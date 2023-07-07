Грейс Келли — всемирно известная актриса и княгиня-консорт Монако

Кем была Грейс Келли?

Грейс Келли прославилась как ведущая голливудская актриса после своей выдающейся роли в фильме «Высокий полдень». Наряду с фильмом «Сельская девушка», удостоенным премии «Оскар», она снялась в фильмах Альфреда Хичкока «Заднее окно», «Набор номера для убийства» и «Поймать вора».

Келли оставила Голливуд, выйдя замуж за князя Монако Ренье III в 1956 году и став известной как принцесса Грейс. Она умерла на своей родине в 1982 году в результате автомобильной аварии.

Ранние годы

Грейс Патриция Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Ее отец, Джон Брендан Джек Келли, был чемпионом по гребле, завоевавшим три золотые олимпийские медали в составе сборной США по гребле. Миллионер владел одним из самых успешных кирпичных предприятий на Восточном побережье.

Ее мать Маргарет Кэтрин Маджер была первым тренером женских спортивных команд в Пенсильванском университете. Келли была третьей из четырех детей и названа в честь сестры своего отца, которая умерла в раннем возрасте.

В детстве Келли проявила глубокую любовь к выступлениям. Помимо участия в школьных спектаклях и общественных постановках, она иногда работала моделью вместе с матерью и сестрой. Учась в школе Стивенса, небольшой частном учебном заведении в Филадельфии, она продолжала мечтать об актерской карьере.

Искусство занимало видное место в семье Келли: Два дяди — Уолтер К. Келли, артист водевиля, и Джордж Келли, драматург, лауреат Пулитцеровской премии, — оказали на нее большое влияние. Именно Джордж впоследствии поощрял свою племянницу к продолжению актерской карьеры, наставляя ее на протяжении всего ее пути в Голливуд.