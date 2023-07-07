Грейс Келли — всемирно известная актриса и княгиня-консорт Монако

Кем была Грейс Келли?
Грейс Келли прославилась как ведущая голливудская актриса после своей выдающейся роли в фильме «Высокий полдень». Наряду с фильмом «Сельская девушка», удостоенным премии «Оскар», она снялась в фильмах Альфреда Хичкока «Заднее окно», «Набор номера для убийства» и «Поймать вора».
Келли оставила Голливуд, выйдя замуж за князя Монако Ренье III в 1956 году и став известной как принцесса Грейс. Она умерла на своей родине в 1982 году в результате автомобильной аварии.
Ранние годы
Грейс Патриция Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Ее отец, Джон Брендан Джек Келли, был чемпионом по гребле, завоевавшим три золотые олимпийские медали в составе сборной США по гребле. Миллионер владел одним из самых успешных кирпичных предприятий на Восточном побережье.
Ее мать Маргарет Кэтрин Маджер была первым тренером женских спортивных команд в Пенсильванском университете. Келли была третьей из четырех детей и названа в честь сестры своего отца, которая умерла в раннем возрасте.
В детстве Келли проявила глубокую любовь к выступлениям. Помимо участия в школьных спектаклях и общественных постановках, она иногда работала моделью вместе с матерью и сестрой. Учась в школе Стивенса, небольшой частном учебном заведении в Филадельфии, она продолжала мечтать об актерской карьере.
Искусство занимало видное место в семье Келли: Два дяди — Уолтер К. Келли, артист водевиля, и Джордж Келли, драматург, лауреат Пулитцеровской премии, — оказали на нее большое влияние. Именно Джордж впоследствии поощрял свою племянницу к продолжению актерской карьеры, наставляя ее на протяжении всего ее пути в Голливуд.
Постер фильма «Могамбо» с Грейс Келли
Ранняя карьера в Нью-Йорке
После окончания средней школы Келли решила заняться актерской карьерой в Нью-Йорке. Ее родители были недовольны. По словам близкой подруги Келли, Джудит Балабан Куайн, Джек Келли считал, что актерство — это «чуть выше уличного бродяжничества».
Несмотря на это, Келли поступила в Американскую академию драматического искусства. Будучи студенткой, она подрабатывала моделью и появлялась в рекламе сигарет Old Gold и на обложках журналов Cosmopolitan и Redbook. Ее последнее выступление в Академии было в «Филадельфийской истории», роль, которую она позже повторит в экранизации «Высшее общество» (1956).
После окончания академии, в возрасте 19 лет, Келли стремилась сделать карьеру на Бродвее, но ей пришлось нелегко. Дон Ричардсон, один из ее режиссеров и учителей, позже сказал:
«Она никогда бы не сделала карьеру в театре, потому что у нее была прекрасная внешность и стиль, да, но не было вокальной силы».
Несмотря на это, Келли вскоре обнаружила, что кинематограф более благосклонен к ее талантам. В годы, последовавшие за Второй мировой войной, кино и телевидение переживали бум, и Келли вскоре переехала в Голливуд. В итоге она снялась в 11 фильмах и более чем в 60 телевизионных постановках.
Фильмы
Гэри Купер обнаружил Келли на съемках ее первого фильма «Четырнадцать часов» (1951), когда ей было 22 года. Он устроил ее на роль своей молодой жены в фильме «Высокий полдень» (1952), нашумевшем вестерне, который вывел ее на звездный путь.
Грейс Келли. Фото: Global Look Press
«Могамбо»
Следующая роль Келли — «Могамбо» (1953), фильм, действие которого происходит в Кении, с Кларком Гейблом и Авой Гарднер в главных ролях. Во время съемок у Келли был роман с Гейблом, который позже сказал:
«Что еще остается делать, если ты один в палатке в Африке с Кларком Гейблом?»
Фильм «Могамбо» стал поворотным моментом в карьере Келли. Она была номинирована на свою первую премию «Оскар» и получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. MGM предложила ей семилетний контракт, который она приняла при условии, что раз в два года будет жить на Манхэттене, чтобы иметь возможность работать на сцене.
