попасть в «Что? Где? Когда?» исполнилась у Антона в 2016-м, так что он еще и знаток.
Антон Морозенко с женой на съемках передачи «Что? Где? Когда?» Фото: соцсети
Личная жизнь
В 2010 году Антон познакомился с будущей женой Ольгой. Их встреча состоялась в пять часов утра у входа в московский ночной клуб «Крыша мира». Однако это был не мимолетный роман — уже осенью 2011-го мужчина взял девушку в жены.
Супруга сценариста является выпускницей поварской школы Ragout, консультантом по здоровому питанию, шеф-поваром престижных столичных ресторанов и так же работает на ТВ.
Ранее она делилась оригинальными рецептами блюд в передаче «Речная ресторация» на канале «Охотник и рыболов», а в 2020 году перешла на ТНТ в «Новое утро». Девушка также становилась финалисткой кулинарного шоу «МастерШеф».
Антон Морозенко с женой и детьми. Фото: соцсети
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В звездной семье трое детей: старший сын Добрыня, дочь Александра и младшенький Федор. Антон обожает проводить время с наследниками, называя это «детотерапией», потому что ребята помогают ему расслабиться и забыть о трудностях.