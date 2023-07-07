Роберт Де Ниро — главный гангстер Голливуда

Кто такой Роберт Де Ниро?
Актер Роберт Де Ниро бросил школу в 16 лет, чтобы учиться актерскому мастерству у Стеллы Адлер. Затем он работал со многими известными режиссерами, включая Брайана Де Пальму, Элиа Казана и, самое главное, Мартина Скорсезе.
Роль Де Ниро в фильме «Крестный отец: Часть II» (1974) принесла ему первую премию «Оскар». В дальнейшем он снял еще несколько фильмов, получивших признание критиков, включая «Охотник на оленей» (1978), и получил свой второй «Оскар» за «Бешеного быка» (1980).
В 1990-х годах Де Ниро продолжал успешно сниматься в таких фильмах, как «Гудфеллас» и «Анализируй это». Недавно он получил признание за работу над фильмом «Серебряные кольца» (2012), получив седьмую в своей карьере номинацию на премию «Оскар».
Ранняя жизнь и родители
Роберт Энтони Де Ниро-младший родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. Его родители были уважаемыми художниками, которые познакомились, посещая знаменитые классы живописи Ганса Хоффмана в Провинстауне.
Его мать, Вирджиния Адмирал, была одаренной художницей, выпускницей Беркли, которая сделала себе значительное имя на нью-йоркской художественной сцене 1940-х и 1950-х годов. Его отец, Роберт Де Ниро – старший, был художником, скульптором и поэтом, чьи работы получили высокую оценку критиков.
Известная как «золотая пара» нью-йоркского художественного круга, Вирджиния и Роберт – старший все же разошлись в 1945 году, когда юному Де Ниро было всего два года. Поскольку его отец оставался исключительно преданным своему искусству, Де Ниро воспитывала в основном мать, которая работала наборщицей и печатником, чтобы содержать сына.
Яркий и энергичный ребенок, Де Ниро очень любил ходить в кино вместе с отцом, когда они проводили время вместе. Особенно ему нравились фильмы с участием шведской актрисы Греты Гарбо. Мать Де Ниро работала на полставки машинисткой и редактором в драматической мастерской Марии Пикатор, и в качестве компенсации Де Ниро разрешалось бесплатно посещать детские уроки актерского мастерства.
В возрасте 10 лет Де Ниро дебютировал на сцене в роли Трусливого Льва в «Волшебнике страны Оз». Вскоре после этого он был принят в престижную нью-йоркскую Высшую школу музыки и искусства, специализирующуюся на изобразительном и исполнительском искусстве.
Однако, чувствуя себя подавленным и не готовым к напряженной и конкурентной атмосфере, он бросил учебу, чтобы посещать государственную школу всего через несколько дней.
Вскоре после начала занятий в школе № 41 в Гринвич-Виллидж, Де Ниро оказался совершенно не заинтересован в школе и, будучи подростком, присоединился к довольно примитивной итальянской уличной банде, которая дала ему прозвище «Бобби Милк», в связи с его бледным цветом лица.
Хотя Де Ниро, по общему мнению, был лишь очень скромным дебоширом, банда дала ему опыт, который позволил ему искусно изображать итальянских мафиози в качестве актера.
Роберт Де Ниро. Фото: Global Look Press
Ранняя карьера
В 1960 году, после душевной поездки по стране, чтобы навестить родственников в Калифорнии, Де Ниро решил бросить среднюю школу, чтобы изучать актерское мастерство. Когда его спросили в интервью, почему он решил заняться этой профессией, Де Ниро ответил:
«Актерство — это дешевый способ делать то, на что ты никогда бы не решился сам».
Он поступил в консерваторию Стеллы Адлер (позже переименованную в «Студию актерского мастерства Стеллы Адлер»), и хотя он продолжал посещать вечерние занятия в средней школе, он так и не окончил ее. Адлер была убежденным сторонником актерского метода Станиславского, предполагающего глубокое психологическое исследование характера.
Газета «Нью-Йорк Таймс» однажды описала ее как человека, который «ругался, уговаривал, бушевал, ревел и, время от времени, даже делал комплименты своим ученикам». Адлер, у которой учились Марлон Брандо и Род Стайгер, позже вспоминала Де Ниро как одного из своих лучших учеников.
С разрешения матери Де Ниро взял деньги, которые она откладывала на его обучение в колледже, и направил их на актерскую карьеру. Он недолго учился у Ли Страсберга в актерской студии в Нью-Йорке, а затем начал проходить прослушивания.
Как вспоминала однажды актриса Салли Киркланд, вместо традиционных снимков головы Де Ниро приходил на пробы с «портфолио, в котором было около 25 фотографий в различных переодеваниях, чтобы доказать, что он не просто этнический актер».
После мимолетного появления в 1965 году во французском фильме «Три комнаты на Манхэттене» настоящий дебют Де Ниро состоялся в 1968 году в фильме «Приветствие».
