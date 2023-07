Алан Рикман — актер и режиссер с глубоким и томным голосом

Синопсис

Алан Рикман уже в раннем возрасте проявил склонность к актерскому искусству. Он начал играть как актер в 1978 году, когда присоединился к Королевской шекспировской труппе.

В 1988 году он был номинирован на премию «Тони» как звезда «Опасных связей», а в том же году стал известен американцам как террорист Ганс Грубер в блокбастере «Крепкий орешек». Среди его киноработ — знаменитая серия фильмов о Гарри Поттере, а также фильмы Тима Бертона «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) и «Алиса в стране чудес» (2010). Рикман умер от рака 14 января 2016 года.

Ранние годы

Актер Алан Сидни Патрик Рикман родился 21 февраля 1946 года в Западном Лондоне, Англия. Он был вторым из четырех детей, родившихся в семье Бернарда Рикмана, ирландского католика, рабочего фабрики, и Маргарет Дорин Роуз Рикман, валлийской домохозяйки-методистки. Позднее Рикман вспоминал о своих ранних годах как о бедных, но очень счастливых, пока его отец не умер от рака легких, когда юному Алану было всего восемь лет.

После того, как Рикман рано проявил склонность к искусству, он выиграл стипендию для обучения в школе Latymer Upper School в Лондоне, где участвовал в нескольких школьных спектаклях, а затем изучал графический дизайн в Chelsea College of Art and Design и Royal College of Art. После окончания учебы он вместе с друзьями открыл компанию Graphiti, занимающуюся графическим дизайном. Со своей спутницей жизни Риммой Хортон он познакомился в 1965 году в любительском драматическом клубе «Груп Корт».

В возрасте 26 лет Рикман решил поступить в Королевскую академию драматического искусства.

«Я решил стать актеров примерно в семь лет, но были и другие дороги, которые нужно было пройти сначала, — говорил он позже. — Голос в голове говорил: «Пришло время сделать это. Никаких отговорок».

Рикман поддерживал себя в течение двух лет обучения в RADA, беря внештатную работу дизайнера и работая гримером.