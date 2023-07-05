Кристофер Рив — самый известный исполнитель роли Супермена

«Супермен» и другие фильмы

Актер стал знаменитым, когда после двухлетнего кастинга его выбрали на роль главного супергероя фильма «Супермен» (1978). Популярность фильма, а также выигрышные образы Рива в роли «человека из стали» и его альтер-эго, Кларка Кента, привели к появлению сиквелов «Супермена» в 1980, 1983 и 1987 годах.

Рив также снялся в фильмах «Где-то во времени» (1980), «Смертельная ловушка» (1982), «Авиатор» (1985) и телевизионной экранизации «Анны Карениной» (1985), во время которой он увлекся верховой ездой. После «Супермена» он снялся в таких фильмах, как «Шуметь нельзя» (1992), «Утренняя слава» (1994) и «Деревня проклятых» (1995).

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Травма и паралич

В мае 1995 года Рив стал парализованным ниже шеи, получив тяжелую травму шейного отдела позвоночника в результате несчастного случая при верховой езде.

Несмотря на то что он был прикован к инвалидному креслу и нуждался в респираторе для облегчения дыхания, актер активно участвовал в кампаниях в поддержку детей-инвалидов и параплегиков, выступая перед подкомитетом Сената в пользу федерального финансирования исследований стволовых клеток.

Кроме того, он выступал в сенатском подкомитете в поддержку исследований стволовых клеток.

Рив неустанно стремился преодолеть ограничения своего состояния, в 2003 году он перенес экспериментальную операцию, которая позволила ему дышать в течение нескольких часов без использования респиратора.