Его прорывные роли состоялись пять лет спустя в паре высоко оцененных фильмов 1973 года: «Бей в барабан медленно», в котором он сыграл смертельно больного кэтчера в бейсбольной команде, и «Злые улицы», его первая из многих совместных работ с режиссером Скорсезе, в которой он сыграл уличного бандита в паре с Харви Кейтелем.
Оскары: «Крестный отец: Часть II» и «Бешеный бык»
В 1974 году Де Ниро утвердился в качестве одного из лучших актеров страны, сыграв роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец: Часть II», для роли в котором он научился говорить по-сицилийски.
Два года спустя Де Ниро исполнил, возможно, самую леденящую душу роль в своей карьере, сыграв мстительного таксиста Трэвиса Бикла в фильме «Таксист» (1976) вместе с Джоди Фостер.
Он продолжил демонстрировать свое мастерство драматического актера в фильме 1978 года «Охотник на оленей». Фильм рассказывает о группе друзей, которых преследует опыт войны во Вьетнаме.
Позднее Де Ниро сыграл боксера-средневеса Джейка ЛаМотту в коммерчески неуспешном, но обожаемом критиками фильме «Бешеный бык» (1980), режиссером которого снова стал Скорсезе. Ранее худощавый Де Ниро набрал 60 фунтов мышц для своей захватывающей роли ЛаМотты и был вознагражден за свою преданность «Оскаром» 1981 года за лучшую мужскую роль.
После «Истинных признаний» 1981 года его следующими ролями были начинающий стендап-комик в фильме Скорсезе «Король комедии» (1983) и еврейский мафиози в масштабной исторической эпопее «Однажды в Америке» (1984).
Другие заметные проекты актера в 1980-х годах включали научно-фантастический художественный фильм «Бразилия» (1985) и исторический фильм «Миссия» (1986), затем последовали такие фильмы, как криминальная драма «Неприкасаемые» (1987), в которой Де Ниро сыграл гангстера Аль Капоне напротив Кевина Костнера в роли Элиота Несса, и экшн-комедия «Успеть до полуночи» (1988).
Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Фото: Global Look Press
Признание за «Славных парней» и «Пробуждение»
Де Ниро открыл 1990-е годы фильмом «Славные парни», еще одним признанным гангстерским фильмом Скорсезе, в котором актер объединился с Рэем Лиоттой и Джо Пеши.
Затем Де Ниро снялся в проекте, который принес ему еще одну номинацию на премию «Оскар», сыграв роль кататонического пациента, вернувшегося к сознанию в фильме «Пробуждение» (1990), режиссера Пенни Маршалл с Робином Уильямсом в главной роли, основанной на враче Оливере Саксе.
Драмы продолжали оставаться излюбленным жанром для Де Ниро: он сыграл режиссера из черного списка в фильме «Виновен по подозрению» и начальника пожарной охраны в фильме Рона Ховарда «Обратная тяга» (оба 1991 года).
Вскоре после этого актер снова оказался в центре событий и воссоединился со Скорсезе в ужасающем образе, увеличившись в размерах, чтобы стать татуированным насильником, преследующим семью в ремейке фильма «Мыс страха» 1991 года.
Первоначально фильм был триллером 1962 года с Грегори Пеком, Робертом Митчумом, Полли Берген и Лори Мартин, а затем был переснят с Ником Нолте, Джессикой Ланж и Джульетт Льюис. Де Ниро получил за «Страх» свою шестую номинацию на премию «Оскар», а фильм стал самым кассовым сотрудничеством актера и Скорсезе, заработав более 182 миллионов долларов по всему миру.
«Казино» и комедийные приключения
После таких комедийных фильмов «Ночь в большом городе» (1992) и «Бешеный Пес и Глори» (1993), последовала драма «Жизнь этого парня» (1993), в которой Де Ниро сыграл роль жестокого отца напротив молодого Леонардо Ди Каприо.
В том же году Де Ниро дебютировал в качестве режиссера в фильме «Бронкская история» — экранизации пьесы, написанной и исполненной одним человеком, Чаззом Пальминтери. В 1994 году Де Ниро был практически неузнаваем в роли монстра в экранизации романа Мэри Шелли «Франкенштейн» Кеннета Браны.
Осенью 1995 года Скорсезе еще раз рассказал о жизни мафии, на этот раз в Лас-Вегасе. Де Ниро сыграл персонажа, основанного на реальной жизни Фрэнка Левши Розенталя в фильме «Казино», с Шэрон Стоун и Пеши в главных ролях.
В том же году последовал фильм Майкла Манна «Схватка», в котором Де Ниро вновь объединился со звездой «Крестного отца» Аль Пачино в хорошо принятом фильме о грабителе банков, подумывающем выйти из бизнеса, и полицейском детективе, стремящемся его поймать.
