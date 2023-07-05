Как Олег Митяев «увел» жену у Никиты Джигурды: любовные приключения барда-романтика

Олег Митяев – настоящий романтик. Он пишет песни, которые проникают в самую душу. При этом он – очень увлекающийся человек: встречая новую любовь, он честно признавался жене и уходил.
Мечтал стать геологом
Олег Митяев (второй справа) в детстве с родителями и старшим братом. Фото: соцсети
Олег Митяев родился 19 февраля 1956 года в семье рабочего трубопрокатного завода и домохозяйки. Олег и его старший брат Вячеслав русские по отцу и мордвины по матери. С детства Олег отличался увлеченностью: если ему становилось интересным какое-то дело, то оно захватывало его целиком.
Несколько раз у него менялись мечты о будущей профессии, но неизменно эти профессии были для него романтичными: геолог, кинолог, пловец… Однако учиться он пошел на техника-электрика. А позднее, отслужив в армии, Олег подал документы в институт физкультуры – и стал тренером по плаванию.
«Как здорово, что все мы здесь…»
Олег Митяев в молодости. Фото: соцсети
Еще подростком Митяев научился играть на гитаре – и с удовольствием исполнял песни для дворовых друзей. Когда он стал студентом, оказался однажды на озере Ильмень, где проходил фестиваль авторской песни. Царящая там атмосфера настолько захватила впечатлительного юношу, что через год он приехал туда уже со своей песней – «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Он и представить тогда себе не мог, что скоро эта песня прозвучит во всех уголках большой страны и сделается гимном бардов. Первое исполнение состоялось в 1978 году, и строчки про «изгиб гитары желтой» сделали Митяева лауреатом фестиваля. Однажды он получил письмо из Москвы, от Булата Окуджавы: известный поэт делился своими впечатлениями от песни и признавался, что слышит ее повсюду. Это письмо придало 22-летнему Митяеву смелости: он решился поехать в столицу и поступил там в ГИТИС.
Концерты в России и за рубежом
Олег Митяев на сцене. Фото: Global Look Press
Начиная с 1990-го он старался выпускать каждый год по альбому, сочиняя песни обо всем – но чаще, конечно, о любви. Среди самых известных его дисков – «Давай с тобой поговорим», «Светлое прошлое», «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев не только писал и исполнял песни – он участвовал в работе над фильмами об авторской песне: «Два часа с бардами» и «Игра с неизвестными».
Окончив ГИТИС, он снялся в нескольких художественных фильмах, играл на театральной сцене, но основной его деятельностью стали концерты, на которых он исполнял собственные песни. К тому времени его уже знали далеко за пределами России, он пел в Израиле, Франции, Германии, других странах. Выходили книги его стихов, в том числе – на иностранных языках.
«Знаю, как зарабатывать деньги, но мне это противно»
Не секрет, что бардовской песней не заработаешь огромных денег. Олег Митяев с горечью констатирует, что сегодня большинству людей не нужны песни, заставляющие задуматься: все привыкли к «тележвачке» и «попсе», предпочитают, чтобы музыканты не воспитывали, а развлекали. На вопрос о заработках Митяев отвечает:
«Я, конечно, знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно. Я занимаюсь любимым делом... а что уж зарабатывается, то зарабатывается».
Жена Светлана и сын Сергей
В институте физкультуры 23-летний Митяев влюбился в девушку-гимнастку по имени Светлана – и почти сразу женился. Он стал примерным «главой семьи» - получал ленинскую стипендию, целых 100 рублей! Плюс подрабатывал электриком.
Вскоре в семье появился сын Сергей. А Олег начал понимать, что поторопился с женитьбой. Его сердце к тому времени заняла другая женщина – Марина. Она работала в том же пансионате, куда устроился после института Митяев.
Жена Марина и сыновья – Филипп и Савва
Олег Митяев с сыном Филиппом. Фото: соцсети
Уходя от Светланы, он честно во всем признался и оставил ей и сыну квартиру. Вместе с Мариной он жил в маленьком дощатом домике на территории пансионата. Позднее его пригласили на работу в Челябинскую филармонию, и у влюбленных появилась комната в общежитии. Это была счастливая жизнь: рядом – любимая женщина, а еще – возможность заниматься музыкой и песнями. В этом браке родился сын Филипп, через некоторое время на свет появился еще один сын - Савва. Вскоре Олег заработал на собственную квартиру в столице – зарубежные гастроли приносили неплохой доход. Чего еще можно было желать?
Третья жена – Марина – и дочь Даша
Олег Митяев и Марина Есипенко в 2007 году. Фото: соцсети
Однако неуемная творческая натура поэта снова дала о себе знать. Митяев снова влюбился. И снова – в Марину, только уже другую. Однажды он проходил мимо театра имени Вахтангова. На стене висела афиша, с которой на Олега смотрела красивая девушка. Он остановился, как вкопанный, не в силах отвести от нее глаз. А потом встретил актрису Марину Есипенко на бардовском фестивале. Девушка, увидев Олега, потеряла дар речи: именно такого мужчину она видела в мечтах рядом с собой, он ей даже снился!
«А я Олега впервые увидела в 7 лет... во сне. Мне приснился высокий молодой человек с голубыми бездонными глазами в джинсах, джинсовой рубашке. Подсознательно почувствовала: вот такой у меня должен быть муж.
И, представляете, проходит двадцать с лишним лет, и я узнаю в Олеге мужчину из моего сна! У меня просто мороз пробежал по коже, таким это было шоком! Ну что это, если не Судьба?» - рассказывала она в интервью.
Высокий стройный мужчина (при росте 186 см Митяев весит 88 кг) с голубыми глазами стал для Марины судьбой – как и виделось во сне.
Олег Митяев с женой Мариной Есипенко и дочерью Дарьей. Фото: соцсети
Но быть вместе они смогли не сразу. Марина была несвободна – жила с Никитой Джигурдой в гражданском браке. Некоторое время они пробовали ограничиваться редкими встречами. Но при этом на душе у Олега скребли кошки: дома его ждала жена и дети. Наконец, устав мучиться недосказанностью, он признался во всем жене, собрал вещи и ушел к «Марине-второй».
Она стала для него единственной. В 2000 году на свет появилась дочь Митяева – Даша. Но и сыновей от прошлых браков музыкант не забывает: всегда участвует в их жизни и поддерживает, как может. Иногда ему задают вопрос: а что произойдет, если он снова влюбится?
«Я стараюсь влюбляться с новой силой в свою жену. Каждый раз на сцене она разная, и, когда смотрю, как Маруся играет, к моей любви добавляется какое-то даже благоговение», - отвечает Олег Митяев.
Песня продолжается
Олег Митяев и сегодня много выступает, пишет новые песни. В 2022 году он создал группу «Ирония судьбы», первый альбом группы получил название «Ночь перед Рождеством». Митяев объяснял, что главная цель коллектива – сохранить творческое наследие основателей бардовской песни.
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В том же году вышла книга «Почти весь Митяев: Песни, стихи, воспоминания». Новая гастрольная программа музыканта получила название «Незабываемое» - в нее вошли песни, написанные им на стихи Александра Пушкина, Иосифа Бродского, Николая Рубцова.
67-летний Олег Митяев считает себя счастливым человеком. Он живет с семьей за городом, соседствует и дружит со многими известными людьми и занимается любимым делом.