«Заднее окно», «Диал М для убийства» и «Поймать вора»
Келли отказалась от роли Иди Дойл в фильме «На набережной» (1954), чтобы иметь возможность работать со своим будущим другом и наставником Альфредом Хичкоком В 1950-х годах Келли сняла три фильма с легендарным мастером саспенса: «Заднее окно» (1954), «Набор М для убийства» (1954) и «Поймать вора» (1955). Хичкок считал Келли воплощением роковой женщины, с ее красотой, стилем и «сексуальной элегантностью».
«Деревенская девушка»
В 1954 году Келли получила роль Джорджи Элгин в фильме «Деревенская девушка», напротив Бинга Кросби и Уильяма Холдена. Это не была гламурная роль для Келли, которая изображала затюканную и заброшенную жену алкоголика. Она сыграла грубую и нехарактерную для себя роль, которая принесла ей номинацию на премию «Оскар» как лучшей актрисе. На этот раз она победила, обойдя Джуди Гарленд (»Звезда родилась») и получив свой «Оскар».
Брак с принцем Ренье
На этом этапе своей карьеры Келли была одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых актрис в мире. В 1955 году ее попросили войти в состав делегационного комитета Соединенных Штатов на Каннском кинофестивале во Франции.
Во время фотосессии она познакомилась с князем Монако Ренье III, который, как оказалось, искал невесту. Если бы он не произвел на свет наследника, Монако стало бы частью Франции. Князь однажды описал свою идеальную невесту:
«Я вижу ее с длинными волосами, развевающимися на ветру, цвета осенних листьев. Ее глаза голубые или фиалковые, с вкраплениями золота».
Пресса превозносила их ухаживание, изображая его как сказочный роман.
Выйдя замуж за князя Ренье 19 апреля 1956 года на очень публичной и пышной церемонии, Келли оставила свою актерскую карьеру, чтобы стать княгиней-консортом Монако. Ей также пришлось отказаться от американского гражданства, а князь Ренье запретил снимать фильмы в Монако.
Дети
У королевской четы было трое детей: принцесса Каролина, принц Альберт и принцесса Стефания. Несмотря на многочисленные попытки кинематографистов заманить принцессу Грейс обратно в киноиндустрию, она сопротивлялась, принимая свою роль формального лидера Монако и участвуя во многих культурных и благотворительных организациях.
Хотя некоторые считают, что она очень скучала по своей актерской карьере, она часто говорила о проблемах, которые бушуют в киноиндустрии:
«Голливуд меня забавляет. Святоша для публики и нечестивец для дьявола в реальности».
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Смерть
Трагедия произошла 13 сентября 1982 года, когда принцесса Грейс и ее младшая дочь ехали на машине по крутым скалам Лазурного Берега на юге Франции. Она перенесла инсульт и потеряла контроль над автомобилем, который сорвался с края обрыва и упал на 45-футовую насыпь.
Мать и дочь были срочно доставлены в больницу, где принцесса Грейс провела 24 часа в коме, после чего ее отключили от аппарата жизнеобеспечения в возрасте 52 лет. Принцесса Стефани получила перелом позвонка, но выжила после аварии.
Келли оставалась на виду у публики большую часть своей жизни. Ее экранная красота, уверенность в себе и загадочность очаровывали мир, а ее спокойствие и уравновешенность принцессы привлекали внимание СМИ. Об этом внимании она заметила со свойственным ей юмором и изяществом:
«Свобода прессы работает таким образом, что от нее не так уж много свободы».
Вскоре после ее смерти был показан телефильм «История Грейс Келли» (1983) с Шерил Лэдд в главной роли. Спустя годы Николь Кидман сыграла роль голливудской иконы, превратившейся в принцессу, в биографическом фильме «Грейс из Монако» (2014).
Дом детства
В 2016 году принц Альберт II купил дом детства Келли в районе Ист-Фолс в Филадельфии. Изучив старые фотографии, принц полностью отреставрировал его, чтобы он выглядел так же, как в те времена, когда там жила Келли со своей семьей.
Князь Альберт II планирует иногда жить там со своей семьей, а также использовать 2,5-этажный колониальный дом в качестве офиса для «Фонда князя Монако Альберта II». В доме, который отец Келли построил в 1928 году, также будут проводиться мероприятия для «Фонда принцессы Грейс – США», который предоставляет стипендии начинающим талантам в области театра, танца и кино.