В течение всех 1990-х годов и в новом тысячелетии почти не проходило года, чтобы Де Ниро не появился на большом экране в качестве главной или вспомогательной фигуры. На рубеже веков Де Ниро вышел на совершенно другую территорию с фильмом 1999 года «Анализируй это», уморительным и очень популярным пародированием фильмов о мафии, которые принесли ему известность.
Фильм «Анализируй это» заработал более 100 миллионов долларов на внутреннем рынке. Де Ниро сыграл криминального босса, который обращается за помощью к психотерапевту, которого сыграл Билли Кристал.
Роберт Де Ниро. Фото: Global Look Press
«Знакомство с родителями», «Ложное искушение»
В 2000 году Де Ниро снял еще одну комедию, «Знакомство с родителями», в которой икона экрана сыграл будущего тестя Бена Стиллера. Этот хит породил два сиквела: «Знакомство с Факерами» (2004) и «Знакомство с Факерами 2» (2011), оба из которых также имели кассовый успех.
В течение следующих нескольких лет Де Ниро продолжал меняться между комедийными и серьезными ролями, воссоединившись с Кристал для фильма «Анализируй это» в 2002 году и снявшись в шпионском триллере «Ложное искушение» с Мэттом Дэймоном и Анджелиной Джоли в 2006 году.
В следующем году Де Ниро сыграл скрытного пирата-кроссдрессера с золотым сердцем в фантастическом фильме «Звездная пыль», а в 2009 году вернулся к драматическим ролям в фильме «Все путем».
«Мой парень — псих»
Де Ниро получил еще одну номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме Дэвида О. Рассела «Мой парень — псих» (2012), сыграв отца психически нездорового сына (Брэдли Купер).
В следующем году он снялся в комедии «Большая свадьба» с Дайан Китон и Кэтрин Хейгл. Другие проекты, вышедшие в 2013 году, включали триллер «Сезон убийств» и комедию «Starперцы». В последней он сыграл вместе с актерами-ветеранами Майклом Дугласом, Морганом Фриманом и Кевином Клайном.
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Постер фильма «Последний Вегас». Фото: Global Look Press
«Джой», «Стажер»
Де Ниро снова объединился с режиссером «Мой парень — псих» Расселом и звездами Купером и Дженнифер Лоуренс в фильме «Джой», байопике 2015 года, основанном на жизни изобретательницы чудо-швабры Джой Мангано. Позже в том же году Де Ниро снялся в роли вдовца, который возвращается на работу в фильме Нэнси Майерс «Стажер».
В 2016 году он снялся в другом байопике, «Каменные кулаки», сыграв Рэя Арсела, тренера панамского боксера Роберто Дюрана. В том же году Де Ниро получил Президентскую медаль свободы от президента Барака Обамы за вклад в искусство.
«Волшебник лжи», «Джокер», «Ирландец»
В 2017 году Де Ниро сыграл роль Берни Мэдоффа, который прославился тем, что выманил у клиентов миллиарды с помощью своей схемы Понци, в фильме HBO «Лжец, великий и ужасный». Де Ниро и Мишель Пфайффер, сыгравшая его жену, получили номинации на «Золотой глобус» за свои роли в биографическом фильме.
После объявления о том, что в 2019 году он получит звезду на Голливудской аллее славы, Де Ниро принял заметное участие в двух крупных фильмах, сыграв ведущего ток-шоу в фильме «Джокер» и титулованного киллера и предполагаемого убийцу Джимми Хоффы в фильме Скорсезе «Ирландец».
Роберт Де Ниро в фильме «Ирландец». Фото: Global Look Press
Политика
Де Ниро, известный сторонник демократов, возмущался стилем кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в 2016 году, заявляя, что хотел бы ударить нью-йоркского бизнесмена по лицу. Он был еще более резок во время речи, пересыпанной ненормативной лексикой, на гала-концерте National Board of Review Annual Awards Gala в январе 2018 года, заявив:
«Этот идиот — президент. Это «новая одежда императора» — этот парень — *** дурак... Наш главный ребенок».
Де Ниро снова обрушился на Трампа с нецензурным приветствием на церемонии вручения премии «Тони» в июне 2018 года, хотя на этот раз президент выступил с ответным словом, назвав актера «человеком с очень низким IQ» в соцсети.
Один из сторонников Трампа также присоединился к перепалке, держа у сцены плакат «Переизберем Трампа 2020» в конце представления спектакля «Бронкская сказка: мюзикл», поставленного режиссером Де Ниро.
Личная жизнь
Де Ниро женился на актрисе Диане Эббот в 1976 году. У пары родился один сын, а через 12 лет, в 1988 году, они развелись. Затем у Де Ниро были длительные отношения с моделью Туки Смит, от которой в 1995 году родились сыновья-близнецы.
В 1997 году Де Ниро женился на Грейс Хайтауэр, с которой у него есть один сын. В ноябре 2018 года Де Ниро и Хайтауэр объявили о своем расставании.