Марлон Брандо — крестный отец нового Голливуда

Последние роли

В следующем году Брандо снялся в весьма противоречивом, но получившем высокую оценку фильме «Последнее танго в Париже», который получил рейтинг X. С тех пор Брандо получал огромные зарплаты за небольшие роли в таких фильмах, как «Супермен» (1978) и «Апокалипсис сегодня» (1979). В 1989 году Брандо был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Сухой белый сезон», а также снялся в комедии «Первокурсник» вместе с Мэтью Бродериком.

В 1995 году Брандо снялся в фильме «Дон Жуан ДеМарко» вместе с Джонни Деппом. В начале 1996 года Брандо снялся в плохо принятом фильме «Остров доктора Моро». Журнал Entertainment Weekly сообщил, что актер использовал наушник, чтобы запомнить свои реплики. Его коллега по фильму Дэвид Тулис сказал журналу, что Брандо, тем не менее, произвел на него впечатление.

«Когда он входит в комнату, — отметил Тевлис, — вы знаете, что он рядом»

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В 2001 году Брандо сыграл роль стареющего похитителя драгоценностей в погоне за последним кушем в фильме The Score, в котором также снялись Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Анджела Бассетт.

Личная жизнь

Было замечено, что Брандо, возможно, слишком любил еду и женщин. Его лучшие актерские работы — это роли, которые требовали от него сдерживаемой и демонстрируемой ярости и страдания. Его собственная ярость, возможно, исходила от родителей, которые не заботились о нем.

Журнал «Тайм» сообщал:

«У Брандо был суровый, холодный отец и мечтательная мать — оба алкоголики, оба сексуально распущенные, и он вобрал в себя обе их натуры, не разрешив конфликта».

Сам Брандо писал в своей автобиографии:

«Если бы мой отец был жив сегодня, я не знаю, что бы я делал. После его смерти я думал: «Боже, дай мне его живым хотя бы на восемь секунд, потому что я хочу сломать ему челюсть».

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Хотя Брандо избегает подробно говорить о своих браках, даже в автобиографии, известно, что он был женат три раза на трех бывших актрисах. У него по меньшей мере 11 детей. Пятеро из них — от трех его жен, трое — от его гватемальской домработницы, а остальные трое детей — от романов. Один из сыновей Брандо, Кристиан Брандо, рассказал журналу People:

«Семья постоянно меняла форму. Я садился за стол для завтрака и спрашивал: «Кто ты?»

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В 1991 году Кристиан был осужден за добровольное непредумышленное убийство в связи со смертью жениха своей сестры, Дага Дролле, и получил 10-летний срок заключения. Он утверждал, что Дроллет физически издевался над его беременной сестрой Шайенн. Кристиан сказал, что боролся с Дроллетом и случайно выстрелил ему в лицо. Брандо, находившийся в это время в доме, сделал Дроллету искусственное дыхание рот в рот и вызвал 911. На суде над Кристианом издание People сообщило об одном из высказываний Брандо на свидетельском месте:

«Я старался быть хорошим отцом. Я сделал все, что мог».

Дочь Брандо, Шайенн, была проблемной молодой женщиной. Большую часть своей жизни она прожила на Таити со своей матерью Таритой (одной из жен Брандо, с которой он познакомился на съемках «Мятежа на Баунти»). В 1990 году издание People сообщило, что Шайенн сказала о Брандо:

«Я стала презирать своего отца за то, как он игнорировал меня в детстве».

После смерти Дроллета Шайенн стала еще более затворницей и впала в депрессию. Судья постановил, что она слишком подавлена, чтобы воспитывать своего ребенка, и передал опеку над мальчиком ее матери.

Шайенн взяла отпуск из психиатрической больницы в пасхальное воскресенье 1995 года, чтобы навестить свою семью. В тот день в доме своей матери Шайенн, которая и раньше пыталась покончить с собой, повесилась.

Смерть и наследие

Годы самообольщения Брандо дали о себе знать: в середине 1990-х годов он весил более 300 килограммов. Актер умер от фиброза легких в лос-анджелесской больнице в 2004 году в возрасте 80 лет. Однако судить о Брандо по его внешности и отвергать его творчество из-за его более поздних, менее значительных актерских работ было бы ошибкой.

Его игра в «Трамвае по имени Желание» поставила зрителей на колени, а диапазон его ролей свидетельствует о его способности исследовать многие аспекты человеческой психики.