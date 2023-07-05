Исправила жизнь штангой, набила тату на лбу, ушла из «Пацанок»: кто такая пауэрлифтер Мария Лебедева

В шестом сезоне шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» (2021 год) участвовала спортсменка-пауэрлифтер Мария Лебедева. Эффектная атлетка, что может присесть с весом 190 килограммов на плечах, назвала себя самой жесткой девушкой России, но показала, что за суровой внешностью кроется нежная и ранимая душа. Однако она же покинула проект до его завершения.

Спортивная карьера

Маша родилась 26 сентября 1996 года в Пскове. О своих юных годах она мало рассказывает. Известно, что будущая пацанка росла с братом и имела ряд вредных привычек. Чтобы избавиться от последних, девушка подалась в спорт, а именно в силовое троеборье.

Штанга действительно помогла Лебедевой настроиться на здоровый образ жизни, а затем вдруг оказалось, что это может быть ее призвание. Уже в 19 лет девушка получила звание мастера спорта и стала блистать на соревнованиях.