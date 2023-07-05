Исправила жизнь штангой, набила тату на лбу, ушла из «Пацанок»: кто такая пауэрлифтер Мария Лебедева

В шестом сезоне шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» (2021 год) участвовала спортсменка-пауэрлифтер Мария Лебедева. Эффектная атлетка, что может присесть с весом 190 килограммов на плечах, назвала себя самой жесткой девушкой России, но показала, что за суровой внешностью кроется нежная и ранимая душа. Однако она же покинула проект до его завершения.
Спортивная карьера
Маша родилась 26 сентября 1996 года в Пскове. О своих юных годах она мало рассказывает. Известно, что будущая пацанка росла с братом и имела ряд вредных привычек. Чтобы избавиться от последних, девушка подалась в спорт, а именно в силовое троеборье.
Штанга действительно помогла Лебедевой настроиться на здоровый образ жизни, а затем вдруг оказалось, что это может быть ее призвание. Уже в 19 лет девушка получила звание мастера спорта и стала блистать на соревнованиях.
Мария Лебедева (слева). Фото: соцсети
В 2018-м она переехала в Великий Новгород и начала выступать за Новгородскую область под руководством тренера Алексея Иванищенко. На чемпионате России по троеборью Мария завоевала бронзовую медаль, а в следующем году дополнила свою копилку серебром.
Девушку весом в 72 килограмма приняли в российскую сборную по троеборью и отправили на чемпионат Европы. Там спортсменка не посрамила честь страны — увезла домой серебряную медаль.
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Шоу «Пацанки»
О себе девушка рассказывала, что в юности над ней издевались друзья брата, однажды она даже пережила насилие. Эта травма сильно повлияла на Машу, заставив ее активно душить в себе женское начало, были даже попытки свести счеты с жизнью.
Мария Лебедева в шоу «Пацанки». Фото: кадр из эфира канала «Пятница!»
Спорт помог Лебедевой продолжить двигаться дальше, а прокачивать свою женственность она отправилась на популярное шоу «Пацанки». Штангистка стала одной из самых ярких участниц сезона 2021 года, правда, до выпускного не дошла — собрала свои вещи и ушла из проекта. Победы пожелала своей подруге-спортсменке Тане Кашириной, и та действительно победила.
Любопытно, что в первом выпуске программы девушки подрались, а потом сдружились, и Татьяна даже плакала, когда Мария покидала шоу.
«Шестой сезон это как напоминание, что я и так в жизни натерпелась нормально», — прокомментировала Лебедева в своем Telegram-канале.
Его подписчики знают, что девушка переехала в Дагестан, приняла ислам и продолжает активно искать себя, ждет предложений по рекламе в соцсетях. Своего молодого человека поклонникам она пока не представила.
Татьяна Каширина и Мария Лебедева. Фото: соцсети
Интересные факты
Хобби девушки — приготовление диетических сладостей. Но сама она предпочитает жареную картошку с мясом и пиво.
Обожающая татуировки Лебедева украсила свое тело не менее 40 рисунками. Самый дерзкий из них — крупное слово Movero (на латыни — «иди вперед») над бровью на половину лба.
Мария также участвовала в спортивном YouTube-шоу «Раз на раз», где противостояла сильнейшим соперницам.