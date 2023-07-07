Грейс Келли — всемирно известная актриса и княгиня-консорт Монако

Грейс Келли. Фото: Global Look Press

Одна из самых ярких женщин XX века, самая кассовая актриса своего времени, обладатель «Оскара», ставшая княгиней Монако.

Кем была Грейс Келли?

Грейс Келли прославилась как ведущая голливудская актриса после своей выдающейся роли в фильме «Высокий полдень». Наряду с фильмом «Сельская девушка», удостоенным премии «Оскар», она снялась в фильмах Альфреда Хичкока «Заднее окно», «Набор номера для убийства» и «Поймать вора».

Келли оставила Голливуд, выйдя замуж за князя Монако Ренье III в 1956 году и став известной как принцесса Грейс. Она умерла на своей родине в 1982 году в результате автомобильной аварии.

Ранние годы

Грейс Патриция Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Ее отец, Джон Брендан Джек Келли, был чемпионом по гребле, завоевавшим три золотые олимпийские медали в составе сборной США по гребле. Миллионер владел одним из самых успешных кирпичных предприятий на Восточном побережье.

Ее мать Маргарет Кэтрин Маджер была первым тренером женских спортивных команд в Пенсильванском университете. Келли была третьей из четырех детей и названа в честь сестры своего отца, которая умерла в раннем возрасте.

В детстве Келли проявила глубокую любовь к выступлениям. Помимо участия в школьных спектаклях и общественных постановках, она иногда работала моделью вместе с матерью и сестрой. Учась в школе Стивенса, небольшой частном учебном заведении в Филадельфии, она продолжала мечтать об актерской карьере.

Искусство занимало видное место в семье Келли: Два дяди — Уолтер К. Келли, артист водевиля, и Джордж Келли, драматург, лауреат Пулитцеровской премии, — оказали на нее большое влияние. Именно Джордж впоследствии поощрял свою племянницу к продолжению актерской карьеры, наставляя ее на протяжении всего ее пути в Голливуд.

Постер фильма «Могамбо» с Грейс Келли

Ранняя карьера в Нью-Йорке

После окончания средней школы Келли решила заняться актерской карьерой в Нью-Йорке. Ее родители были недовольны. По словам близкой подруги Келли, Джудит Балабан Куайн, Джек Келли считал, что актерство — это «чуть выше уличного бродяжничества».

Несмотря на это, Келли поступила в Американскую академию драматического искусства. Будучи студенткой, она подрабатывала моделью и появлялась в рекламе сигарет Old Gold и на обложках журналов Cosmopolitan и Redbook. Ее последнее выступление в Академии было в «Филадельфийской истории», роль, которую она позже повторит в экранизации «Высшее общество» (1956).

После окончания академии, в возрасте 19 лет, Келли стремилась сделать карьеру на Бродвее, но ей пришлось нелегко. Дон Ричардсон, один из ее режиссеров и учителей, позже сказал:

«Она никогда бы не сделала карьеру в театре, потому что у нее была прекрасная внешность и стиль, да, но не было вокальной силы».

Несмотря на это, Келли вскоре обнаружила, что кинематограф более благосклонен к ее талантам. В годы, последовавшие за Второй мировой войной, кино и телевидение переживали бум, и Келли вскоре переехала в Голливуд. В итоге она снялась в 11 фильмах и более чем в 60 телевизионных постановках.

Фильмы

Гэри Купер обнаружил Келли на съемках ее первого фильма «Четырнадцать часов» (1951), когда ей было 22 года. Он устроил ее на роль своей молодой жены в фильме «Высокий полдень» (1952), нашумевшем вестерне, который вывел ее на звездный путь.

Грейс Келли. Фото: Global Look Press

«Могамбо»

Следующая роль Келли — «Могамбо» (1953), фильм, действие которого происходит в Кении, с Кларком Гейблом и Авой Гарднер в главных ролях. Во время съемок у Келли был роман с Гейблом, который позже сказал:

«Что еще остается делать, если ты один в палатке в Африке с Кларком Гейблом?»

Фильм «Могамбо» стал поворотным моментом в карьере Келли. Она была номинирована на свою первую премию «Оскар» и получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. MGM предложила ей семилетний контракт, который она приняла при условии, что раз в два года будет жить на Манхэттене, чтобы иметь возможность работать на сцене.

