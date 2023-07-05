Как Олег Митяев «увел» жену у Никиты Джигурды: любовные приключения барда-романтика

Начиная с 1990-го он старался выпускать каждый год по альбому, сочиняя песни обо всем – но чаще, конечно, о любви. Среди самых известных его дисков – «Давай с тобой поговорим», «Светлое прошлое», «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев не только писал и исполнял песни – он участвовал в работе над фильмами об авторской песне: «Два часа с бардами» и «Игра с неизвестными».

Окончив ГИТИС, он снялся в нескольких художественных фильмах, играл на театральной сцене, но основной его деятельностью стали концерты, на которых он исполнял собственные песни. К тому времени его уже знали далеко за пределами России, он пел в Израиле, Франции, Германии, других странах. Выходили книги его стихов, в том числе – на иностранных языках.

«Знаю, как зарабатывать деньги, но мне это противно»

Не секрет, что бардовской песней не заработаешь огромных денег. Олег Митяев с горечью констатирует, что сегодня большинству людей не нужны песни, заставляющие задуматься: все привыкли к «тележвачке» и «попсе», предпочитают, чтобы музыканты не воспитывали, а развлекали. На вопрос о заработках Митяев отвечает:

«Я, конечно, знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно. Я занимаюсь любимым делом... а что уж зарабатывается, то зарабатывается».

Жена Светлана и сын Сергей

В институте физкультуры 23-летний Митяев влюбился в девушку-гимнастку по имени Светлана – и почти сразу женился. Он стал примерным «главой семьи» - получал ленинскую стипендию, целых 100 рублей! Плюс подрабатывал электриком.

Вскоре в семье появился сын Сергей. А Олег начал понимать, что поторопился с женитьбой. Его сердце к тому времени заняла другая женщина – Марина. Она работала в том же пансионате, куда устроился после института Митяев.

Жена Марина и сыновья – Филипп и Савва

