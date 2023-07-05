Кристофер Рив — самый известный исполнитель роли Супермена

Кем был Кристофер Рив?
Кристофер Рив играл различные роли на сцене и телевидении, прежде чем стать звездой фильма «Супермен» и его продолжений. В 1995 году его парализовало от шеи и ниже после несчастного случая при верховой езде. В 1996 году он основал «Фонд Кристофера и Даны Рив», чтобы содействовать исследованиям в области травм спинного мозга. Он умер от остановки сердца в 2004 году.
Ранняя жизнь и карьера
Кристофер Д'Олье Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йорке. Он учился в Корнельском университете и Джульярдской школе в Нью-Йорке, после чего получил роли в бродвейской пьесе A Matter of Gravity, вместе с Кэтрин Хепберн, и в мыльной опере Love of Life.
Кристофер Рив и Марго Киддер. Фото: Global Look Press
«Супермен» и другие фильмы
Актер стал знаменитым, когда после двухлетнего кастинга его выбрали на роль главного супергероя фильма «Супермен» (1978). Популярность фильма, а также выигрышные образы Рива в роли «человека из стали» и его альтер-эго, Кларка Кента, привели к появлению сиквелов «Супермена» в 1980, 1983 и 1987 годах.
Рив также снялся в фильмах «Где-то во времени» (1980), «Смертельная ловушка» (1982), «Авиатор» (1985) и телевизионной экранизации «Анны Карениной» (1985), во время которой он увлекся верховой ездой. После «Супермена» он снялся в таких фильмах, как «Шуметь нельзя» (1992), «Утренняя слава» (1994) и «Деревня проклятых» (1995).
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Травма и паралич
В мае 1995 года Рив стал парализованным ниже шеи, получив тяжелую травму шейного отдела позвоночника в результате несчастного случая при верховой езде.
Несмотря на то что он был прикован к инвалидному креслу и нуждался в респираторе для облегчения дыхания, актер активно участвовал в кампаниях в поддержку детей-инвалидов и параплегиков, выступая перед подкомитетом Сената в пользу федерального финансирования исследований стволовых клеток.
Кроме того, он выступал в сенатском подкомитете в поддержку исследований стволовых клеток.
Рив неустанно стремился преодолеть ограничения своего состояния, в 2003 году он перенес экспериментальную операцию, которая позволила ему дышать в течение нескольких часов без использования респиратора.
Кристофер Рив на церемонии награждения премией «Оскар», 1979 год. Фото: Global Look Press
Фундамент
Основав в 1996 году «Фонд Кристофера Рива» по борьбе с параличом, актер в 1999 году объединил свою организацию с Американской ассоциацией паралича, чтобы создать мощную защитную организацию для инвалидов, стремящуюся повысить осведомленность, финансировать исследования спинного мозга и добиться прорыва в медицине. В 2007 году организация была переименована в «Фонд Кристофера и Даны Рив».
Режиссура и книги
Рив продолжал работать после продолжительной реабилитации. Он вернулся к актерской деятельности в телевизионной постановке «Заднее окно» (1998), за которую получил номинацию на «Золотой глобус», а также стал режиссером двух телевизионных фильмов на тему здоровья — In the Gloaming» (1997) и The Brooke Ellison Story (2004). Рив также написал две автобиографические книги: «Все еще я» (1998) и «Нет ничего невозможного: Размышления о новой жизни» (2002).
Смерть
Рив умер от остановки сердца 10 октября 2004 года. Его пережили жена Дана и сын Уильям, а также двое его детей, Мэтью и Александра, от предыдущих отношений с моделью Гэй Экстон.
Мероприятие «Фонда Кристофера и Даны Рив» по улучшению качества жизни молодых людей, пострадавших от травмы спинного мозга. Фото: Global Look Press