Алан Рикман — актер и режиссер с глубоким и томным голосом

Синопсис
Алан Рикман уже в раннем возрасте проявил склонность к актерскому искусству. Он начал играть как актер в 1978 году, когда присоединился к Королевской шекспировской труппе.
В 1988 году он был номинирован на премию «Тони» как звезда «Опасных связей», а в том же году стал известен американцам как террорист Ганс Грубер в блокбастере «Крепкий орешек». Среди его киноработ — знаменитая серия фильмов о Гарри Поттере, а также фильмы Тима Бертона «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) и «Алиса в стране чудес» (2010). Рикман умер от рака 14 января 2016 года.
Ранние годы
Актер Алан Сидни Патрик Рикман родился 21 февраля 1946 года в Западном Лондоне, Англия. Он был вторым из четырех детей, родившихся в семье Бернарда Рикмана, ирландского католика, рабочего фабрики, и Маргарет Дорин Роуз Рикман, валлийской домохозяйки-методистки. Позднее Рикман вспоминал о своих ранних годах как о бедных, но очень счастливых, пока его отец не умер от рака легких, когда юному Алану было всего восемь лет.
После того, как Рикман рано проявил склонность к искусству, он выиграл стипендию для обучения в школе Latymer Upper School в Лондоне, где участвовал в нескольких школьных спектаклях, а затем изучал графический дизайн в Chelsea College of Art and Design и Royal College of Art. После окончания учебы он вместе с друзьями открыл компанию Graphiti, занимающуюся графическим дизайном. Со своей спутницей жизни Риммой Хортон он познакомился в 1965 году в любительском драматическом клубе «Груп Корт».
В возрасте 26 лет Рикман решил поступить в Королевскую академию драматического искусства.
«Я решил стать актеров примерно в семь лет, но были и другие дороги, которые нужно было пройти сначала, — говорил он позже. — Голос в голове говорил: «Пришло время сделать это. Никаких отговорок».
Рикман поддерживал себя в течение двух лет обучения в RADA, беря внештатную работу дизайнера и работая гримером.
Алан Рикман в фильме «Месмер» 1994 года Фото: Global Look Press
Ранняя карьера
В 1978 году Рикман присоединился к престижной Королевской шекспировской труппе, участвуя, в частности, в спектаклях «Буря» и Love's Labour's Lost, хотя ему не понравился этот опыт.
«Это фабрика, — сказал он. — Так и должно быть. Здесь все направлено на бесконечное производство продукта, а не на процесс. Они не заботятся о молодых актерах... Люди падают как мухи, делая слишком много шоу одновременно. Должен быть кто-то, кто помогает им развиваться».
Уйдя из RSC, Рикман провел большую часть 1980-х годов, снимаясь в сериалах BBC, радиодрамах и репертуарных театрах.
Прорывная роль
Поворотный момент в карьере Рикмана наступил в 1985 году с главной ролью виконта де Вальмона в «Опасных связях», роль, которую драматург Кристофер Хэмптон (адаптировавший сценарий по французскому роману XVIII века) разработал специально для актера.
«Алан был способен завораживать не только зрителей, — говорил Хэмптон, — но и оказывать своего рода гипнотическое воздействие на людей, с которыми он играл свои сцены».
Рикман исполнил незабываемо злодейскую роль сначала в Лондоне, а затем на Бродвее, получив номинацию на премию «Тони». В 1988 году «Опасные связи» перекочевали на большой экран под названием Dangerous Liaisons, а культовую роль виконта де Вальмона исполнил актер Джон Малкович.
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Алан Рикман в фильме «Нечто, созданное Господом» 2004 года Фото: Global Look Press
Злодейские роли
Вскоре Рикмана пригласили на его первую голливудскую роль — невозможно злобного террориста Ганса Грубера (в конечном счете предотвращенного героическим полицейским Брюсом Уиллисом — Джоном Макклейном) в фильме «Крепкий орешек» (1988).