«Заднее окно», «Диал М для убийства» и «Поймать вора»

Келли отказалась от роли Иди Дойл в фильме «На набережной» (1954), чтобы иметь возможность работать со своим будущим другом и наставником Альфредом Хичкоком В 1950-х годах Келли сняла три фильма с легендарным мастером саспенса: «Заднее окно» (1954), «Набор М для убийства» (1954) и «Поймать вора» (1955). Хичкок считал Келли воплощением роковой женщины, с ее красотой, стилем и «сексуальной элегантностью».

«Деревенская девушка»

В 1954 году Келли получила роль Джорджи Элгин в фильме «Деревенская девушка», напротив Бинга Кросби и Уильяма Холдена. Это не была гламурная роль для Келли, которая изображала затюканную и заброшенную жену алкоголика. Она сыграла грубую и нехарактерную для себя роль, которая принесла ей номинацию на премию «Оскар» как лучшей актрисе. На этот раз она победила, обойдя Джуди Гарленд (»Звезда родилась») и получив свой «Оскар».

Брак с принцем Ренье

На этом этапе своей карьеры Келли была одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых актрис в мире. В 1955 году ее попросили войти в состав делегационного комитета Соединенных Штатов на Каннском кинофестивале во Франции.

Во время фотосессии она познакомилась с князем Монако Ренье III, который, как оказалось, искал невесту. Если бы он не произвел на свет наследника, Монако стало бы частью Франции. Князь однажды описал свою идеальную невесту:

«Я вижу ее с длинными волосами, развевающимися на ветру, цвета осенних листьев. Ее глаза голубые или фиалковые, с вкраплениями золота».

Пресса превозносила их ухаживание, изображая его как сказочный роман.

Выйдя замуж за князя Ренье 19 апреля 1956 года на очень публичной и пышной церемонии, Келли оставила свою актерскую карьеру, чтобы стать княгиней-консортом Монако. Ей также пришлось отказаться от американского гражданства, а князь Ренье запретил снимать фильмы в Монако.

Дети

У королевской четы было трое детей: принцесса Каролина, принц Альберт и принцесса Стефания. Несмотря на многочисленные попытки кинематографистов заманить принцессу Грейс обратно в киноиндустрию, она сопротивлялась, принимая свою роль формального лидера Монако и участвуя во многих культурных и благотворительных организациях.

Хотя некоторые считают, что она очень скучала по своей актерской карьере, она часто говорила о проблемах, которые бушуют в киноиндустрии:

«Голливуд меня забавляет. Святоша для публики и нечестивец для дьявола в реальности».

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Смерть

Трагедия произошла 13 сентября 1982 года, когда принцесса Грейс и ее младшая дочь ехали на машине по крутым скалам Лазурного Берега на юге Франции. Она перенесла инсульт и потеряла контроль над автомобилем, который сорвался с края обрыва и упал на 45-футовую насыпь.

Мать и дочь были срочно доставлены в больницу, где принцесса Грейс провела 24 часа в коме, после чего ее отключили от аппарата жизнеобеспечения в возрасте 52 лет. Принцесса Стефани получила перелом позвонка, но выжила после аварии.

Келли оставалась на виду у публики большую часть своей жизни. Ее экранная красота, уверенность в себе и загадочность очаровывали мир, а ее спокойствие и уравновешенность принцессы привлекали внимание СМИ. Об этом внимании она заметила со свойственным ей юмором и изяществом:

«Свобода прессы работает таким образом, что от нее не так уж много свободы».

Вскоре после ее смерти был показан телефильм «История Грейс Келли» (1983) с Шерил Лэдд в главной роли. Спустя годы Николь Кидман сыграла роль голливудской иконы, превратившейся в принцессу, в биографическом фильме «Грейс из Монако» (2014).

Дом детства

В 2016 году принц Альберт II купил дом детства Келли в районе Ист-Фолс в Филадельфии. Изучив старые фотографии, принц полностью отреставрировал его, чтобы он выглядел так же, как в те времена, когда там жила Келли со своей семьей.

Князь Альберт II планирует иногда жить там со своей семьей, а также использовать 2,5-этажный колониальный дом в качестве офиса для «Фонда князя Монако Альберта II». В доме, который отец Келли построил в 1928 году, также будут проводиться мероприятия для «Фонда принцессы Грейс – США», который предоставляет стипендии начинающим талантам в области театра, танца и кино.

 

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