Сценарист, юморист, футболист, милиционер, актер, знаток: кто такой Антон Морозенко, автор и продюсер «Холопа»

Что объединяет популярный фильм «Холоп», сериалы «Универ» и «Папины дочки»? В команды их создателей входил сценарист Антон Морозенко. А откуда взялся такой крутой автор юмора? Конечно же, из КВН. В своей жизни этот мужчина умудрялся быть комиком и сотрудником полиции одновременно.

Спортивное детство

Антон родился 16 июня 1980 года в городе Кургане младшим из трех братьев. Отец собирал боевые машины пехоты для армии, мать была заведующей читальным залом областной библиотеки. По вечерам семья собиралась перед телевизором за обязательным просмотром хоккея, «Что? Где? Когда?» и КВН.

Юный Антон мечтал попасть в эти передачи, и в будущем так и случилось. А до 18 лет он профессионально занимался футболом в ДЮСШ № 3 под руководством Михаила Гузеля. В 13 лет в составе команды «Зауралец» Морозенко выиграл чемпионат Европы среди клубных команд во Франции. А через два года закрепил этот успех в Италии.