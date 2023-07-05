Марлон Брандо — крестный отец нового Голливуда

Кем был Марлон Брандо?
После ранних успехов в 1940-х и 50-х годах, включая легендарное выступление в киноверсии «Трамвая «Желание», в кинокарьере Марлона Брандо было больше спадов, чем подъемов, вплоть до главной роли в «Крестном отце». Позже он получал огромные зарплаты за небольшие роли.
Ранние годы
Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска. Брандо вырос в Иллинойсе и после исключения из военной академии копал канавы, пока отец не предложил финансировать его образование.
Брандо переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться у преподавателя актерского мастерства Стеллы Адлер и в актерской студии Ли Страсберга. Адлер часто называют главным вдохновителем ранней карьеры Брандо, а также тем, что она открыла актера для великих произведений литературы, музыки и театра.
Во время учебы в студии актеров Брандо принял «метод подхода», который подчеркивает мотивы поступков персонажей. Он дебютировал на Бродвее в сентиментальной пьесе Джона Ван Друтена «Я помню маму» (1944). Нью-Йоркские театральные критики признали его самым многообещающим актером Бродвея за его игру в Truckline Caf (1946).
В 1947 году он сыграл свою величайшую сценическую роль Стэнли Ковальски — грубияна, насилующего свою невестку, хрупкую Бланш дю Буа, в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание».
Марлон Брандо и Вивьен Ли в киноверсии «Трамвай «Желание». Фото: Global Look Press
Голливудский плохой парень
Голливуд манил Брандо, и он дебютировал в кино в роли параплегического ветерана Второй мировой войны в фильме «Мужчины» (1950). Хотя он не сотрудничал с голливудской машиной рекламы, он сыграл Ковальски в киноверсии «Трамвая «Желание»» 1951 года, которая пользовалась успехом у зрителей и критиков и принесла ему четыре премии «Оскар».
Следующий фильм Брандо «Да здравствует Сапата!» (1952) по сценарию Джона Стейнбека, прослеживает путь Эмилиано Сапаты от крестьянина до революционера. За ним последовал фильм «Юлий Цезарь», а затем «Дикарь» (1954), в котором Брандо сыграл главаря банды мотоциклистов во всей его славе в кожаной куртке. Затем последовала его отмеченная «Оскаром» роль моряка, борющегося с системой, в фильме «На набережной», жестком рассказе о профсоюзах Нью-Йорка.
В течение остальной части десятилетия Брандо играл самые разные роли: от Наполеона Бонапарта в фильме «Дезире» (1954) до Скай Мастерсон в фильме «Парни и куклы» (1955), в котором он пел и танцевал, и нацистского солдата в фильме «Молодые львы» (1958). С 1955 по 1958 год кинопрокатчики признали его одним из 10 самых кассовых фильмов в стране.
В 1960-е годы, однако, в его карьере было больше спадов, чем взлетов, особенно после провального ремейка «Мятежа на Баунти», снятого студией MGM в 1962 году, который не окупил даже половины своего огромного бюджета. Брандо сыграл роль Флетчера Кристиана, роль Кларка Гейбла в оригинале 1935 года.
Во время съемок этого фильма звездная болезнь Брандо достигла вершины. Его критиковали за истерики на съемочной площадке и за попытки изменить сценарий.
Вне съемочной площадки он заводил многочисленные романы, слишком много ел и отдалялся от актеров и съемочной группы. Его контракт на съемки фильма предусматривал выплату 5000 долларов за каждый день, когда фильм выходил за рамки первоначального графика. Когда все было сказано и сделано, он заработал 1,25 миллиона долларов.
Марлон Брандо в фильме «Парни и куклы». Фото: Global Look Press
«Крестный отец»
Карьера Брандо возродилась в 1972 году, когда он сыграл главаря мафии Дона Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», за эту роль он получил премию «Оскар» как лучший актер. Однако он отказался от «Оскара» в знак протеста против отношения Голливуда к коренным американцам.
Сам Брандо не появился на церемонии награждения. Вместо этого он послал коренную американскую апачку по имени Сашин Литтлфезер (которая, как выяснилось позже, была актрисой, изображавшей коренную американку) отказаться от награды от его имени.