«Я получил «Крепкий орешек, — вспоминал позже Рикман, — потому что я стоил дешево. Они платили Уиллису 7 миллионов долларов, поэтому им пришлось искать людей, которым они могли бы ничего не платить».
После появления вместе с Томом Селлеком в фильме «Куигли в Австралии» (1990), Рикман снялся в трех успешных фильмах 1991 года: «Закрой мои глаза», «Верно, безумно, глубоко» и «Робин Гуд: Принц воров», в котором он сыграл незабываемо архаичного шерифа Ноттингема. Эта роль, подчеркнув первое впечатление, произведенное в «Крепком орешке», закрепила за Рикманом имидж злодея — титул, который Рикману не нравился:
«Я не воспринимаю ни одну из [моих ролей] как одно слово. Неважно, что я играю: это не одно слово, и я думаю, любой актер сказал бы то же самое».
Серия фильмов о Гарри Поттере
После плодотворного 1991 года деятельность Рикмана замедлилась, хотя он снялся в «Разуме и чувствах» (1995) и в главной роли в фильме «Распутин» (1996), за который он получил премии «Золотой глобус» и «Эмми».
Он также стал соавтором сценария и режиссером своего первого полнометражного фильма «Зимний гость» в 1997 году, в котором снялись его коллега по фильму «Разум и чувства» Эмма Томпсон и ее реальная мать Филлида Лоу. Рикман также успешно сыграл комедийные роли в фильмах «Догма» и «В поисках галактики» 1999 года.
Следующая громкая роль Рикмана пришлась на 2000-е годы, когда он получил ключевую роль профессора Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере. Автор Дж. К. Роулинг специально выбрала Рикмана для этой роли, ознакомив его с неопубликованной предысторией персонажа, чтобы помочь ему подготовиться к роли.
«Я сказал Джо Роулинг: «Слушай, я не смогу сыграть его, если не буду знать его, — вспоминает актер. — Тогда она дала мне эллиптический фрагмент информации, который я сначала не очень понял. Это была информация, которую она не рассказывала никому другому, даже своей сестре, но она дала мне то, что мне было нужно для роли Снейпа».
В дальнейшем Рикман сыграл эту роль во всех восьми фильмах о Гарри Поттере.
Хелен Маккрори, Алан Рикман и Кейт Уинслет на премьере фильма «Маленький хаос». Фото: Global Look Press
Завершение карьеры
Другие фильмы Рикмана 2000-х годов включают «Реальная любовь» (2003), «Снежный пирог» (2006), «Сын нобелевского лауреата» (2007) и «Шоковый эффект» (2008). Он дважды сотрудничал с Тимом Бертоном: в фильмах «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) и «Алиса в стране чудес» (2010).
Он также написал и поставил пьесу для одной женщины «Меня зовут Рэйчел Корри», получившую хорошие отзывы в Лондоне и Нью-Йорке. Когда Рикмана спросили, устает ли он когда-нибудь от жизни на сцене, он ответил:
«Нет, в жизни меняются горизонты, так что можно продолжать плавать».
После фильмов о Гарри Поттере Рикман снялся в ряде разнообразных киноролей, в том числе сыграл Рональда Рейгана в фильме Ли Дэниелса «Дворецкий» (2013) и Карла Хоффмайстера в фильме «Обещание» (2013).
В том же году он сыграл роль Хилли Кристала, владельца знаменитого нью-йоркского панк-рок-клуба CBGB. От владельца клуба в Бауэри до королевской особы — Рикман сыграл короля Людовика XIV в фильме «Маленький хаос» (2014).
Вне экрана
Алан Рикман тайно женился на Риме Хортон в 2012 году.
«Это было здорово, потому что там никого не было. После церемонии в Нью-Йорке мы прошли по Бруклинскому мосту и пообедали», — рассказал Рикман немецкому журналу Bild.
Рикман был почетным президентом Международного фонда помощи исполнителям (IPAT). Эта организация помогает артистам и исполнителям по всему миру, которые сталкиваются с проблемой бедности, помогая им оттачивать свое ремесло ради светлого будущего. Он также был активным покровителем благотворительной организации Saving Faces.