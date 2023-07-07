Роберт Де Ниро — главный гангстер Голливуда

Кто такой Роберт Де Ниро?

Актер Роберт Де Ниро бросил школу в 16 лет, чтобы учиться актерскому мастерству у Стеллы Адлер. Затем он работал со многими известными режиссерами, включая Брайана Де Пальму, Элиа Казана и, самое главное, Мартина Скорсезе.

Роль Де Ниро в фильме «Крестный отец: Часть II» (1974) принесла ему первую премию «Оскар». В дальнейшем он снял еще несколько фильмов, получивших признание критиков, включая «Охотник на оленей» (1978), и получил свой второй «Оскар» за «Бешеного быка» (1980).

В 1990-х годах Де Ниро продолжал успешно сниматься в таких фильмах, как «Гудфеллас» и «Анализируй это». Недавно он получил признание за работу над фильмом «Серебряные кольца» (2012), получив седьмую в своей карьере номинацию на премию «Оскар».

Ранняя жизнь и родители

Роберт Энтони Де Ниро-младший родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. Его родители были уважаемыми художниками, которые познакомились, посещая знаменитые классы живописи Ганса Хоффмана в Провинстауне.

Его мать, Вирджиния Адмирал, была одаренной художницей, выпускницей Беркли, которая сделала себе значительное имя на нью-йоркской художественной сцене 1940-х и 1950-х годов. Его отец, Роберт Де Ниро – старший, был художником, скульптором и поэтом, чьи работы получили высокую оценку критиков.

Известная как «золотая пара» нью-йоркского художественного круга, Вирджиния и Роберт – старший все же разошлись в 1945 году, когда юному Де Ниро было всего два года. Поскольку его отец оставался исключительно преданным своему искусству, Де Ниро воспитывала в основном мать, которая работала наборщицей и печатником, чтобы содержать сына.

Яркий и энергичный ребенок, Де Ниро очень любил ходить в кино вместе с отцом, когда они проводили время вместе. Особенно ему нравились фильмы с участием шведской актрисы Греты Гарбо. Мать Де Ниро работала на полставки машинисткой и редактором в драматической мастерской Марии Пикатор, и в качестве компенсации Де Ниро разрешалось бесплатно посещать детские уроки актерского мастерства.

В возрасте 10 лет Де Ниро дебютировал на сцене в роли Трусливого Льва в «Волшебнике страны Оз». Вскоре после этого он был принят в престижную нью-йоркскую Высшую школу музыки и искусства, специализирующуюся на изобразительном и исполнительском искусстве.

Однако, чувствуя себя подавленным и не готовым к напряженной и конкурентной атмосфере, он бросил учебу, чтобы посещать государственную школу всего через несколько дней.

Вскоре после начала занятий в школе № 41 в Гринвич-Виллидж, Де Ниро оказался совершенно не заинтересован в школе и, будучи подростком, присоединился к довольно примитивной итальянской уличной банде, которая дала ему прозвище «Бобби Милк», в связи с его бледным цветом лица.

Хотя Де Ниро, по общему мнению, был лишь очень скромным дебоширом, банда дала ему опыт, который позволил ему искусно изображать итальянских мафиози в качестве актера.