Марлон Брандо в фильме «Крестный отец». Фото: Global Look Press
Последние роли
В следующем году Брандо снялся в весьма противоречивом, но получившем высокую оценку фильме «Последнее танго в Париже», который получил рейтинг X. С тех пор Брандо получал огромные зарплаты за небольшие роли в таких фильмах, как «Супермен» (1978) и «Апокалипсис сегодня» (1979). В 1989 году Брандо был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Сухой белый сезон», а также снялся в комедии «Первокурсник» вместе с Мэтью Бродериком.
В 1995 году Брандо снялся в фильме «Дон Жуан ДеМарко» вместе с Джонни Деппом. В начале 1996 года Брандо снялся в плохо принятом фильме «Остров доктора Моро». Журнал Entertainment Weekly сообщил, что актер использовал наушник, чтобы запомнить свои реплики. Его коллега по фильму Дэвид Тулис сказал журналу, что Брандо, тем не менее, произвел на него впечатление.
«Когда он входит в комнату, — отметил Тевлис, — вы знаете, что он рядом»
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В 2001 году Брандо сыграл роль стареющего похитителя драгоценностей в погоне за последним кушем в фильме The Score, в котором также снялись Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Анджела Бассетт.
Личная жизнь
Было замечено, что Брандо, возможно, слишком любил еду и женщин. Его лучшие актерские работы — это роли, которые требовали от него сдерживаемой и демонстрируемой ярости и страдания. Его собственная ярость, возможно, исходила от родителей, которые не заботились о нем.
Журнал «Тайм» сообщал:
«У Брандо был суровый, холодный отец и мечтательная мать — оба алкоголики, оба сексуально распущенные, и он вобрал в себя обе их натуры, не разрешив конфликта».
Сам Брандо писал в своей автобиографии:
«Если бы мой отец был жив сегодня, я не знаю, что бы я делал. После его смерти я думал: «Боже, дай мне его живым хотя бы на восемь секунд, потому что я хочу сломать ему челюсть».
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Хотя Брандо избегает подробно говорить о своих браках, даже в автобиографии, известно, что он был женат три раза на трех бывших актрисах. У него по меньшей мере 11 детей. Пятеро из них — от трех его жен, трое — от его гватемальской домработницы, а остальные трое детей — от романов. Один из сыновей Брандо, Кристиан Брандо, рассказал журналу People:
«Семья постоянно меняла форму. Я садился за стол для завтрака и спрашивал: «Кто ты?»
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В 1991 году Кристиан был осужден за добровольное непредумышленное убийство в связи со смертью жениха своей сестры, Дага Дролле, и получил 10-летний срок заключения. Он утверждал, что Дроллет физически издевался над его беременной сестрой Шайенн. Кристиан сказал, что боролся с Дроллетом и случайно выстрелил ему в лицо. Брандо, находившийся в это время в доме, сделал Дроллету искусственное дыхание рот в рот и вызвал 911. На суде над Кристианом издание People сообщило об одном из высказываний Брандо на свидетельском месте:
«Я старался быть хорошим отцом. Я сделал все, что мог».
Дочь Брандо, Шайенн, была проблемной молодой женщиной. Большую часть своей жизни она прожила на Таити со своей матерью Таритой (одной из жен Брандо, с которой он познакомился на съемках «Мятежа на Баунти»). В 1990 году издание People сообщило, что Шайенн сказала о Брандо:
«Я стала презирать своего отца за то, как он игнорировал меня в детстве».
После смерти Дроллета Шайенн стала еще более затворницей и впала в депрессию. Судья постановил, что она слишком подавлена, чтобы воспитывать своего ребенка, и передал опеку над мальчиком ее матери.
Шайенн взяла отпуск из психиатрической больницы в пасхальное воскресенье 1995 года, чтобы навестить свою семью. В тот день в доме своей матери Шайенн, которая и раньше пыталась покончить с собой, повесилась.
Смерть и наследие
Годы самообольщения Брандо дали о себе знать: в середине 1990-х годов он весил более 300 килограммов. Актер умер от фиброза легких в лос-анджелесской больнице в 2004 году в возрасте 80 лет. Однако судить о Брандо по его внешности и отвергать его творчество из-за его более поздних, менее значительных актерских работ было бы ошибкой.
Его игра в «Трамвае по имени Желание» поставила зрителей на колени, а диапазон его ролей свидетельствует о его способности исследовать многие аспекты человеческой психики.