Кристофер Рив — самый известный исполнитель роли Супермена

Фундамент

Основав в 1996 году «Фонд Кристофера Рива» по борьбе с параличом, актер в 1999 году объединил свою организацию с Американской ассоциацией паралича, чтобы создать мощную защитную организацию для инвалидов, стремящуюся повысить осведомленность, финансировать исследования спинного мозга и добиться прорыва в медицине. В 2007 году организация была переименована в «Фонд Кристофера и Даны Рив».

Режиссура и книги

Рив продолжал работать после продолжительной реабилитации. Он вернулся к актерской деятельности в телевизионной постановке «Заднее окно» (1998), за которую получил номинацию на «Золотой глобус», а также стал режиссером двух телевизионных фильмов на тему здоровья — In the Gloaming» (1997) и The Brooke Ellison Story (2004). Рив также написал две автобиографические книги: «Все еще я» (1998) и «Нет ничего невозможного: Размышления о новой жизни» (2002).

Смерть

Рив умер от остановки сердца 10 октября 2004 года. Его пережили жена Дана и сын Уильям, а также двое его детей, Мэтью и Александра, от предыдущих отношений с моделью Гэй Экстон.